Sai lầm loại Thạc sĩ IELTS 7.5 để tuyển cử nhân nhiều kinh nghiệm

Nhiều doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian đào tạo, tuyển người làm được việc ngay, thay vì chọn người có học vấn cao nhưng chưa va chạm thực tế.

"Chê người có nhiều bằng cấp, chứng chỉ là thể hiện sự hạn hẹp trong tầm nhìn xa của đa số những người làm nhân sự nói riêng và doanh nghiệp Việt nói chung. Bạn tuyển người có bằng Thạc sĩ, IELTS cao thì tôi đồng ý lúc vào có thể sẽ phải đào tạo họ lại từ đầu thì thiếu kinh nghiệm làm việc. Nhưng về lâu về dài, chính những người đấy là nhân tố có thể đưa cả công ty tiến xa hơn.

Thực tế, để sở hữu được hai tấm bằng trên, người ấy chứng tỏ được hai điều: Thứ nhất, họ có tố chất trong tư duy, xử lý vấn đề. Thứ hai, tầm nhìn của họ cao hơn một bậc với những người chỉ có tấm bằng cử nhân đại học.

Tôi đồng ý việc doanh nghiệp muốn tiết kiệm thời gian đào tạo nhân viên mới, nên mới ưu tiên tuyển người làm được việc ngay, thay vì chọn người có học vấn cao mà chưa va chạm thực tế. Nhưng hãy nhìn những người được tuyển đó sẽ là ai trong tương lai? Họ đa phần chỉ là những nhân viên chăm chỉ, cần mẫn vì đã quá quen với quy trình làm việc. Và về lâu dài, nói thật trình độ của họ cũng chỉ được đến vậy mà thôi: làm những việc lặp đi lặp lại từ đó thành 'kinh nghiệm'.

Còn những người có bằng cấp cao, tôi tin rằng cứ để họ làm quen tầm vài năm thôi, các bạn sẽ thấy họ có thể làm đầu tàu đưa cả công ty đi xa đến mức nào. Tôi hồi trước cũng đi làm ở nước ngoài, nói thật bằng cấp càng cao thì càng được nể trọng, càng deal được lương cao. Vì thứ người ta nhìn nhận, đánh giá không phải là bạn của hiện tại, mà là thấy được phiên bản hoàn hảo của bạn trong tương lai".

Đó là quan điểm của độc giả Andrew.pda xung quanh câu chuyện "Tôi loại Thạc sĩ IELTS 7.5 để tuyển người ít bằng cấp". Trong tuyển dụng, câu hỏi nên ưu tiên người có bằng cấp cao, học thạc sĩ, sở hữu IELTS hay chọn người "chỉ" có bằng đại học nhưng dày dạn kinh nghiệm thực tế vẫn luôn gây nhiều tranh luận. Giữa một bên là hồ sơ đẹp, chứng chỉ ấn tượng và một bên là những năm tháng va chạm công việc, hiểu nghề từ bên trong, nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì: tiềm năng học thuật hay năng lực tạo ra giá trị ngay lập tức? Thực tế cho thấy, bằng cấp và kinh nghiệm không phải lúc nào cũng song hành, và việc đặt chúng lên bàn cân phản ánh cách chúng ta nhìn nhận về năng lực con người trong thị trường lao động hiện đại.

Nói về vấn đề này, bạn đọc Hoa Nguyen lại có cái nhìn trái ngược: "Công ty cần tuyển người làm những vị trí cụ thể, chứ không phải trả tiền để đáp ứng cho ứng viên có những cái mà họ không cần. Thế nên, tuyển nhân viên thì yêu cầu khác, tuyển công nhân yêu cầu khác, tuyển Trưởng phòng hay Giám đốc điều hành lại càng khác, mặc dù vẫn là công ty đó thôi.

Công ty tuyển dụng bao giờ cũng miêu tả công việc rõ ràng. Giờ người ta tuyển công nhân mà bạn có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, với IELTS 9.0 thì họ không chọn là đúng, vì cái họ cần là kinh nghiệm vận hành máy chứ không phải bằng cấp chuyên môn. Bạn không thể cứ thắc mắc sao họ lại không tuyển người giỏi như mình vào làm việc? Đơn giản vì cái bạn có không phải thứ họ cần, vậy thôi

Khi họ chỉ cần tuyển người làm công việc vị trí thấp như kế toán chẳng hạn thì đương nhiên sẽ không cần người bằng Thạc sĩ với, IELTS 7.5 để làm gì cả vì cử nhân cũng làm được rồi. Và cử nhân làm ở vị trí đó chắc chắn họ sẽ ít nhảy việc hơn Thạc sĩ. Còn doanh nghiệp họ cân nhắc làm và có lợi nhuận nữa chứ nhân tài đòi lương cao quá mà công ty họ không cần phải làm công việc cao siêu thì họ tuyển và giữ nhân tài đó làm gì?".

Việt Thành tổng hợp