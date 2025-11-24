Bellingham cứu Real ở La Liga

Tây Ban NhaHai lần bị dẫn trước, Real Madrid cần đến màn tỏa sáng của tiền vệ Jude Bellingham để hòa Elche 2-2 ở vòng 13 La Liga.

Hai bàn của Real đều có dấu giày của Bellingham và đều đến từ những quyết định tranh cãi của tổ trọng tài. Ở bàn đầu tiên, Bellingham bật cao đánh đầu nhưng bóng chạm tay tiền vệ Real trước khi Dean Huijsen ghi bàn. Dù vậy, VAR không can thiệp và pha lập công được công nhận.

Bellingham (trái) mừng bàn gỡ hòa với Huijsen, trên sân Martinez Valero, Elche, Tây Ban Nha hôm 23/11. Ảnh: Vanguard

Đến phút 87, Vinicius Junior va ống đồng vào mặt Inaki Pena, khiến thủ môn Elche chảy máu. Pha va chạm này mở ra tình huống gỡ hòa 2-2 cho Real, khi Mbappe kiến tạo cho Bellingham. Pha quay chậm cho thấy Vinicius dường như phạm lỗi với thủ môn Elche, nhưng VAR không vào cuộc dù cầu thủ chủ nhà bức xúc.

Real Madrid tới sân Elche một ngày sau khi bị Barca chiếm đỉnh bảng. HLV Xabi Alonso trao cho Rodrygo Goes suất đá chính hiếm hoi trên hàng công, đồng thời để Vinicius Junior dự bị. Trent Alexander-Arnold cũng lần đầu trở lại đội hình xuất phát kể từ tháng 8.

Hậu vệ người Anh vắng mặt nhiều tuần vì chấn thương và vẫn chưa lấy lại phong độ sau khi chuyển đến từ Liverpool. Alexander-Arnold chịu một phần trách nhiệm trong bàn thắng mở tỷ số của Aleix Febas, khi tiền vệ này lẻn ra sau lưng anh để phá vỡ thế cân bằng ở hiệp hai.

Trước đó, hai đội không ghi bàn nào trong hiệp một. Elche từng gây ấn tượng trước Barca vài tuần trước và tiếp tục mang đến cho Real một trận đấu khó khăn tại sân Martinez Valero.

Vinicius (xanh) không hài lòng khi Real chỉ có một điểm, trên sân Martinez Valero, Elche, Tây Ban Nha hôm 23/11. Ảnh: Vanguard

Khi Real rơi vào thế bám đuổi, Alonso đáp trả bằng cách tung Vinicius vào sân, rồi tiếp theo là tiền đạo trẻ Gonzalo Garcia. Alexander-Arnold phần nào chuộc lỗi trong bàn gỡ hòa của đội khách phút 78. Quả tạt của anh bị hậu vệ đối phương cản phá trúng xà ngang rồi đi hết biên ngang tạo nên một quả phạt góc. Alexander-Arnold treo bóng và Bellingham đánh đầu nối để Huijsen sút tung lưới Pena.

Elche lại vượt lên dẫn trước ở phút 84 khi Alvaro Rodriguez bất ngờ sút uy lực ngay sát rìa vòng cấm khiến Thibaut Courtois không kịp phản ứng. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Real gỡ hòa lần thứ hai, khi Mbappe nỗ lực ở biên rồi chuyền cho Bellingham dứt điểm cận thành.

Tiền vệ người Anh từng là tâm điểm chú ý ở quê nhà hồi đầu tuần sau khi tỏ ra không hài lòng vì bị HLV tuyển quốc gia Thomas Tuchel thay ra. Bellingham không đạt phong độ tốt nhất trước Elche nhưng vẫn góp công trong cả hai bàn, giúp đội khách giật lại một điểm.

Real trở lại ngôi đầu La Liga, dù mọi thứ có thể tốt hơn nếu Gonzalo tận dụng được đường chuyền của Eduardo Camavinga ở những phút bù. Khi đó, Elche chỉ còn 10 người sau khi Víctor Chust nhận thẻ vàng thứ hai vì kéo áo Mbappe.

Vy Anh