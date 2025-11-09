6 nâng cấp dự kiến trên thế hệ Galaxy S26

Galaxy S26, thế hệ smartphone cao cấp ra mắt đầu năm sau của Samsung, được cho là sẽ trang bị chip Exynos 2600 2 nm, màn hình bảo mật và sạc nhanh 60 W.

Mô hình Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 Ultra. Ảnh:Sonny Dickson

Theo PhoneArena, Samsung đang chuẩn bị loạt nâng cấp lớn nhằm đưa Galaxy S26 trở thành một trong những dòng smartphone cao cấp được mong chờ nhất năm 2026.

Chip Exynos 2600 tiến trình 2 nm

Samsung được cho là đạt được bước tiến vượt bậc với chip Exynos 2600 sản xuất trên tiến trình 2 nm. Nhờ đó, chip có thể có hiệu năng vượt trội, thậm chí đánh bại Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới của Qualcomm và A19 Pro của Apple. Tuy nhiên, việc duy trì hiệu năng xuyên suốt quá trình sử dụng liên tục vẫn cần kiểm chứng theo thời gian.

Sạc nhanh 60 W

Đây cũng là một trong những cải tiến được người dùng mong chờ. Trong khi nhiều smartphone Trung Quốc đạt tốc độ sạc trên 100 W, Samsung và Apple bị đánh giá đi sau. S26 Ultra nhiều khả năng được nâng công suất sạc từ 45 W hiện tại lên 60 W. Dù chưa bằng đối thủ Trung Quốc, đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Samsung đang quan tâm đến thời gian sạc cho smartphone cao cấp của mình.

Màn hình bảo mật

Thông tin từ một số nguồn như Ice Universe cho thấy Galaxy S26 Ultra có thể trang bị tính năng màn hình bảo mật độc đáo, cho phép điện thoại tự động ẩn nội dung hiển thị khỏi những ánh mắt tò mò. Tính năng không cần kích hoạt thủ công vì điện thoại có thể theo dõi môi trường xung quanh và ẩn màn hình nếu phát hiện có người liếc nhìn.

Cải thiện chụp ảnh thiếu sáng

Camera trên Galaxy S Ultra gần đây không thay đổi nhiều về khả năng chụp ảnh. Tuy nhiên, Samsung sẽ cải thiện điều này trên Galaxy S26 Ultra bằng cách trang bị ống kính khẩu độ lớn hơn. Thiết kế rò rỉ của S26 Ultra cho thấy cụm camera sau sẽ lồi hơn nhằm chứa ống kính khẩu độ lớn hơn, giúp cảm biến thu được nhiều ánh sáng, từ đó tăng chất lượng ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu.

Trải nghiệm AI tốt hơn

Theo Phó chủ tịch Samsung Daniel Araujo, AI trên Galaxy S26 sẽ cách mạng hóa trải nghiệm và lấy người dùng làm trung tâm phát triển. Có nghĩa, AI trên điện thoại sẽ chủ động hơn trong việc gợi ý các hành động và tác vụ liên quan, thay vì đợi lệnh từ người dùng.

Sự trở lại của bản Plus

Samsung được cho là sẽ vẫn công bố phiên bản S26 Plus. Ban đầu, sản phẩm được cho là sẽ bị thay thế bằng Galaxy S26 Edge, nhưng bản Edge không đạt doanh số tốt do những lo ngại về thời lượng pin. Việc duy trì dòng Plus có thể là động thái đáp ứng nhu cầu của người dùng về một lựa chọn dung lượng pin tốt, trong khi chờ Samsung áp dụng công nghệ silicon carbon tiên tiến trong tương lai.

Huy Đức