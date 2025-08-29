Quốc lộ 51 kết nối sân bay Long Thành dày đặc 'ổ gà, ổ voi'

Quốc lộ 51 qua phường Long Hưng dài chừng 500 m hướng từ Đồng Nai đi Vũng Tàu nhiều tháng qua liên tục xuống cấp, hư hỏng.
Quốc lộ 51 dài 72 km, là tuyến huyết mạch kết nối TP HCM, Đồng Nai. Tuyến càng có vai trò quan trọng khi sân bay Long Thành được xây dựng. Hiện từ TP HCM muốn tới sân bay ngoài theo cao tốc Long Thành - Dầu Giây, còn có thể đi xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1 rồi tới quốc lộ 51.
Mặt đường lồi lõm gây khó khăn cho xe chạy qua. Ôtô đi qua khu vực này thường bị sập gầm, dễ hư hỏng kết cấu.
Dòng xe cố bò qua các hố sâu trên đường. Video: Phước Tuấn
Xe xếp hàng dài, nhích từng chút qua những đoạn đường hư hỏng.
Do là trục huyết mạch nối Biên Hòa với Vũng Tàu nên lưu lượng xe trên quốc lộ 51 có lúc 32.000-48.000 lượt mỗi ngày, vượt gần gấp 3 lần công suất thiết kế.
Nhiều ôtô né đoạn đường hư hỏng chạy vào làn xe máy gây ùn tắc kéo dài. Dòng xe máy ở làn này không thể vượt qua được.
Quốc lộ bị "cày xới" nhấp nhô khiến nhiều xe tải hỏng bánh khi đi qua đoạn đường này. Nhiều xe container chở hàng nặng cũng bị kẹt lại do "hỏng bánh". Tài xế cố gắng xử lý nhưng bất thành do bánh xoay tròn không có điểm tựa mặt đường.
Đoạn đường hư hỏng càng gây nguy hiểm lúc mưa lớn. Nước đọng che "ổ gà, ổ voi" khiến ôtô dễ sập vào hố.
Nhiều xe qua khu vực không biết vũng nước sâu khiến bị hư hỏng. "Buổi tối nhiều xe máy chạy vào làn ôtô qua khu vực này hay bị té ngã rất nhiều", ông Hùng, một người dân cạnh đoạn đường trên cho biết.
Ngoài khu vực trên, quốc lộ 51 còn hư hỏng nặng ở đoạn Khu du lịch Sơn Tiên, ngã ba Bến Gỗ, gần Bệnh viện Shingmark thuộc phường Long Hưng...
Đoạn đường hư hỏng nặng khiến quốc lộ 51 qua phường Long Hưng thường kẹt xe kéo dài đến ngã tư Vũng Tàu. Cục Đường bộ Việt Nam vừa quyết định chi 28 tỷ đồng để sửa chữa nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp trên tuyến.
Hướng tuyến quốc lộ 51 qua sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng
Phước Tuấn