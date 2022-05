Quan hệ tình dục lúc nào dễ đậu thai?

Để dễ đậu thai, cần lưu ý về thời điểm rụng trứng, tần suất quan hệ; trường hợp đau bụng sau quan hệ, ra máu bất thường hay ra khí hư có mùi... cần đi khám.

Bác sĩ Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng lâm sàng Trung tâm hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, cho biết thời điểm tốt nhất để đậu thai, còn gọi là cửa sổ thụ thai, kéo dài khoảng 6 ngày, bao gồm 5 ngày trước rụng trứng và ngày rụng trứng. Trong đó, hai ngày trước rụng trứng và ngày rụng trứng có xác suất thụ thai cao nhất.

Để tính cửa sổ thụ thai, bạn cần tính được ngày rụng trứng, phụ thuộc vào hai yếu tố. Đầu tiên là chu kỳ kinh kéo dài bao nhiêu ngày. Thông thường, một chu kỳ kinh được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên ra máu kinh, là ngày một của chu kỳ kinh, kết thúc vào ngày trước ngày ra máu kinh lần tiếp theo. Thứ hai là chu kỳ kinh có đều hay không.

Phụ nữ kinh nguyệt đều, trong khoảng từ 21 đến 35 ngày, thì ngày rụng trứng sẽ cách ngày đầu kỳ kinh kế tiếp là 14 ngày. Nếu bạn có chu kỳ kinh ngắn, có thể rụng trứng ngay thời điểm vừa hết ra máu kinh. Ví dụ, chu kỳ kinh là 27 ngày, vậy sẽ có rụng trứng vào ngày thứ 13 của chu kỳ. Chu kỳ kinh là 28 ngày, vậy bạn sẽ rụng trứng vào ngày thứ 14 của chu kỳ.

"Tuy nhiên, một số phụ nữ có chu kỳ kinh dài ngắn khác nhau tới trên 7 ngày, do đó ngày rụng trứng của mỗi chu kỳ kinh này cũng không giống nhau", bác sĩ nói.

Bác sĩ khuyên trường hợp chu kỳ kinh không đều, bạn hãy chú ý hơn tới cơ thể của mình để dần nhận ra một số dấu hiệu cho thấy sắp rụng trứng. Dấu hiệu này có thể xảy ra khoảng ba tuần trước khi có kinh như tăng tiết nhày âm đạo, ẩm ướt hơn, ra chất nhầy trắng như lòng trắng trứng, cảm giác hơi khó chịu một bên bụng, tăng cảm hứng quan hệ.

Theo bác sĩ Lê Duy Thảo, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, khi trứng rụng thì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên khoảng 0,5 độ so với bình thường hoặc ước lượng bằng cách đo nhiệt độ vào mỗi buổi sáng. Do đó, bạn có thể theo dõi thay đổi cơ thể để canh thời điểm trứng rụng. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng thì có nghĩa trứng đã rụng rồi và ta đã bỏ lỡ mất thời điểm vàng cho sự thụ thai. Chưa kể, tinh trùng có thể sống được từ ba đến 5 ngày trong đường sinh dục của người phụ nữ, nhưng trứng sau khi rụng chỉ có khả năng thụ tinh tốt nhất trong 24 giờ đầu. Do đó, nếu biết trước thời điểm rụng trứng, chúng ta có thể tăng tỷ lệ thụ thai.

"Cách tốt nhất giúp bạn dễ có thai là nên quan hệ đều đặn trong suốt chu kỳ. Cách này sẽ phù hợp với cả các bạn có chu kỳ kinh đều và không đều, giúp cho chất lượng tinh trùng trong tinh dịch tốt hơn", bác sĩ Thảo khuyên.

Người nữ có thể quan sát thêm sự thay đổi chất nhầy cổ tử cung. Thông thường, sau hết kỳ kinh, âm đạo thường khô hạn, chất nhầy cổ tử cung được tiết tăng dần. Đến giữa chu kỳ thì chất nhầy cổ tử cung tăng, thay đổi về tính chất trở nên trong dai hơn như lòng trắng trứng gà.

Ngoài ra, khi quan hệ, nam giới đạt cực khoái có thể xuất ra hàng trăm triệu con tinh trùng vào âm đạo phụ nữ. Bác sĩ lưu ý không có tư thế nhất định nào trong khi quan hệ tình dục được chứng minh là làm tăng khả năng thụ thai, miễn là việc xuất tinh xảy ra càng gần cổ tử cung càng tốt. Bạn không cần phải giơ chân lên cao hoặc nằm thẳng lưng sau khi quan hệ tình dục.

Một số cặp vợ chồng không thể quan hệ được do hội chứng co thắt âm đạo ở nữ giới và các tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới, cần đi khám sớm để điều trị. Bạn cũng cần gặp bác sĩ khi có các biểu hiện bất thường khi quan hệ khác như đau bụng, ra máu bất thường, ra khí hư có mùi...

Thùy An