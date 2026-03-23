Bạn gái tin đồn đến xem Mbappe thi đấu

Tây Ban NhaEster Exposito, diễn viên người Tây Ban Nha, đến sân Bernabeu xem Kylian Mbappe thi đấu trong trận Real thắng Atletico ở vòng 29 La Liga, tối 22/3.

Exposito có mặt tại khu VIP của khán đài sân Bernabeu, nơi Mbappe từng ngồi xem trong thời gian điều trị chấn thương. Nữ diễn viên 26 tuổi đi cùng bạn thân là nam diễn viên Sergio Momo.

Hai tuần trước, Exposito bị phát hiện thân mật với Mbappe tại Paris, Pháp. Những hình ảnh đó cùng sự xuất hiện lần này củng cố ý kiến rằng hai người đang hẹn hò.

Ester Exposito có mặt tại khu VIP của sân Bernabeu trong trận Real 3-2 Atletico ở vòng 29 La Liga tối 22/3. Ảnh: Marca

Exposito sinh năm 2000 tại Madrid, Tây Ban Nha. Sau khi hoàn thành việc học phổ thông vào năm 16 tuổi, cô tham gia các khóa học diễn xuất. Năm 2023 và 2023, nữ diễn viên giành giải thưởng điện ảnh Madrid. Cô được biết đến nhiều nhất với vai chính Carla Roson Caleruega trong loạt phim truyền hình dành cho tuổi teen - Elite chiếu trên Netflix.

Vinicius trở thành người hùng của Real trong trận derby với hai bàn ở phút 52 và 72, còn Federico Valverde ghi một bàn ở phút 55. Atletico dẫn trước nhờ công Ademola Lookman ở phút 33, nhưng không giữ được lợi thế. Đội khách gỡ hòa 2-2 nhờ cú sút xa của Nahuel Molina ở phút 66, nhưng cũng không giữ được một điểm.

Mbappe không đóng vai trò chính trong trận derby. Anh chỉ vào sân từ phút 62 và không ghi bàn hay kiến tạo. Nhưng tính trên mọi đấu trường từ đầu mùa, anh vẫn là cầu thủ lập công nhiều nhất cho đội bóng từ đầu mùa với 38 bàn, hơn Vinicius 21 bàn.

Lần gần nhất Mbappe ghi bàn cho Real là trận thắng Valencia 2-0 hôm 8/2. Sau đó, anh phải điều trị chấn thương, nghỉ một số trận, rồi trở lại với vai trò hạn chế. Real hiện xếp thứ hai La Liga với 69 điểm, kém Barca bốn điểm. Họ sẽ gặp Bayern trong hai trận tứ kết Champions League vào ngày 7 và 15/4.

Mbappe luôn kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh từng bị đồn có quan hệ với các người mẫu Alicia Aylies, Ines Rau, Rose Bertram và Emma Smet, nhưng chưa bao giờ xác nhận.

Thanh Quý