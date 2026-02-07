Arab SaudiHàng nghìn CĐV Al Nassr giơ số 7 và hô vang tên Cristiano Ronaldo khi thủ quân người Bồ Đào Nha tiếp tục đình công ở trận gặp Al Ittihad.

Phút thứ 7, phần lớn khán giả Al Nassr trên sân nhà Al Awwal Park đồng loạt giơ cao những tấm băng-rôn màu vàng in tên và số 7 của Ronaldo. Hành động mang tính biểu tượng như một sự ủng hộ dành cho siêu sao 41 tuổi, bất chấp việc anh không có tên trong danh sách thi đấu. Người hâm mộ còn hô vang tên Ronaldo suốt một phút.

Theo Marca, đây là cách người hâm mộ Al Nassr đứng về phía Ronaldo giữa lúc tiền đạo Bồ Đào Nha bất đồng với Saudi Pro League và Quỹ đầu tư công Arab Saudi (PIF). Video về hành động của khán giả thu hút hàng triệu lượt xem riêng trên mạng xã hội X. "Khi đội bóng thi đấu thiếu vắng thủ lĩnh, khán đài đã lên tiếng thay anh", báo Tây Ban Nha bình luận.

Khán giả sân Al Awwal Park đồng loạt giơ số 7, trận Al Nassr thắng Al Ittihad 2-0 ở vòng 21 Saudi Pro League, thành phố Riyadh, Arab Saudi tối 6/2/2026. Ảnh: Al Nassr

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng bất ngờ trước hành động của khán giả Al Nassr. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một CLB ủng hộ cầu thủ đã bỏ rơi họ vào thời điểm quan trọng nhất của mùa giải, khi chỉ kém đội đầu bảng một điểm", tài khoản @h7i80 bình luận dưới bài đăng của Al Nassr.

Tài khoản @TiquicoL phản hồi: "Các khán giả này hâm mộ cầu thủ, chứ không phải đội bóng".

Không có Ronaldo, Al Nassr vẫn thắng Al Ittihad 2-0 để rút ngắn cách biệt với đỉnh bảng của Al Hilal xuống còn một điểm. Sadio Mane và Angelo Gabriel lần lượt ghi bàn, trong đó có một tình huống phạt đền.

Ronaldo đã nghỉ trận thứ hai liên tiếp. Trước đó, anh không chơi trận thắng Al Riyadh 1-0. Theo báo Bồ Đào Nha A Bola, Ronaldo không hài lòng với chính sách chuyển nhượng và cách phân bổ nguồn lực của PIF cho các CLB thuộc Saudi Pro League. Anh cho rằng Al Nassr không được tăng cường lực lượng tương xứng so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Ronaldo được CĐV Al Nassr tri ân CĐV Al Nassr tri ân Ronaldo.

Ronaldo chưa phát biểu công khai về mâu thuẫn, nhưng việc anh liên tiếp không thi đấu được hiểu như một hình thức gây áp lực. Theo báo Anh talkSPORT, tiền đạo 41 tuổi thậm chí cảnh báo rằng anh có thể rời Arab Saudi để gia nhập một giải đấu khác, dù còn hợp đồng với Al Nassr đến hè 2027. Ronaldo được cho là không có vấn đề gì với đội bóng, chỉ bất bình với Saudi Pro League và PIF.

Saudi Pro League cũng không nhún nhường khi ra thông báo, cho rằng không cầu thủ nào có thể can thiệp vào các quyết định nằm ngoài CLB của họ, dù tầm ảnh hưởng lớn đến đâu.

Báo Bồ Đào Nha còn cho rằng ngoài vấn đề chuyển nhượng, nội bộ Al Nassr vẫn tồn tại những chậm trễ trong việc chi trả lương cho cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên CLB. Ronaldo sẽ chỉ trở lại thi đấu khi những vấn đề này được giải quyết.

Hoàng An tổng hợp