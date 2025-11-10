Mbappe tịt ngòi, Real bị cầm chân ở La Liga

Tây Ban NhaTiền đạo Kylian Mbappe mờ nhạt trong trận Real hòa chủ nhà Rayo Vallecano 0-0 ở vòng 12 La Liga.

Sau trận thua Liverpool 0-1 ở Champions League hồi giữa tuần, đội bóng của Xabi Alonso tiếp tục có màn trình diễn dưới chuẩn trên sân Vallecas tối 9/11.

Real, với bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius, dứt điểm trúng đích năm lần và đạt thông số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,98. Trong đó, Mbappe bị phong tỏa gần như cả trận, chỉ có một cú sút chệch cột đầu hiệp hai. Lần đầu tiên tiền đạo người Pháp không dứt điểm trúng đích với tư cách là cầu thủ đá chính qua 17 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Kylian Mbappe (áo xanh) bị ba cầu thủ theo kèm trong trận Real hòa Rayo Vallecano 0-0 trên sân Vallecas, Madrid, Tây Ban Nha ngày 9/11/2025. Ảnh: Reuters

Những cơ hội ngon ăn nhất của Real là cú đánh đầu cận thành chệch cột của Raul Asencio và pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Federico Valverde không thắng được thủ môn Rayo Vallecano. Những thay đổi ở hiệp hai, khi Alexander-Arnold, Rodrygo hay Dani Ceballos vào sân, không giúp đội khách tạo đột biến.

Mùa thứ ba liên tiếp Real không thắng trên sân Vallecas, khi hòa 3-3 mùa 2024-2025, hòa 1-1 mùa 2023-2024 và thua 2-3 mùa 2022-2023.

Cuối tháng 8, Vallecano cũng cầm chân Barca 1-1 trên sân nhà. Vallecano trở thành CLB đầu tiên bất bại trước cả Barca và Real trên sân nhà tại La Liga mùa này - tái hiện thành tích của Osasuna và Real Betis mùa trước.

HLV Xabi Alonso thất vọng sau trận hòa Vallecano. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu đầy thử thách", Xabi Alonso nói sau trận. "Đá ở Vallecas chưa bao giờ dễ dàng. Rayo luôn khiến bạn phải chơi theo nhịp độ rất cao, rất hỗn loạn. Họ kéo bạn vào guồng đấu mà họ muốn".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh Real không thể để cảm xúc lấn át lý trí sau những kết quả thất vọng. "Chúng tôi phải giữ sự ổn định, trong cách chuẩn bị lẫn tư duy", ông nói. "Tôi quan tâm nhất là tiếp tục phát triển, cải thiện, và biết tự phê bình theo hướng tích cực, mang tính xây dựng. Mới chỉ là tháng 11 thôi, mùa giải còn dài. Chúng tôi cần đòi hỏi cao ở bản thân, nhưng cũng phải biết tiết chế".

Sau quãng nghỉ quốc tế, Real có liền hai trận sân khách - gặp Elche ở vòng 13 La Liga ngày 23/11 và Olympiakos ở lượt năm Champions League ngày 26/11.

Hồng Duy