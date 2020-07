Sai lầm 'mua cao, bán thấp' khi giá vàng lập đỉnh

Bạn vay 150 triệu đồng mua được hơn hai lượng vàng là chấp nhận may rủi.

Chia sẻ quan điểm về câu chuyện "Có nên vay tiền mua vàng lúc này?", độc giả Nguyễn Tâm nhận định: "Trừ khi dùng số vốn của bạn có thể mua vàng, còn vay tiền để đầu cơ vàng là hành động cực kỳ sai lầm, đặc biệt là trong thời điểm này. Bạn chỉ tính đến lúc có lãi, còn nếu trong trường hợp sau khi mua vàng rớt giá một cách khủng khiếp thì bạn sẽ làm gì để trả nợ? Trong thị trường đầu tư chứng khoán, vàng, bitcoin, hàng hóa... Khi mà nhà nhà, người người đều nói sẽ lên thì đó là lúc quả bóng chuẩn bị vỡ, chỉ là thời điểm nào thôi".

Đồng quan điểm, bạn đọc Tinht7848 nhấn mạnh việc tránh tâm lý đám đông mua vàng vào lúc này: "Suy nghĩ của bạn không khác đại đa số người Việt lúc này: mua lúc giá cao, bán lúc giá hạ. Đến khi giá vàng rớt thì không bán cắt lỗ mà hy vọng giá sẽ trở lại. Kết cục lãi vay sáu tháng còn lại cộng với thua lỗ sẽ là bài học đầu tiên cho bạn về lĩnh vực này".

Phân tích rõ hơn về tình hình biến động giá vàng, độc giả Levannam cho rằng: "Cá nhân tôi nghĩ mua vàng lúc này 99% sẽ thất bại. Thứ nhất, bạn nên xác định lý do vì sao giá vàng tăng? Việc giá vàng tăng có hai nguyên nhân: một là do đại dịch dẫn đến kinh tế toàn cầu chậm, các nhà đầu tư mất lòng tin vào việc hồi phuc kinh tế; hai do tình hình chính trị giữa Mỹ và Trung Quốc.

Giá vàng có thể sẽ tiếp tục tăng nhưng chắc chắn tăng không đáng kể bởi nếu tăng quá nhiều, kinh tế toàn cầu sẽ lâm vào tình cảnh suy thoái. Vì vậy các nước sẽ không để điều đó xảy ra (tăng ít đồng nghĩa bạn bán vẫn lỗ vì chênh lệch mua bán khá cao). Khi tình hình dịch bệnh tốt lên, lập tức các nhà đầu tư sẽ chuẩn bị sẵn dòng tiền để tái đầu tư và việc ồ ạt bán sẽ diễn ra đương nhiên giá sẽ giảm mạnh. Kinh nghiệm lướt sóng là mua khi giá tăng và bán khi giá giảm nhưng nó phải là lúc đầu của hiện tượng chứ không phải diễn ra cả tháng rồi".

"Theo tôi không nên mua vàng lúc này. Vàng là tài sản trú ẩn an toàn khi khủng hoảng thế giới. Nếu bạn có tiền mặt thì mua để dành rất tốt. Con tiền vay mượn thì không nên. Bạn mới chỉ nghĩ trường hợp vàng tăng lên, mà không nghĩ cuối năm thế giới ổn định vàng sẽ giảm về 40-45 triệu đồng/lượng. Khi ấy bạn lấy đâu ra tiền để trả nợ?", bạn đọc Quang Tran cảnh báo thêm.

Khẳng định những rủi ro tiềm ẩn khi mua vàng thời điểm hiện tại, độc giả Võ Phúc đánh giá: "Vàng bây giờ đang ở mức kỷ lục nên nếu so với khoảng an toàn (mua cao, bán thấp) thì mua vàng lúc này hoàn toàn rủi ro. Bạn vay 150 triệu đồng mua được hơn hai lượng vàng, chấp nhận may rủi. Hên thì được vài ba triệu đồng, đen thì bán gấp bù thêm mỗi lượng ba triệu đồng mà lại lo âu hồi hộp".

Lê Phạm tổng hợp