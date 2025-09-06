Prologue - 'ngôi sao' doanh số mới của Honda

MỹDoanh số của Prologue tăng gấp ba lần trong năm nay, đóng góp phần lớn trong mức tăng 50% doanh số xe điện của hãng.

Doanh số của các thương hiệu Honda và Acura tăng 4,4% trong năm nay, nhưng đó có lẽ không phải là điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo doanh số gần đây. Thay đổi đáng kể nhất là doanh số xe điện của Honda tăng hơn 50% trong nửa đầu năm, với sự phổ biến ngày càng tăng của mẫu xe Prologue chạy điện.

Cũng giống đồng hương Toyota, Honda là một hãng chậm chân trong lĩnh vực điện khí hóa, bởi hiện hãng chỉ bán một mẫu xe chạy pin duy nhất tại Mỹ, Prologue, thậm chí còn không phải là sản phẩm riêng vì được xây dựng trên cùng nền tảng với Chevrolet Blazer EV và các mẫu xe khác của General Motors.

Tuy nhiên, Honda cung cấp các tùy chọn hybrid khác cho một số mẫu xe phổ biến, bao gồm Civic, CR-V và Accord. Thực tế, nhu cầu về xe hybrid đang tăng, mang lại lợi ích cho Honda.

Honda Prologue tại một đại lý ở Mỹ. Ảnh: Hendrick Buick GMC Cary

Trong 8 tháng đầu năm, Honda Mỹ, bao gồm các thương hiệu Honda và Acura, bán được tổng cộng 992.904 xe trên toàn nước Mỹ, tăng 4,4% so với cùng kỳ 2024. Trong danh mục sản phẩm của Honda, 306.252 trong số 903.325 xe bán ra là xe điện, đánh dấu mức tăng trưởng 53,4% so với 199.597 xe điện được bán ra trong cùng kỳ năm trước.

Mức độ phổ biến của mẫu xe Prologue chạy điện thậm chí còn vượt xa những con số này. Trong 8 tháng đầu năm 2024, 10.394 chiếc được bán ra tại Mỹ. Sang năm sau, doanh số tăng vọt 207,7% lên 31.982 chiếc.

Tháng 8 cũng là một tháng thành công của Prologue với tổng doanh số 9.347 chiếc, tăng 73,1% so với con số 5.401 chiếc của 2024. Cũng như các nhà sản xuất ôtô khác, phần lớn sự gia tăng này có thể xuất phát từ việc người mua nhanh chóng hành động trước thời hạn tín dụng thuế xe điện vào ngày 30/9. Tất cả những điều này trái ngược với kết quả chung của Honda trong tháng 8, giảm 4,9% xuống còn 121.633 chiếc.

Prologue cũng vượt mặt đối thủ Ford Mustang Mach-E - mẫu xe đạt kỷ lục 7.226 xe trong tháng 8. Mẫu Ioniq 5 mới của Hyundai có một tháng bứt phá với 7.773 xe bán ra, tăng 61% so với tháng 8/2024.

Ngay cả khi sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng xe điện đang gây xôn xao dư luận, những mẫu xe bán chạy nhất lâu năm của Honda tiếp tục là trụ cột của thương hiệu. CR-V vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Honda. Năm nay, 278.952 xe đã về tay khách hàng, tăng 3,7% so với con số 268.947 xe của 2024. Xếp sau CR-V là Civic với doanh số 168.876 xe, giảm 2,2% so với con số 172.661 xe của 2024.

Tại Mỹ, Prologue bán ra hai phiên bản, gồm FWD và AWD, cả hai đều trang bị pin Ultinum NCMA với dung lượng 85 kWh. Xe có giá 49.000-59.300 USD.

Mỹ Anh (theo Carscoops)