Real nhầm chân khi kiểm tra chấn thương Mbappe

Do đội ngũ y tế Real Madrid thực hiện chụp MRI nhầm chân, tiền đạo Kylian Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu dù chưa xác định đúng mức độ tổn thương.

Theo The New York Times, sai sót xảy ra vào tháng 12 khi bộ phận y tế của Real tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) vào đầu gối phải - vốn không bị thương của Mbappe. Kết quả không phát hiện bất thường, khiến tiền đạo 27 tuổi ra sân trong ba trận đấu trước khi lỗi này được phát hiện và khắc phục.

Dù đã có dấu hiệu viêm ở đầu gối trái - vị trí thực sự bị chấn thương, Mbappe vẫn tiếp tục thi đấu sau lần kiểm tra ban đầu. Chỉ khi tiến hành chụp lại đúng chân, các bác sĩ mới phát hiện anh bị rách một phần dây chằng phía sau đầu gối. Tuy nhiên, trong báo cáo y tế công bố ngày 31/12, Real chỉ mô tả chấn thương một cách chung chung là bong gân đầu gối.

Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót ban đầu. Real và đại diện của Mbappe chưa đưa ra bình luận chính thức.

Kylian Mbappe đi bóng trong trận Real thắng Atletico 2-1 ở vòng 29 La Liga, trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha tối 22/3/2026. Ảnh: AP

Vấn đề ở đầu gối của Mbappe xuất hiện sau trận Real thua Celta Vigo 0-2 ngày 7/12. Ba ngày sau, anh không ra sân trong trận gặp Man City tại Champions League, nhưng sau đó lại chơi trọn vẹn ba trận cuối cùng của năm 2025, qua đó cân bằng kỷ lục 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo ở cấp CLB.

Sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Mbappe trở lại tập luyện ngày 30/12 và được ghi nhận có dấu hiệu đau ở đầu gối trái. Một ngày sau, Real xác nhận chấn thương bong gân và áp dụng hướng điều trị không phẫu thuật.

Tiền đạo người Pháp không cùng đội sang Arab Saudi dự bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha gặp Atletico, nhưng sau đó góp mặt trong trận chung kết với Barca ngày 11/1, vào sân từ ghế dự bị trong 14 phút ở thất bại 2-3.

Kylian Mbappe hội quân cùng tuyển Pháp ngày 23/3. Ảnh: Reuters

Dưới thời HLV Alvaro Arbeloa, Mbappe vẫn ra sân 8 trong 10 trận tiếp theo và ghi 9 bàn. Ban huấn luyện cho biết tình trạng thể lực của tiền đạo người Pháp được theo dõi sát sao, với khối lượng tập luyện được điều chỉnh giảm.

Mbappe sau đó vắng mặt trong một số trận để sang Paris kiểm tra và điều trị thêm. Các báo cáo y tế tiếp theo vẫn giữ nguyên chẩn đoán ban đầu và tiếp tục áp dụng phương pháp hồi phục không phẫu thuật.

Một số nguồn tin cho biết đầu gối của Mbappe không có dấu hiệu mất ổn định, nên anh vẫn có thể thi đấu khi không cảm thấy đau. Tuy nhiên, tình trạng lúc đau lúc không lý giải cho việc anh ra sân gián đoạn kể từ khi gặp chấn thương.

Gần nhất, Mbappe trở lại trong trận thắng Man City 2-1 tại Champions League, giúp Real Madrid vào tứ kết với tổng tỷ số 5-1. Anh tiếp tục vào sân từ ghế dự bị trong trận thắng Atletico Madrid 3-2 cuối tuần qua.

Mbappe đã lên tuyển Pháp để chuẩn bị cho hai trận giao hữu gặp Brazil ngày 26/3 và Colombia ngày 29/3 tại Mỹ.

Hồng Duy tổng hợp