Salah xin lỗi đồng đội Liverpool sau phát biểu gây bão

AnhTrước khi đi dự Cup châu Phi (AFCON), Mohamed Salah trực tiếp xin lỗi toàn đội vì những phát biểu chỉ trích CLB và HLV Arne Slot, khép lại giai đoạn căng thẳng nội bộ.

HLV Arne Slot từ chối tiết lộ liệu ông có nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ Salah hay không. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết không muốn tiếp tục bình luận về sự việc để tránh gây xao nhãng, nhất là khi Salah đã hội quân cùng tuyển Ai Cập dự AFCON.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports, Curtis Jones xác nhận Salah đã nói chuyện thẳng thắn với các đồng đội. "Salah là người có chính kiến. Anh ấy đã xin lỗi cả đội và nói rằng 'Nếu tôi khiến ai đó khó chịu hay bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào, tôi xin lỗi'. Đó chính là tính cách của Salah", anh kể.

Tiền vệ người Anh cho biết Salah vẫn giữ thái độ tích cực sau sự việc. "Anh ấy vẫn như mọi khi, luôn nở nụ cười, và mọi người trong đội cũng đối xử với anh ấy như vậy. Tôi nghĩ đó đơn giản là một phần của khát khao chiến thắng", Jones nói thêm.

Mohamed Salah tri ân người hâm mộ sau trận Liverpool thắng Brighton 2-0 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: Liverpool FC

Salah từng bức xúc vì phải dự bị ba trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sau trận hòa 3-3 trên sân của Leeds United, anh công khai nói rằng bị đối xử bất công và không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Slot, đồng thời cho biết trận đấu Brighton có thể là dịp để chia tay người hâm mộ Liverpool trước khi lên đường cùng tuyển Ai Cập dự Cup châu Phi (AFCON). Tiền đạo 33 tuổi khẳng định bản thân xứng đáng được đá chính sau 8 mùa giải phi thường tại Anfield.

Jones bảo vệ quan điểm của Salah khi khẳng định anh muốn được ra sân. "Tôi sẽ lo lắng hơn nếu có một cầu thủ hài lòng với việc ngồi dự bị và không muốn chơi bóng để giúp đội", tiền vệ 24 tuổi nói. "Tất nhiên có nhiều cách để thể hiện, nhưng khát vọng thi đấu không bao giờ là điều xấu".

Jones tin rằng những phát biểu của đàn anh không nhằm mục đích gây bất ổn cho đội bóng. "Khi có sự tức giận, kể cả từ tôi, nó luôn xuất phát từ mong muốn tốt cho đội", anh bày tỏ. "Có thể cách thể hiện không đúng lúc, nhưng không ai muốn làm tổn hại đến tập thể. Chúng tôi đã vượt qua giai đoạn đó và đang gắn kết, chơi tốt hơn và bắt đầu giành chiến thắng".

Salah và Jones mừng một bàn thắng của Liverpool trước Lille ở Champions League mùa trước. Ảnh: AP

Về phía HLV Arne Slot, ông khẳng định Liverpool đã khép lại những ồn ào xoay quanh vụ Salah. "Tôi đã nói rồi, hành động quan trọng hơn lời nói", nhà cầm quân người Hà Lan nói. "Chúng tôi đã tiếp tục. Cậu ấy trở lại đội hình, là sự thay đổi người đầu tiên của tôi, và giờ sẽ tập trung cho AFCON".

Salah trở lại trong trận thắng Brighton 2-0, vào sân thay người trước khi lên đường dự AFCON. Kết quả này giúp Liverpool kéo dài chuỗi bất bại lên 5 trận trên mọi đấu trường.

Hôm nay, Liverpool sẽ làm khách của Tottenham ở vòng 17 Ngoại hạng Anh. HLV Slot cho biết đội bóng đang tiến bộ về thể lực lẫn phong độ, đồng thời hy vọng Dominik Szoboszlai kịp trở lại sau chấn thương mắt cá, trong khi Cody Gakpo và Joe Gomez vẫn chưa thể thi đấu.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)