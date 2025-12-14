Bài học của tôi sau 100 ngày trượt phỏng vấn xin việc

Tôi gửi CV từ doanh nghiệp lớn đến công ty startup nhỏ, từ vị trí đúng chuyên ngành đến công việc chỉ cần 'có bằng đại học', nhưng đều trượt.

Tôi năm nay 22 tuổi. Đầu tháng 9 vừa rồi, tôi chính thức tốt nghiệp đại học, khép lại quãng đời sinh viên mà tôi từng nghĩ sẽ mở ra một cánh cửa rất rộng mang tên "cơ hội việc làm". Nhưng thực tế, cánh cửa ấy không bật mở ngay. Nó đóng lại, rồi mở hé, rồi lại đóng sầm, suốt 100 ngày liên tiếp tôi bước ra khỏi các buổi phỏng vấn với cùng một kết quả: trượt.

Ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, tôi tin rằng chỉ cần chăm chỉ nộp hồ sơ, sớm muộn gì tôi cũng tìm được một công việc phù hợp. Tôi gửi CV vào nhiều công ty, từ doanh nghiệp lớn đến công ty startup nhỏ, từ vị trí đúng chuyên ngành đến những công việc chỉ cần "có bằng đại học". Những ngày đầu, tôi vẫn giữ được sự lạc quan. Trượt một hai lần, tôi tự nhủ đó là chuyện bình thường, bởi ai đi xin việc mà chẳng cần thử sức nhiều nơi.

Nhưng rồi số lần trượt tăng lên, sự tự tin giảm dần. Mỗi email phản hồi bắt đầu bằng cụm từ: "Chúng tôi rất tiếc..." khiến tôi quen dần, quen đến mức đôi khi không còn đủ can đảm mở hộp thư. Có những công ty không phản hồi, có nơi gọi phỏng vấn hai vòng rồi vẫn loại, có nơi thẳng thắn nói rằng tôi "chưa đủ kinh nghiệm", dù đó là vị trí dành cho sinh viên mới ra trường. Sau mỗi lần như vậy, tôi lại sửa CV, học thêm kỹ năng, tự hỏi bản thân thiếu điều gì, sai ở đâu?

Áp lực lớn nhất không chỉ đến từ những buổi phỏng vấn thất bại, mà đến từ khoảng thời gian chờ đợi. Khi đã tốt nghiệp, mỗi ngày trôi qua không có việc làm đều khiến tôi cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau. Bạn bè cùng khóa lần lượt khoe công việc mới, mức lương đầu tiên, môi trường làm việc chuyên nghiệp. Còn tôi, vẫn ở nhà, vẫn gửi CV, vẫn chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn mà tôi không biết liệu có kết quả hay không?

Có những lúc, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Bốn năm đại học liệu có đủ để bước vào thị trường lao động? Những gì tôi học có thực sự giá trị? Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần học tốt là sẽ có việc, nhưng thực tế cho tôi thấy bằng cấp chỉ là tấm vé vào cửa, còn đứng lại được hay không phụ thuộc vào rất nhiều thứ khác: kỹ năng, thái độ, khả năng thích nghi và cả sự kiên nhẫn.

100 ngày trượt phỏng vấn là 100 ngày tôi học được cách đối diện với sự từ chối. Tôi học cách không xem mỗi lần bị loại là sự phủ định hoàn toàn giá trị của bản thân. Tôi bắt đầu nhìn thẳng vào điểm yếu của mình: nói chưa trôi chảy, thiếu trải nghiệm thực tế, chưa tự tin thể hiện bản thân. Tôi không còn nộp hồ sơ một cách dàn trải, mà chọn lọc hơn, tìm hiểu kỹ công ty, chuẩn bị câu trả lời cẩn thận hơn cho từng buổi phỏng vấn.

Và rồi, vào một ngày tưởng chừng rất bình thường, tôi nhận được cuộc gọi từ một công ty logistics – nơi tôi đã phỏng vấn trước đó vài ngày. Đầu dây bên kia thông báo rằng tôi đã trúng tuyển. Công việc đầu tiên không phải là vị trí hoàn hảo như tôi từng mơ, cũng không phải mức lương cao khiến ai cũng trầm trồ. Nhưng với tôi, đó là kết quả của sự kiên trì, là minh chứng rằng những nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua không hề vô nghĩa.

Nhìn lại, tôi nhận ra 100 ngày trượt phỏng vấn không phải là quãng thời gian thất bại, mà là khoảng lặng cần thiết để tôi hiểu rõ mình hơn. Nếu tôi có việc ngay sau khi tốt nghiệp, có lẽ tôi đã không học được cách chịu đựng áp lực, không biết trân trọng cơ hội, và cũng không đủ bản lĩnh để đối diện với những khó khăn sau này trong công việc.

Tôi viết những dòng này để chia sẻ với những bạn trẻ đang ở hoàn cảnh giống mình – vừa tốt nghiệp, đang loay hoay tìm chỗ đứng trong thị trường lao động đầy cạnh tranh. Nếu bạn trượt phỏng vấn, xin đừng vội kết luận rằng mình kém cỏi. Đôi khi, điều bạn thiếu không phải năng lực, mà là thêm một chút thời gian để gặp đúng nơi cần bạn.

Ở tuổi 22, tôi vẫn còn rất nhiều điều phải học. Công việc hiện tại chỉ là bước khởi đầu, không phải đích đến cuối cùng. Nhưng sau 100 ngày chờ đợi và không ít lần hoài nghi bản thân, tôi hiểu rằng hành trình đi tìm việc cũng là hành trình đi tìm chính mình. Và khi cơ hội đến, tôi trân trọng nó không phải vì nó dễ dàng, mà vì tôi đã phải đi qua rất nhiều lần bị từ chối để có được ngày hôm nay.

Như Quỳnh