Barca lên đỉnh bảng La Liga trong ngày sinh nhật

Tây Ban NhaBarca thắng ngược Alaves 3-1 để lên dẫn đầu La Liga, vào đúng ngày kỷ niệm 126 năm thành lập.

Trên sân Camp Nou tối 29/11, Barca nhận "gáo nước lạnh" ngay phút đầu. Tận dụng sai lầm phá bóng của Pedri sau quả phạt góc, Pablo Ibanez đệm cận thành mở tỷ số cho đội khách. Đây là bàn thua thứ 16 của Barca qua 14 trận La Liga và thứ 26 trong 19 trận trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

Raphinha trở lại xuất sắc khi kiến tạo hai bàn trong trận Barca 3-1 Alaves ở vòng 14 La Liga tối 29/11. Ảnh: FCB

Khởi đầu không thể tệ hơn, nhưng nhà ĐKVĐ sớm lấy lại những gì đã mất. Việc Raphinha trở lại đội hình chính giúp họ vận hành lối chơi dễ dàng và hiệu quả hơn. Phút thứ 8, chính Raphinha căng ngang, tạo điều kiện cho Yamal sút vào giữa khung thành gỡ hòa 1-1.

Yamal ghi bàn thứ bảy trên mọi đấu trường và bàn thứ ba qua 4 vòng La Liga gần nhất. Bất chấp trận thua Chelsea 0-3 ở Champions League giữa tuần qua, tiền đạo 18 tuổi đang có tháng ấn tượng nhất từ đầu mùa.

Trong khi các tiền đạo thăng hoa, hàng thủ Barca vẫn gây lo ngại. Theo chỉ đạo của HLV Hansi Flick, bộ tứ hậu vệ thường xuyên dâng cao. Tuy nhiên, Alaves bắt bài và nhiều lần phá bẫy việt vị. Phút 24, nếu thủ môn Joan Garcia không phản xạ tốt trước cú sút cự ly gần, đội chủ nhà có thể đã thua bàn thứ hai.

Hai phút sau pha bỏ lỡ của đội khách, Barca nâng tỷ số lên 2-1. Raphinha tiếp tục tỏa sáng với quả tạt chìm vào vòng cấm, tạo điều kiện cho Dani Olmo sút nối vào góc gần. Tiền đạo cánh người Brazil có pha kiến tạo thứ tư qua 10 trận từ đầu mùa.

Sau hai bàn dễ dàng, Barca tiếp tục ép sân. Nếu dứt điểm tốt hơn, họ có thể đã sớm thắng đậm. Phút 44, Yamal rê qua thủ môn Sivera, nhưng sút vội vào cột dọc. Sau giờ nghỉ, đến lượt Robert Lewandowski đánh đầu cận thành trúng thủ môn, còn Olmo đưa bóng chệch cột trong tư thế thoải mái.

Yamal sút vào cột trong trận Barca 3-1 Alaves ở vòng 14 La Liga tối 29/11. Ảnh: AFP

Cách biệt một bàn mong manh suýt khiến Barca phải trả giá. Alaves một lần nữa phá bẫy việt vị, trước khi Boye đệm bóng chạm chân Gerard Martin bay chệch cột trong gang tấc.

Trận này, đội khách dứt điểm 7 lần và trúng đích ba lần, đạt hiệu quả cao hơn Barca (15-6). Nếu may mắn hơn và không phải đối đầu với một Joan Garcia xuất sắc, đội khách có thể đã giành điểm xứng đáng.

Barca phải chờ đến phút 90+3 mới làm CĐV an tâm. Sau khi bứt phá từ giữa sân, Olmo bật tường với Yamal, nhận lại bóng rồi sút vào góc xa ấn định chiến thắng 3-1.

Với 34 điểm từ 14 trận, Barca vượt qua Real với khoảng cách hai điểm. Đội bóng xứ Catalonia đón sinh nhật lần thứ 126 bằng vị trí dẫn đầu La Liga. Real sẽ đá vòng 14 vào tối 30/11, khi làm khách trên sân của Girona.

Thanh Quý