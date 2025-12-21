Mbappe sánh ngang Ronaldo trong ngày Real bị la ó

Tây Ban NhaKylian Mbappe san bằng cột mốc 59 bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo, giữa bầu không khí ngập tràn tiếng huýt sáo từ các khán đài Bernabeu dù Real Madrid thắng Sevilla 2-0.

Khi hiệp hai còn khoảng 5 phút, Rodrygo bị hậu vệ phải Juanlu Sanchez đốn ngã trong vùng cấm, đem về phạt đền cho Real. Mbappe – người đón sinh nhật tuổi 27 ngay trong đêm – ghi bàn thứ 59 trong năm 2025, cân bằng kỷ lục do Cristiano Ronaldo thiết lập năm 2013. Mbapple sau đó đã ăn mừng theo đúng phong cách "Siu" của thần tượng.

Nhưng đó là niềm an ủi hiếm hoi trong một đêm tất niên buồn của các CĐV Real. Đây là trận đấu thể hiện rõ nhất sự nguội lạnh về mặt tình cảm giữa Real và người hâm mộ tại Bernabeu. Đỉnh điểm là khi Vinicius rời sân ở phút 83 trong tiếng la ó vang dội, những tiếng huýt sáo kéo dài đằng đẵng theo từng bước chân uể oải của tiền đạo Brazil về phía băng ghế dự bị. Hình ảnh và âm thanh ấy phản ánh chân thực sự rệu rã mà tập thể Xabi Alonso đã trình diễn trong trận cuối cùng của năm 2025 trước Sevilla.

Mbappe đi bóng trong trận thắng Sevilla 2-0 ở vòng 17 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 20/12/2025. Ảnh: Reuters

Điểm tương phản đến từ Alonso. Hai tháng trước tại El Clasico, ông rút Vinicius khỏi sân, để lại sự việc mở màn cho những câu chuyện về một nội bộ rạn nứt. Tối 20/12, HLV 44 tuổi vẫn đứng ở khu vực kỹ thuật, kiên nhẫn vỗ tay khích lệ các học trò giữa tâm bão chỉ trích.

Alonso và Vinicius ôm nhau khi Real đã chơi hơn người sau thẻ vàng thứ hai mà trung vệ Marcao của Sevilla phải nhận từ phút 68, nhưng vẫn chỉ dẫn trước 1-0 mong manh, nhờ những pha cứu thua xuất thần như thường lệ của Thibaut Courtois. Sau đó là bàn thắng lịch sử của Mbappe ở phút 86 trên chấm 11m, giúp chủ nhà khép lại năm 2025 với khoảng cách được thu hẹp xuống còn một điểm so với Barca – đội đầu bảng La Liga sẽ làm khách trước Villarreal lúc 22h15 hôm nay (giờ Hà Nội).

Khán giả tại Bernabeu đã quá chán nản với những gì họ phải chứng kiến suốt những tuần qua, và trận cuối năm cũng không ngoại lệ. Một Real thiếu sức sống, chơi bóng như đi dạo với những đường chuyền sai địa chỉ khắp mọi vị trí. Dean Huijsen thi đấu như thể chưa kịp thay đồ ngủ, anh khống chế bóng hỏng, lóng ngóng suýt ngã khi giẫm lên bóng.

Trung vệ này xoay xở chậm chạp như một con tàu đang tìm cách cập cảng, tạo điều kiện cho tiền đạo Isaac Romero phía Sevilla dễ dàng cướp bóng hoặc bắt anh tự mắc lỗi. Những pha xử lý vụng về để thoát pressing của Huijsen trên phần sân nhà đã khơi mào cho những tiếng huýt sáo đầu tiên, rồi cứ thế lan rộng trở thành một bản hòa tấu.

Hậu vệ trái Fran Garcia liên tục chuyền hỏng, trong khi trung vệ Asencio cũng không khá hơn. Ngay cả Mbappe cũng lạc nhịp sau khi cố vùng vẫy giữa con sóng dữ đang tìm cách nhấn chìm cả đội. Anh để bóng văng ra xa trong các pha khống chế, hỏng ăn trong cả những pha phối hợp đơn giản nhất.

Bellingham và các đồng đội nhận những tiếng chỉ trích từ CĐV nhà dù thắng Sevilla 2-0. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ áo trắng lững thững trên sân, thi thoảng mới giật mình tăng tốc khi tiếng la ó vang lên mỗi lúc họ đứng nhìn những Marcao, Gudelj và Carmona thoải mái đan bóng, triển khai thế trận từ tuyến dưới để tìm kiếm Romero và Alexis Sanchez ở tuyến trên.

HLV Matias Almeyda đã giăng ra một tấm lưới phòng ngự dày đặc với sơ đồ 5-3-2, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương. Hàng thủ Sevilla gần như không gặp áp lực nào đáng kể trước một Real đang nằm giữa ranh giới của sự thờ ơ và mất phương hướng. Ngược lại, phía trên, Romero đã đưa ra lời cảnh báo đầy sức nặng khi đối mặt với Courtois, nhưng lại dứt điểm ra ngoài.

Bernabeu phẫn nộ và Bellingham cảm nhận được trách nhiệm phải lên tiếng. Anh tự mình lùi sâu, cầm dẫn bóng. Anh chạy, phân phối, cô độc, đôi khi được tiếp sức từ những pha bứt tốc của Vinicius. Nếu một đội bóng là một chòm sao, thì Real trước Sevilla phát sáng yếu ớt. Phút 38, ánh sáng ấy đủ thắp nên tia hy vọng. Rodrygo treo bóng từ một quả đá phạt ở biên và Bellingham, trong nỗ lực không mệt mỏi, băng vào đánh đầu ghi bàn.

Nhưng bàn thắng không thay đổi bản chất thế trận. Real vẫn thi đấu uể oải, còn Sevilla vẫn liên tục tìm thấy khoảng trống. Sự lỏng lẻo của hàng thủ chủ nhà khiến khán đài Bernabeu như muốn phát điên, và ngay cả Courtois cũng bất lực khi liên tục phải đối mặt trực tiếp với các tiền đạo đối phương. Thủ thành người Bỉ đã phải gồng mình với 5 pha cứu thua tổng cộng, ngăn cản giá trị bàn thua kỳ vọng 1,07, trong đó có 3 cú dứt điểm từ đối thủ ngay trong vùng cấm.

Real đi trên dây những vẫn chưa chịu bừng tỉnh. Mãi đến cuối trận, Mbappe mới nhớ ra mình đang ở rất gần kỷ lục của Ronaldo. Thủ quân tuyển Pháp liên tiếp tung ra một cú sút chệch cột, một cú dứt điểm vào tay thủ thành Vlahodimos và một pha đánh đầu dội xà.

Khoảnh khắc rực sáng ngắn ngủi ấy vụt tắt, và Real lại chìm vào sự trì trệ. Ngay cả khi Sevilla chỉ còn 10 người, các học trò của Alonso vẫn cứ đủng đỉnh như thể họ muốn trận đấu kết thúc ngay lập tức. Bernabeu không chấp nhận điều đó, tiếng la ó lại rộ lên khi đại diện xứ Andalusia dồn toàn lực tìm bàn gỡ dù thiếu người.

Hoàng Thông