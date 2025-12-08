Real nhận hai thẻ đỏ, thua sốc tại La Liga

Tây Ban NhaBị đuổi hai cầu thủ trong hiệp hai, Real Madrid thua Celta Vigo 0-2 ngay tại Bernabeu ở vòng 15 La Liga và bị Barca nới rộng cách biệt lên bốn điểm.

Trên sân nhà, Real kiểm soát bóng 62%, dứt điểm 20 lần với 8 cú trúng đích, nhưng các ngôi sao như Kylian Mbappe hay Vinicius đều phung phí. Celta dứt điểm ít hơn một nửa (9), nhưng ghi hai bàn nhờ cú đúp của cầu thủ vào thay người Williot Swedberg.

Trận thua mất mặt khiến Real đứt mạch năm trận bất bại trên mọi đấu trường, kể từ thất bại 0-1 trên sân Liverpool ở lượt bốn vòng bảng Champions League ngày 4/11. Đội bóng Hoàng gia vẫn đứng thứ hai với 36 điểm, nhưng bị Barca - đội thắng ngược 5-3 trên sân Betis - nới rộng cách biệt.

Mbappe (áo trắng) đi bóng trong trận Real thua Celta Vigo 0-2 ở vòng 15 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/12/2025. Ảnh: Reuters

Mbappe đã ghi 47 bàn và 7 kiến tạo trong 49 lần khoác áo Real tại La Liga, nhưng vô duyên ở trận thứ 50. Anh dứt điểm ba lần nhưng chỉ đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,53.

Cơ hội ngon ăn nhất đến ở phút 74, khi Aurelien Tchouameni châm bóng từ phần sân nhà để Mbappe thoát xuống đối mặt. Tiền đạo 26 tuổi khống chế gọn gàng, nhưng lốp bóng vọt xà.

Không chỉ Mbappe, các ngôi sao khác trên hàng công Real cũng có ngày thi đấu kém duyên. Vinicius dứt điểm bốn lần, với cơ hội nguy hiểm nhất là cú cứa lòng chân phải thiếu chính xác ở phút 72. Federico Valverde, Arda Guler hay cầu thủ vào thay người Gonzalo Garcia cũng có cơ hội, nhưng không thể tận dụng.

Trọng tài Alejandro Quintero rút thẻ đỏ với Fran Garcia. Ảnh: Le Journal

Hàng công bế tắc, hàng thủ Real thì lỏng lẻo. Ngay đầu hiệp hai, họ để Celta vượt lên. Bryan Zaragoza tạt bóng tầm thấp từ cánh trái để Williot Swedberg đá nối bằng gót đầy ngẫu hứng về góc xa, khiến thủ thành Thibaut Courtois bay hết cỡ cũng không thể cản phá.

Khó khăn thêm chồng chất với Real, khi Fran Garcia nhận liên tiếp hai thẻ vàng trong một phút, từ 63 đến 64. Trong thời gian bù giờ, đến lượt Alvaro Carreras nhận liên tiếp hai thẻ vàng chỉ trong một phút, khiến Real chỉ còn 9 người. Rodrygo, Valverde lao vào tranh cãi, tiếp tục bị trọng tài cảnh cáo.

Các cầu thủ Celta Vigo ăn mừng bàn ấn định tỷ số của Williot Swedberg. Ảnh: Reuters

Ở pha lên bóng ngay sau đó, Celta ghi bàn ấn định chiến thắng. Iago Aspas chọc khe để Swedberg phá bẫy việt vị, vượt qua cả Courtois rồi dẫn bóng vào khung thành trống và hoàn tất cú đúp. Swedberg, người Thụy Điển, là cầu thủ nước ngoài đầu tiên ghi bàn trong ba trận gặp Real tại La Liga liên tiếp, kể từ Luis Suárez vào tháng 10/2018.

Ngày 10/12, Real có trận đấu khó khăn khác gặp Man City ở lượt sáu vòng bảng Champions League. Sau đó bốn ngày, thầy trò Xabi Alonso làm khách của Alaves tại La Liga.

Hồng Duy