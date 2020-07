Trung Quốc chỉ trích Mỹ rút khỏi WHO

Trung Quốc cho rằng quyết định rút khỏi WHO của Mỹ sẽ ảnh hưởng khả năng ứng phó Covid-19 và tác động nghiêm trọng tới các nước đang phát triển.

"Việc Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ hủy hoại các nỗ lực quốc tế ứng phó với Covid-19 và ảnh hưởng tới các nước đang phát triển, vốn đang rất cần sự hỗ trợ quốc tế", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh.

Tuyên bố được ông Triệu đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc cho hay đã nhận được thông báo Mỹ sẽ rút khỏi WHO vào ngày 6/7/2021. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hối thúc Mỹ thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình.

Bắc Kinh cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ WHO, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng cấp ngân sách cho tổ chức này. Mỹ luôn là nước đóng góp nhiều nhất cho WHO, với mức 450 triệu USD một năm, chiếm khoảng 20% ngân sách dành cho WHO.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: Reuters.

Trump luôn phàn nàn rằng Mỹ đã chi nhiều hơn đáng kể so với Trung Quốc, bên đóng góp 40 triệu một năm cho WHO, nhưng không nắm nhiều quyền lực hơn trong cơ quan này.

Tổng thống Mỹ cắt ngân sách WHO với lý do tổ chức này "thông đồng" với Trung Quốc, che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19, khiến nhiều quốc gia lãng phí thời gian quý báu để chuẩn bị ứng phó và trì hoãn quyết định hạn chế đi lại. Cả WHO và Trung Quốc đều bác bỏ cáo buộc này, khẳng định đã minh bạch thông tin ngay từ đầu và kịp thời thông báo cho các nước.

Trong cuộc họp với các thành viên WHO hồi tháng 5, Trung Quốc đã cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho WHO để chống Covid-19 trong hai năm. Tiến sĩ Yu Jie, người chuyên nghiên cứu về Trung Quốc tại Viện Chatham House, nhận định việc Mỹ cắt ngân sách và rút khỏi WHO sẽ báo trước sự thay đổi lớn của tổ chức này.

"Bắc Kinh sẽ thúc đẩy WHO trở thành một tổ chức tập trung vào nam bán cầu, đồng thời tìm cách thay đổi quy tắc và tiêu chuẩn có lợi hơn cho các nước đang phát triển", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo Reuters)