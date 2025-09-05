Định kiến 'chơi pickleball dễ ngoại tình' làm gia đình lục đục

Cô bạn của tôi kể rằng chồng chị vốn trước giờ không chơi thể thao, đột nhiên dạo gần đây say mê pickleball.

Chị kể, từ cuối tuần, bây giờ giữa tuần anh cũng ra sân, khi thì với đồng nghiệp, khi thì ghép đôi cùng một người chơi mới quen.

Nhìn cảnh chồng đánh đôi với một phụ nữ khác, chị bỗng nảy sinh cảm giác bị ra rìa, khó chịu vô cùng. Không khí gia đình nặng nề đến mức cả tuần liền hai người không nói với nhau câu nào, trước khi chịu ngồi lại để giải tỏa hiểu lầm.

Cơn sốt pickleball đang lan rộng ở Việt Nam cũng như nhiều nước khác. Thế nhưng môn thể thao tưởng như vô hại này lại trở thành nguồn cơn cho những mâu thuẫn trong gia đình: người thì cho rằng chồng/vợ quá mê sân chơi mà lơ là con cái, người thì ghen tuông khi bạn đời thường xuyên ghép đôi với người khác. Đỉnh điểm, có người thẳng thắn gắn cho pickleball cái nhãn "môn thể thao dễ ngoại tình".

Tôi chợt bật cười và nhớ đến một vị độc giả đã viết bài Vượt cám dỗ ngoại tình nhờ chơi tennis. Thể thao vốn dĩ không liên quan gì đến chuyện phản bội, ngoại tình hay đe dọa gì đến hôn nhân cả.

Trong thực tế, nó lại bị lợi dụng như một cái cớ. Một khảo sát của chuyên trang thể thao, với 1.750 nam giới cho thấy nhiều người thừa nhận đã dùng việc chơi thể thao, đặc biệt là các môn có tính giao lưu như bóng đá, golf, làm "vỏ bọc" cho các mối quan hệ ngoài luồng.

Một nghiên cứu khác từ một trang hẹn hò vào năm 2016 thậm chí ghi nhận 34% đàn ông ngoại tình đã nói dối vợ rằng họ đi chơi golf. Ngược lại, những môn chơi độc lập như bơi lội hay điền kinh ít bị gắn với nguy cơ ngoại tình hơn.

Sự ngờ vực quanh pickleball có lẽ xuất phát từ đặc thù của nó. Đây là môn thể thao đối kháng nhẹ nhàng, dễ tiếp cận, thường chơi theo đôi. Người ta phải phối hợp ăn ý, di chuyển gần nhau, chia sẻ chiến thuật, thậm chí có những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc.

Không khó để một cái ôm, một nụ cười, hay một tin nhắn chúc mừng trở thành mồi lửa cho ghen tuông.

Trên một diễn đàn, từng có cô gái chia sẻ sự khó chịu khi bạn trai cô không chỉ ghép đôi pickleball cùng một phụ nữ đã có chồng mà còn thường xuyên nhắn tin, thậm chí ôm eo nhau ăn mừng ngay trước mặt cô.

Điều đáng nói là khi ghen tuông được gắn cho một môn thể thao, nó dễ dàng biến thành định kiến tập thể. Thay vì nhìn vào hành vi của từng cá nhân, người ta quy chụp rằng pickleball - hay một môn thể thao nào đó là "nguy hiểm cho hôn nhân".

Nhưng thực chất, vấn đề không nằm ở pickleball hay golf, mà nằm ở sự thiếu tin tưởng trong quan hệ vợ chồng. Thể thao chỉ là chiếc gương soi ra những lỗ hổng có sẵn: Vợ chồng ít chia sẻ, thiếu thời gian cho nhau, hoặc chưa có ranh giới rõ ràng giữa giao tiếp xã hội và sự gắn kết gia đình.

Tôi cho rằng, thay vì dè chừng pickleball hay cấm đoán bạn đời tham gia, điều cần thiết hơn là xây dựng sự đồng thuận. Một số cặp vợ chồng cùng nhau ra sân, coi môn này là cơ hội gắn kết, thì lại càng hạnh phúc.

Ngược lại, những cặp vốn có khoảng cách trong hôn nhân, khi một bên quá đam mê mà quên chia sẻ, quên điều chỉnh, thì bất kỳ môn thể thao nào cũng có thể trở thành cái cớ để mâu thuẫn bùng phát.

Ở một góc nhìn rộng hơn, câu chuyện pickleball cũng giống như nhiều trào lưu giải trí khác, nó phản ánh nhu cầu tìm niềm vui, sự cân bằng sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng để niềm vui ấy không biến thành ngòi nổ, mỗi người phải biết tự điều chỉnh.

Có những câu hỏi cần đặt ra: Đánh bao nhiêu trận là đủ? Có dành thời gian cho gia đình không? Có ranh giới để những cử chỉ trên sân không gây hiểu lầm không? Những câu hỏi đó quan trọng hơn việc gắn nhãn cho cả một môn thể thao.

Gia đình không tan vỡ vì pickleball hay một môn thể thao nào cả, tự bản thân nó chỉ rạn nứt khi những vết nứt vốn đã có sẵn mà không được hàn gắn. Vậy nên, thay vì lo lắng pickleball dễ ngoại tình, có lẽ chúng ta nên lo lắng cho cách mình đang nuôi dưỡng mối quan hệ với người bạn đời.

Xuân Hoàng