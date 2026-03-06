Mbappe và Real mâu thuẫn về ca chấn thương đầu gối trái

Real Madrid kỳ vọng Kylian Mbappe sẽ đá trận lượt về với Man City ở vòng 1/8 Champions League, nhưng tiền đạo này kiên quyết không muốn mạo hiểm với một chấn thương đầu gối nghiêm trọng.

Trong thông báo ngày 3/3, Real cho biết thủ quân tuyển Pháp chỉ bị bong gân đầu gối trái. Và dù không đưa ra lộ trình hồi phục cụ thể, họ ước tính Mbappe cần khoảng ba tuần để hồi phục, kỳ vọng anh sẽ kịp góp mặt trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Man City ngày 12/3.

Nhưng phóng viên Anton Meana của chương trình phát thanh Tây Ban Nha El Larguer hôm 4/3 nói phía Mbappe không đồng ý với quan điểm của Real. Đội ngũ của Mbappe khẳng định siêu sao 27 tuổi chấn thương nghiêm trọng hơn vẻ ngoài và nhấn mạnh vào cột mốc 100 ngày ít ỏi còn lại trước thềm World Cup 2026.

Mbappe dứt điểm trong trận Real thắng Levante 2-0 trên sân nhà Bernabeu ở vòng 20 La Liga ngày 16/1/2026. Ảnh: AFP

"Dây chằng chéo sau đầu gối trái của Mbappe đang ở ngưỡng giới hạn", Meana giải thích. "Chúng ta gọi đó là bong gân vì báo cáo y tế ghi như vậy, nhưng thực tế đây là một chấn thương rất nặng. Chỉ còn 100 ngày nữa là đến World Cup và Mbappe không thể lãng phí dù chỉ một ngày. Cậu ấy cần trọn vẹn 100 ngày đó để bình phục hoàn toàn".

Vì vậy, phía Mbappe không tán thành lộ trình trở lại mà Real áp đặt. "Việc ra sân lúc này là một rủi ro và anh ấy sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì", Meana nói thêm, nhất là khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề và một chấn thương đầu gối nặng có thể khiến tuyển Pháp mất đi đầu tàu quan trọng nhất.

Kết quả trận lượt đi với Man City được xem là nút thắt quyết định liệu Mbappe có chấp nhận nén đau ở lượt về hay không. "Giả sử Real thua 0-3 ở lượt đi, Mbappe sẽ không mạo hiểm đôi chân để cố gắng lội ngược dòng", Meana bình luận. "Phía Mbappe khẳng định ưu tiên hàng đầu là hồi phục triệt để. Nhìn vào lộ trình hồi phục và sự bức xúc của Mbappe, tôi thực sự hoài nghi về tính nghiêm trọng của sự việc".

Không chỉ El Larguer, báo Tây Ban Nha Marca trước đó còn đưa tin đầu tiên về uẩn khúc sau quyết định quay về Paris, Pháp của Mbappe để tham vấn chuyên gia quê nhà về chấn thương đầu gối mà anh mắc phải. Cụ thể, tiền đạo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga mùa này với 23 bàn không còn tin tưởng vào đội ngũ y tế Real. Khi được Marca liên hệ, đại diện Mbappe xác nhận phương án phẫu thuật hiện chưa được tính đến, thay vào đó là tiếp tục lộ trình điều trị bảo tồn.

Sau đó, trang chủ Real cũng đưa ra thông báo xác nhận tiền đạo chủ lực của họ đã trải qua các đợt kiểm tra chuyên sâu tại Pháp, tháp tùng anh là HLV thể lực Sebastien Devillaz và chuyên gia vật lý trị liệu Willy Zurdo của CLB. Tuy nhiên, Real vẫn tiếp tục đưa ra chẩn đoán y hệt từng công bố hồi cuối tháng 12/2025 về một ca bong gân đầu gối.

