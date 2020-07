Pompeo tố WHO 'đồng lõa' với Trung Quốc giấu dịch

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng Trung Quốc ban đầu che giấu thông tin nCoV lây từ người sang người và WHO tiếp tay cho Bắc Kinh giấu dịch.

"Giới chức Trung Quốc biết rõ virus lây từ người sang người trước khi họ chia sẻ thông tin này với thế giới", Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 16/7.

Cáo buộc được Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra khi ông được hỏi về tuyên bố của nhà virus học Yan Li-Meng ở Hong Kong rằng Bắc Kinh đã biết nCoV có thể lây lan giữa người với người ba tuần trước khi họ công khai thông tin. Yan Li-Meng đã rời khỏi Hong Kong và đang ở Mỹ.

Pompeo nói rằng ông chưa nắm được thông tin về nhà khoa học này, nhưng cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có vai trò trong hành động giấu dịch của Trung Quốc. "WHO cũng tham gia phối hợp trong nỗ lực từ chối cung cấp cho thế giới hiểu biết cần thiết nhằm đối phó mối đe dọa virus khởi phát từ Vũ Hán", Ngoại trưởng Mỹ nói.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/7. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Mỹ trong cuộc phỏng vấn hôm 15/7 cũng cảnh báo thế giới sẽ khiến Bắc Kinh phải "trả giá" vì đại dịch Covid-19. "Tôi tin rằng thế giới sẽ nhìn Trung Quốc theo cách khác và giao thiệp với họ cơ bản cũng khác những gì từng làm trước thảm kịch này", ông nói.

Mỹ hôm 7/7 gửi thông báo rời khỏi WHO vì cáo buộc tổ chức này phản ứng chậm chạp với Covid-19 và thiên vị Trung Quốc trong đại dịch. Pompeo sau đó khẳng định Mỹ sẽ trả hết số tiền đã cam kết góp cho WHO trước khi rời đi. Theo hồ sơ do WHO cung cấp, Mỹ còn nợ hơn 99 triệu USD tiền cam kết viện trợ.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục đe dọa có thể thực hiện các bước để trừng phạt Trung Quốc vì thiếu minh bạch trong giai đoạn đầu Covid-19 bùng phát.

Trung Quốc nhiều lần bác cáo buộc giấu dịch, khẳng định luôn cung cấp đầy đủ thông tin cho thế giới ngay từ đầu. Nước này cũng chỉ trích quyết định rút khỏi WHO của Mỹ, cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng khả năng ứng phó Covid-19 của thế giới và tác động nghiêm trọng tới các nước đang phát triển vốn đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 14 triệu người nhiễm và hơn 590.000 người tử vong. Mỹ hiện ghi nhận hơn 3,6 triệu ca nhiễm và hơn 140.000 ca tử vong, trong khi Trung Quốc đã 10 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới, tổng ca nhiễm và ca tử vong do nCoV lần lượt ở mức hơn 83.600 và hơn 4.600.

Ngọc Ánh (Theo Fox News)