Mbappe lập hat-trick trong 6 phút ở Champions League

Hy LạpTiền đạo Kylian Mbappe ghi cả bốn bàn, với hat-trick chỉ trong 6 phút 42 giây, giúp Real Madrid thắng Olympiacos 4-3 ở lượt 5 vòng bảng Champions League.

Mbappe đã ghi 63 bàn thắng ở Champions League, trong đó có tới 56% số bàn trên sân khách. Mùa này, anh cũng đã ghi 21 trong 39 bàn thắng của Real trên mọi đấu trường, chiếm tỷ lệ 54%. Ngôi sao Pháp tiếp tục là nguồn cảm hứng trong trận thắng trên sân Karaiskakis tối 26/11.

Mbappe mừng bàn thắng trong trận Real gặp Olympiacos trên sân Karaiskakis, thành phố Piraeus, Hy Lạp tối 26/11/2025. Ảnh: Marca

Real bất ngờ bị dẫn trước từ tuyệt phẩm sút xa của tiền vệ Bồ Đào Nha Chiquinho ở phút thứ tám. Tuy nhiên, chỉ trong 6 phút 42 giây, Mbappe ghi liền ba bàn. Phút 22, Vinicius Junior nhận bóng ở giữa sân, sát biên trái. Ngôi sao Brazil vẩy má ngoài cho Mbappe thoát xuống đối mặt, trước khi tiền đạo 26 tuổi sút qua hai chân thủ môn vào lưới.

Từ quả tạt của tiền vệ Arda Guler bên phải sau đó hai phút, Mbappe đánh đầu đập đất về góc xa để giúp đội khách dẫn ngược. Đến phút 29, thủ quân tuyển Pháp lại thoát xuống đối mặt một lần nữa từ đường chuyền dài của tiền vệ Eduardo Camavinga. Bẫy việt vị của Olympiacos bị phá hỏng, và lần này Mbappe dễ dàng cứa lòng về góc xa khi thủ thành Konstantinos Tzolakis đứng chôn chân.

Tình huống đánh đầu ghi bàn của Mbappe. Ảnh: LaPresse

Đây là hat-trick thứ năm của Mbappe ở Champions League, trong đó có ba lần anh làm được điều đó cùng Real. Chỉ có ba cầu thủ ghi nhiều hat-trick hơn Mbappe ở đấu trường này, là Cristiano Ronaldo, Lionel Messi (cùng 8 hat-trick) và Robert Lewandowski (6).

Kỷ lục hat-trick nhanh nhất ở Champions League thuộc về Mohamed Salah, trong 6 phút 12 giây cho Liverpool vào lưới Rangers ngày 12/10/2022. Kỷ lục hat-trick nhanh nhất ở các giải VĐQG hàng đầu châu Âu cũng thuộc về một cầu thủ từng chơi cho Liverpool, Sadio Mane với 2 phút 56 giây cho Southampton trong trận thắng Aston Villa tháng 5/2015.

Chưa dừng ở hat-trick, Mbappe còn ghi thêm bàn thắng trong hiệp hai, ở phút 60. Lần này, công lớn thuộc về Vinicius với pha qua người ở bên trái cấm địa, trước khi chuyền vào cho đàn anh đệm bóng về góc xa.

