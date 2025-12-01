Real hòa 3 trận liên tiếp ở La Liga

Tây Ban NhaKylian Mbappe ghi bàn phạt đền, nhưng Real vẫn bị chủ nhà Girona cầm chân 1-1 ở vòng 14 La Liga và không thể đòi lại đỉnh bảng từ tay Barca.

Hai vòng trước, đội bóng hoàng gia hòa Elche 2-2 và Rayo 0-0. Lần đầu tiên Real hòa ba trận liên tiếp tại La Liga, kể từ thời Zinedine Zidane hồi tháng 12/2019.

Trong khi đó, Barca thắng ngược Alaves 3-1 nhờ công Lamine Yamal và cú đúp của Dani Olmo. Với những kết quả này, Real tụt xuống thứ hai La Liga với 33 điểm, kém Barca một điểm.

Jude Bellingham ôm mặt tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội trong trận Real hòa Girona 1-1 ở vòng 14 La Liga trên sân Montilivi, Girona, Catalonia, Tây Ban Nha ngày 30/11/2025. Ảnh: AP

Trên sân Montilivi hôm 30/11, Real thi đấu nhỉnh hơn, khi kiểm soát bóng 60%, dứt điểm 24 lần với 5 cú trúng đích - so với 10 và 4 của Girona. Nhưng việc phung phí cơ hội khiến đội bóng hoàng gia chia điểm. Tại La Liga mùa này, chỉ Betis trong trận gặp Levante dứt điểm nhiều hơn (28) mà không thể thắng.

Kylian Mbappe vẫn là cái tên thi đấu nổi bật nhất, với năm pha dứt điểm. Tiền đạo Pháp sút từ góc hẹp vọt xà ở phút 11, rồi đệm cận thành tung lưới chủ nhà ở phút 40. Nhưng VAR vào cuộc, xác định Mbappe đã để tay chạm bóng trước khi dứt điểm nên khước từ bàn.

Bốn phút sau khi thoát thua, Girona bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số. Từ pha ban bật một chạm bên cánh phải, bóng được đưa vào vòng cấm để Azzedine Ounahi băng vào sút một chạm tung lưới Thibaut Courtois - thủ môn tái xuất sau khi vắng mặt trận thắng Olympiakos 4-3 do bị viêm đường ruột.

Kylian Mbappe ghi bàn phạt đền. Ảnh: AP

Sang hiệp hai, Real đẩy cao đội hình và tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Phút 61, Vinicius dứt điểm chéo góc thành bàn, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Chưa đầy năm phút sau, tiền đạo người Brazil đột phá vào vòng cấm, bị Hugo Rincon cản ngã trái phép và mang về quả phạt đền. Trên chấm 11 mét, Mbappe lấy đà kiểu nhát dừng rồi sút căng về góc trái, khiến thủ môn Girona đoán đúng hướng cũng không thể cản phá. Mbappe ghi 7 bàn phạt đền trên mọi đấu trường mùa này, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Sau đó, Real phung phí hàng loạt cơ hội ngon ăn. Vinicius có hai pha cứa lòng chân phải thiếu chính xác, rồi trận đấu khép lại với cú đá cận thành chệch mục tiêu của Mbappe.

HLV Xabi Alonso phản ứng ngoài đường biên. Ảnh: AP

Sau trận, HLV Xabi Alonso không hài lòng vì Real thiếu sự ổn định. "Đã có những lúc, đặc biệt là đầu mùa giải, đội bóng chơi ổn định và rất nhất quán", ông phân tích. "Nhưng gần đây, đội đã trải qua một số giai đoạn không như mong đợi. Hôm nay, hiệp hai là một ví dụ điển hình khi đội bóng thi đấu tốt hơn rất nhiều so với hiệp một. Chúng tôi đã có ba, bốn cơ hội rõ ràng trong vòng cấm nhưng không tận dụng được. Để tiến xa, chúng tôi phải duy trì những tiêu chuẩn cao mà Real yêu cầu".

Về việc bị Barca chiếm vị trí dẫn đầu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh toàn đội phải bình tĩnh vì mùa giải còn dài. Ông cũng muốn Real trở lại mạnh mẽ cho trận tiếp theo gặp Bilbao ngày 3/12.

Hồng Duy