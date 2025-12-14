Liverpool thắng khi Salah trở lại

AnhTiền đạo Mohamed Salah dự bị vào sân, kiến tạo một bàn trong trận Liverpool thắng đội khách Brighton 2-0 ở vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Chiến thắng mang đậm dấu ấn của tiền đạo Hugo Ekitike với cú đúp, nhưng tâm điểm của trận đấu lại xoay quanh sự trở lại của Salah sau thời gian đầy sóng gió với HLV Arne Slot. Vì thế, ngoài ba điểm, chiến thắng này còn giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng bao trùm Liverpool suốt những tuần qua.

Đây còn là trận giữ sạch lưới hiếm hoi của họ tại Ngoại hạng Anh mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên con số 5 trận trên mọi đấu trường. Ba điểm cũng đưa thầy trò Slot vươn lên top 6, ít nhiều giải tỏa áp lực đang đè lên HLV người Hà Lan.

Tiền đạo Hugo Ekitike mừng bàn thắng cho Liverpool trong trận gặp Brighton trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh ngày 13/12/2025. Ảnh: EPA

Trước trận, thông tin về việc Slot và Salah làm hòa dường như mang lại vận khí tích cực cho Liverpool. Để rồi ngay khi khai cuộc, họ tìm được bàn mở tỷ số. Từ một tình huống phá bóng không tốt của cầu thủ Brighton, Joe Gomez đánh đầu chuyền vào cấm địa cho Ekitike khống chế một nhịp rồi vuốt bóng về góc cao, đánh bại thủ môn Bart Verbruggen. Bàn thắng được ghi ở giây thứ 46, nhanh nhất mùa này, và là pha lập công thứ chín của tiền đạo Pháp tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Liverpool sau đó tiếp tục gây sức ép, với Ekitike và Ryan Gravenberch đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 26, khi Gomez chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Salah được tung vào sân, và ngay khoảnh khắc anh xuất hiện bên đường biên, cả sân Anfield đã đứng dậy vỗ tay. Động thái này cho thấy người hâm mộ thành phố cảng vẫn dành nhiều tình yêu mến cho ngôi sao Ai Cập. Trong 8 năm ở đây, anh đã ghi 250 bàn, đứng thứ ba trong danh sách lập công mọi thời của CLB, đem về một Champions League và hai Ngoại hạng Anh.

Sau khi vào sân, Salah nhanh chóng tham gia vào các tình huống tấn công. Anh có pha phối hợp với Dominik Szoboszlai và Alexis Mac Allister, tạo ra cơ hội cho Ekitike nhưng bị thủ môn Brighton băng ra cắt bóng. Ngôi sao 33 tuổi tạo ra tổng cộng 5 cơ hội cho đồng đội trong trận này, trong đó có đường kiến tạo để Ekitike ấn định tỷ số. Phút 60, Salah đá phạt góc bên cánh phải, về cột xa đúng tầm băng vào để tiền đạo Pháp đánh đầu tung lưới Brighton lần nữa.

Nụ cười trở lại trên khuôn mặt Salah. Ảnh: PA

Sau bàn thắng này, thế trận trở nên cởi mở hơn. Brighton nỗ lực tìm bàn rút ngắn cách biệt với những pha dứt điểm của Kaoru Mitoma và Ferdi Kadioglu, nhưng hàng thủ Liverpool đứng vững. Ở chiều ngược lại, Salah suýt ghi bàn khi đón đường căng ngang của Federico Chiesa trong một pha phản công, nhưng cú sút đi vọt xà.

Những phút cuối chứng kiến Anfield sôi động hơn bao giờ hết. Khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, Salah đi một vòng tri ân khán giả, vỗ tay cảm ơn người hâm mộ bốn phía khán đài. Hình ảnh đó gợi nhiều suy đoán, nhất là trong bối cảnh anh sắp lên đường dự giải vô địch châu Phi. Đây cũng có thể là lần cuối anh chơi cho Liverpool, khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa sẽ mở cửa đầu tháng 1.

Ở trận tiếp theo, Liverpool làm khách trên sân Tottenham vào tối 20/12.

Hoàng An