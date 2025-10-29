Rút hai đoàn tàu chở đá khỏi cầu đường sắt ở Huế

Mực nước sông Hương đã giảm 1,18 m so với lúc đỉnh nên hai đoàn tàu chở đá án ngữ trên cầu đường sắt Bạch Hồ và Dã Viên đã được di dời.

Lãnh đạo Công ty CP Đường sắt Bình Trị Thiên cho biết lúc 10h hôm nay, mực nước cách đáy dầm cầu Bạch Hồ và Dã Viên khoảng 1,2 m, khả năng uy hiếp an toàn cầu đường sắt đã giảm. Vì thế từ 10h, công ty di chuyển hai đoàn tàu chở đá về ga Huế để dự phòng. Nếu nước sông lại dâng cao, đơn vị tiếp tục đưa tàu hàng ra án ngữ trên hai cầu để tăng tải trọng, tránh nguy cơ lũ cuốn.

Hai ngày qua, ngành đường sắt đã bố trí hai đoàn tàu hàng chở hơn 1.150 tấn đá từ các công trường xây dựng ở Đồng Hới (Quảng Trị) và Hương Thủy (TP Huế) lên cầu đường sắt bắc qua sông Hương là Bạch Hổ và Dã Viên để giữ ổn định cho cầu hơn 100 tuổi.

Tàu hàng chở đá án ngữ trên cầu Bạch Hổ. Ảnh: VNR

Lũ rút, nhưng mực nước sông Hương, sông Bồ - hai sông chi phối lũ lụt ở miền Trung, vẫn đang quanh ngưỡng báo động ba. Nước vẫn ngập trên cung đường Văn Xá khoảng 0,3-0,4 m, tàu Bắc Nam phải dừng tại ga Hương Thủy và Đông Hà (Quảng Trị), hành khách được trung chuyển bằng ôtô qua đoạn ngập.

Hôm nay, các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn chạy từ Hà Nội và TP HCM. Do đoạn đường sắt qua TP Huế chưa được thông đường nên các tàu bị chậm nhiều giờ, phải nằm chờ chuyển tải từ ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại. Ngành tiếp tục bãi bỏ tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát ngày 29/10.

Hành khách được chuyển tải bằng xe khách qua đoạn nước ngập ở Huế. Ảnh: VNR

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết đêm qua và sáng sớm nay, Huế, Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa từ 19h hôm qua đến 3h hôm nay có nơi trên 170 mm như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 193 mm, Trà Vân (Đà Nẵng) 174 mm. So với hai hôm trước, lượng mưa đã giảm một nửa.

Lũ sông Hương, sông Bồ (Huế) xuống chậm. Lúc 5h hôm nay, lũ sông Bồ tại Phú Ốc (Huế) xuống dưới báo động ba 0,05 m, sông Hương tại Kim Long trên báo động ba 0,37 m, giảm 0,81 m.

Đoàn Loan