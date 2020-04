'Rất rủi ro khi bắt đáy chứng khoán lúc này'

Thị trường đã hình thành xu hướng giảm, việc đầu tư vào chứng khoán vào lúc này không khác gì một canh bạc mà phần thua nhiều hơn thắng.

Chia sẻ quan điểm xung quanh câu hỏi "Có nên bắt đáy chứng khoán lúc này?", nhiều độc giả VnExpress cho rằng việc đầu tư này tiềm ẩn quá nhiều rủi ro:

Theo tôi lúc này thì chưa nên đổ vào chứng khoán vì đang ở giai đoạn mập mờ tốt xấu của nền kinh tế. Giá trị cổ phiếu phụ thuộc vào tình hình làm ăn của doanh nghiệp. Thời điểm này cổ phiếu đang lên, nhưng bạn hãy tự hỏi, doanh nghiệp nào có thể làm ăn khấm khá lúc này?

Do đó cái lên của chứng khoáng hiện nay là lên ảo, do yếu tố tâm lý hay lý do nào đó. Bạn nên mua vào một nửa lúc chứng khoán xuống 500, và mua nửa còn lại lúc chứng khoán xuống 300. Tiền bạc là mồ hôi nước mắt của mình, trong khi chứng khoán khá giống canh bạc, do đó bạn chỉ nên xuống tiền với chứng khoán khi nắm chắc trên 80% thắng cuộc, tức chúng khoán xuống sâu.

Hoa

Bạn cần cẩn thận, vì thị trường đã hình thành xu hướng giảm, hay còn gọi là Bear market, do vậy bắt đáy lúc này là không nên. Vì rủi ro không phải là thấp. Nếu là tôi, thậm chí tôi còn cân nhắc bán xuống (trường hợp chơi margin).

Dat Anh

Bình thường chơi lướt sóng hay dài hạn thì chứng khoán đều đã rủi ro rồi, tuy nhiên thời điểm bình thường cũng rất khó để mã chứng khoán bị loại khỏi sàn hay nói cách khác chỉ lỗ chứ không mất trắng. Còn giai đoạn dịch thế này mà bỏ tiền vào chứng khoán thì có khi chỉ sau vài ngày là cầm một đống giấy lộn.

Hoàng võ Long

Nói chung chơi chứng khoán chẳng lời bao nhiêu cả. Rủi ro thua lỗ quá cao. Kiếm được đồng tiền từ chứng khoán là may mắn. Chứng khoán rất ma mị. Nếu bạn muốn chơi chứng khoán bạn nên chọn một số tiền mà bạn chấp nhận mất trắng.

Gà mái

Về thời điểm này, theo tôi nhận định, vốn đầu tư đang rút ra khỏi Việt Nam rất nhiều nếu vẫn tiếp tục thì thị trường chứng khoán sẽ giảm tiếp tương đương với lượng tiền rút ra. Ngoài ra, còn lưu ý đến tỷ giá USD nữa. Nếu Mỹ in nhiều tiền hoặc các kho tiền được đưa vào thị trường trong bối cảnh suy thoái thì việc gì sẽ xảy ra?

Ngoclinh hoang

Nếu muốn bắt đáy lúc nà,y nên chia đôi tiền ra, một nửa mua, một nửa gửi ngân hàng phòng khi cần tới trong cuộc sống. Chứng khoán rất hiếm có chuyện trong một tháng giá tăng gấp đôi, cần có thời gian để nó phục hồi.

Nguyendungtdx

