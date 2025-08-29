Quốc lộ 51 kết nối sân bay Long Thành dày đặc 'ổ gà, ổ voi'

Quốc lộ 51 qua phường Long Hưng dài chừng 500 m hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu nhiều tháng qua liên tục xuống cấp, hư hỏng.

Quốc lộ 51 dài 72 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM, Đồng Nai. Tuyến càng có vai trò quan trọng khi sân bay Long Thành được xây dựng. Hiện từ TP HCM muốn tới sân bay ngoài theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây, còn có thể đi xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 rồi tới quốc lộ 51.