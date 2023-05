Sai lầm khi phụ nữ hy sinh sự nghiệp để chăm con

Phụ nữ trên 30 tuổi, lương dưới 10 triệu đồng một tháng là do năng lực, đừng đổ thừa cho con cái.

Tôi là tác giả bài viết "Con cái không phải lý do để phụ nữ không sự nghiệp". Để nói rõ hơn về quan điểm của mình, trước tiên tôi xin nhấn mạnh bản thân mình cũng là phụ nữ, nhưng tôi không thích chuyện nhiều chị em lấy con cái ra làm lá chắn cho việc sự nghiệp không phát triển hay không kiếm ra tiền. Tại sao lại như vậy?

Thứ nhất, con cái chỉ cần mẹ toàn tâm toàn ý lo cho chúng trong khoảng vài năm đầu đời thôi, sau đó bé sẽ lớn hơn và dần học cách tự lập. Con 5-6 tuổi mà mẹ còn phải ngồi xúc từng thìa cơm, đó là do người mẹ không biết dạy con tự lập. Nhiều người phụ nữ chỉ nghỉ thai sản đến lúc con 6 tháng tuổi rồi đi làm lại, con họ vẫn phát triển tốt đấy thôi. Con từ 6 tuổi trở đi, học tiểu học, thời gian chủ yếu sẽ ở trường cả ngày. Lúc đó, người mẹ không đi làm mà vẫn muốn ở nhà nội trợ, trông con hay sao?

Vừa đi làm, vừa chăm con, người phụ nữ chắc chắn sẽ vất vả hơn việc chỉ ở nhà lo cho con và không đi làm. Nhưng nếu người mẹ quyết tâm đi làm, nỗ lực trong công việc, tương lai của chính họ và đứa con sẽ được đảm bảo hơn. Người mẹ không lo được cho cuộc đời của chính mình thì làm sao lo tốt cho con cái? Một người có thể lo tốt cho chính mình, ít nhất phải kiếm được tiền, tự chủ về tài chính. Ngoài lo cho con, họ còn có thể lo cho bản thân, lo cho những người thân khác như cha mẹ, anh em...

Người vợ đi làm, có công việc, sẽ có thể yêu cầu người chồng san sẻ việc nhà dễ dàng hơn. Chứ không làm ra tiền, gặp ông chồng khó tính, vợ nhờ làm việc nhà cũng sẽ bị bẻ lại: "Cô ở nhà cả ngày không kiếm ra tiền, tôi đi làm mà về đến nhà cô còn bắt làm mấy việc lặt vặt này à?".

>> Phụ nữ làm việc nhà không phải là 'hy sinh cao cả'

Ở đây, tôi không so sánh giữa một cô gái độc thân có mức thu nhập 20-25 triệu đồng một tháng với một người phụ nữ có gia đình, bằng tuổi, có mức thu nhập 8-10 triệu đồng một tháng. Bởi so sánh như vậy không công bằng với người phụ nữ. Nhưng giữa hai người phụ nữ bằng tuổi, đều đã làm mẹ và có hai đứa con ở độ tuổi ngang nhau, sức khỏe đều bình thường, không mắc những bệnh lý trầm trọng, rõ ràng cùng một hệ quy chiếu, thì người phụ nữ có con và có thu nhập 20-25 triệu đồng kia vẫn giỏi giang hơn.

Sao nhiều người cứ cho rằng chỉ phụ nữ trẻ, chưa có con mới đạt được mức lương từ 20-25 triệu đồng một tháng. Nếu có đủ năng lực thì dù có con, họ vẫn đạt được mức đó. Tôi biết cũng có những phụ nữ trên 30 tuổi, chưa có gia đình, sống ở Hà Nội, nhưng thu nhập cũng chỉ 10 triệu đồng một tháng. Vậy lương họ thấp hơn là do ai? Tôi nghĩ rằng do bản thân họ kém thôi. Trừ khi làm trong cơ quan nhà nước, chứ làm ở công ty tư nhân, mà trên 30 tuổi, lương còn dưới 10 triệu đồng một tháng thì rõ ràng là do năng lực chiếm phần nhiều, đừng đổ thừa cho con cái.

Con cái chỉ làm mọi thứ chậm lại một chút, chứ không làm bạn thụt lùi một đoạn khá dài như vậy đâu. Còn nếu đã trên 35 tuổi, ở nhà chăm con trên hai năm không đi làm, năng lực trước lúc nghỉ việc không cao, thì bạn hãy xác định là rất khó tìm việc.

Anh LQ

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.