Vấn đề đầu gối trái của Mbappe đã kéo dài gần ba tháng. Dấu hiệu bất ổn đầu tiên xuất hiện từ trận thua Celta Vigo 0-2 ngày 8/12 năm ngoái. Các nguồn tin từ ban huấn luyện khi đó tiết lộ Mbappe đã chịu một cú va chạm mạnh vào đầu gối ở cuối hiệp một và rời sân trong tình trạng bước đi khập khiễng. Anh vẫn đá hiệp hai nhưng thể trạng bị ảnh hưởng rõ rệt.

Đến ngày 11/12, Mbappe có tên trong danh sách đăng ký gặp Man City ở vòng bảng Champions League nhưng ngồi dự bị cả trận. Trước trận này, thông tin từ Real khẳng định khả năng ra sân của Mbappe còn bỏ ngỏ, nhưng nguyên nhân là do vết nứt ở ngón tay nhẫn bàn tay trái chứ không liên quan đến đầu gối. Đến sát ngày thi đấu, CLB thành Madrid lại nói Mbappe gặp vấn đề ở cơ bắp chân trái.

Mbappe bị đau trong một trận Champions League cùng Real Madrid. Ảnh: AFP

Sau khi đá trọn trận gặp Deportivo Alaves ở La Liga ngày 15/12, tiền đạo 27 tuổi gây bất ngờ khi tiếp tục chơi trọn 90 phút trước Talavera ở Cup Nhà Vua ngày 18/12. Điều này làm dấy lên những tranh cãi ngay trong nội bộ Real, mà theo Marca miêu tả là CLB cố tình mạo hiểm với chấn thương của Mbappe để giúp anh có cơ hội cân bằng kỷ lục ghi bàn trong một năm dương lịch của Cristiano Ronaldo. Mbappe hôm đó đã lập cú đúp, ghi tên vào lịch sử.

Ngày cuối của năm 2025, trong buổi tập mở truyền thống dành cho CĐV tới sân theo dõi, Mbappe liên tục chạm vào đầu gối trái khi trao đổi với đội ngũ y tế CLB. Đến đêm giao thừa, Real lần đầu thông báo chân sút này dính chấn thương đầu gối, nhưng là "bong gân đầu gối trái". Báo Pháp L’Équipe bấy giờ dự đoán anh phải nghỉ 3-4 tuần, khả năng không thể dự Siêu cúp Tây Ban Nha tổ chức ở Arab Saudi.

Thực tế, Mbappe không bay cùng đội sang thành phố Jeddah ngay từ đầu. Real đã để lại hai chuyên gia vật lý trị liệu chỉ để chăm sóc riêng cho anh. Ngày 12/1 năm nay, tức chỉ khoảng hơn 10 ngày sau thông báo từ Real, Mbappe tái xuất trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha gặp Barca. Marca cho rằng anh muốn nén đau để giúp Xabi Alonso, người lúc đó đang chịu áp lực lớn và sau cùng bị sa thải.

Sau khi Alvaro Arbeloa lên thay Alonso, ông quyết định gạch tên Mbappe khỏi danh sách gặp Albacete ở Cup Nhà Vua ngày 15/1 để anh được nghỉ ngơi. Cầu thủ mang áo số 10 sau đó thi đấu bình thường nhưng không còn cho thấy sự bùng nổ về thể chất, dù vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn với 9 pha lập công trong 6 trận sau.

Ngày 15/2, Mbappe một lần nữa phải dừng lại. Anh ngồi dự bị cả trận gặp Real Sociedad do cơn đau không dứt. Anh trở lại ba ngày sau đó trong trận gặp Benfica ở lượt đi vòng play-off Champions League. Và cuối cùng, đến ngày 24/2, siêu sao này dừng hẳn. Cơn đau tái phát nghiêm trọng khiến Mbappe quyết định sẽ chỉ thi đấu khi vấn đề thật sự được giải quyết dứt điểm.

Hoàng Thông tổng hợp