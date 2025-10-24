Khu đô thị lấn biển Cần Giờ 'muốn hút giới siêu giàu’

Sở hữu vị trí đắc địa, tiện ích, công trình hàng đầu thế giới, siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise muốn thu hút giới siêu về TP HCM, theo nhà đầu tư.

"Chúng tôi mong muốn siêu đô thị này sẽ thu hút cả những người siêu giàu trên thế giới", bà Phan Thiên Lý, Giám đốc kinh doanh dự án Vinhomes Green Paradise, nói khi đề cập đến những cư dân tương lai của siêu đô thị lấn biển Cần Giờ.

Dự án Khu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise, quy mô 2.870 ha, được khởi công hồi tháng 4, có vị trí đắc địa với mặt tiền hướng biển và lưng giáp rừng ngập mặn Cần Giờ. Phạm vi lấn biển của dự án có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền là 906 ha với cao độ trên 2,9 m (so với cao độ Hòn Dấu).

Công trình gồm nhiều hạng mục như tổ hợp giải trí, khu nghỉ dưỡng ven biển, nhà hát, sân golf, biển hồ nhân tạo... được quy hoạch đồng bộ, theo định hướng ESG++.

Dự án khu lấn biển Cần Giờ đang được triển khai, tháng 10/2025 Ảnh: Quỳnh Trần

Bà Thiên Lý ví dụ Đảo Cọ ở Dubai, dù thời tiết nóng, khắc nghiệt song nhờ khu lấn biển với diện tích chừng 600 ha đã thu hút rất nhiều giới siêu giàu thế giới về sinh sống, làm việc. Dự án Cần Giờ có diện tích 2.870 ha, có những tiện ích tương tự thu hút giới siêu giàu, đặc biệt khi đặt trong bối cảnh của TP HCM mới được định vị trở thành trung tâm tài chính quốc tế, tích hợp fintech, dữ liệu và đổi mới sáng tạo đồng thời phát triển khu công nghệ cao...

Đại diện Vinhomes Green Paradise phân tích thêm dự án có vị trí "hiếm có khó tìm" khi so sánh với các khu đô thị trên thế giới: một bên là biển một bên là rừng ngập mặn, khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Điều này giúp nhiệt độ của khu vực luôn thấp hơn ít nhất 2 độ C so với trung tâm thành phố.

"Dự án không chỉ được thụ hưởng mà còn có trách nhiệm bảo vệ, tái tạo khu rừng, lá phổi của thành phố để nơi này tốt hơn", bà Lý nói. Ngoài ra, khu lấn biển của TP HCM có biển hồ nước mặn hơn 800 ha lớn nhất thế giới thời điểm này. Khu đô thị có hai sân golf 18 hố được thiết kế bởi chuyên gia hàng đầu thế giới là Tiger Wood và Robert Trent Jones.

Khuôn viên còn có khu vui chơi giải trí, nhà hát... Để so sánh quy mô, bà Thiên Lý dẫn nhà hát Con Sò của Austrailia - sức chứa khoảng 5.700 chỗ, còn nhà hát Sóng Xanh ở khu đô thị lấn biển trải rộng trên diện tích 7 ha quy mô 5.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, dự án còn có quảng trường Nhà hát ngoài trời với sức chứa lên tới 60.000 người, tòa nhà 108 tầng trong top 10 thế giới, bệnh viện Quốc tế Vinmec hợp tác Cleveland Clinic số 1 của Mỹ... Tại đây cũng có mô hình mới là đô thị hưu trí và dưỡng lão cao cấp Vin New Horizon.

"Tôi có thể khẳng định rằng trên thế giới hiện nay không có một dự án nào giống như Vinhomes Green Paradise", bà Thiên Lý nói

Đường Rừng Sác, Cần Giờ, tháng 9/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hương Thu, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty TNHH Tư vấn Công trình xanh GreenViet và Tư vấn ESG, cho rằng điều khiến Khu đô thị lấn biển Cần Giờ đắt giá chính là "phép màu" ESG. Bà gọi đó là "tấm hộ chiếu quyền lực mềm" của các siêu đô thị toàn cầu, khiến các đô thị trở nên đắt giá hơn.

ESG gồm ba trụ cột Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance). Với Vinhomes Green Paradise Cần Giờ lại hội tụ trọn vẹn cả ba tiêu chí, thậm chí tiến xa hơn khi nâng chuẩn ESG lên một cấp độ mới là ESG++, bao gồm Tái sinh (Regeneration) và Thích ứng (Resilience). Không chỉ dừng lại ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực của phát triển kinh tế xã hội, ESG++ hướng đến việc chủ động kiến tạo giá trị tích cực, tạo ra lợi ích lan tỏa lâu dài và bền vững cho cả thế hệ hôm nay và mai sau.

Cũng theo bà Hương, trên thế giới, bất động sản ESG đều có chi phí đầu tư cao hơn nhưng mang lại giá trị sống vượt trội, ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của người sở hữu, cộng đồng lẫn hệ sinh thái.

"Bất động sản ESG là tài sản bền vững, giá trị, thanh khoản tăng cao", bà nói.

Trong khi đó, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan, thành viên của Tập đoàn Property Guru, cho hay dựa trên dữ liệu của đơn vị thu thập được chỉ riêng về Cần Giờ, số lượng tìm kiếm từ đầu năm đến giờ đã tăng gấp ba lần. Sau khi dự án này bắt đầu công bố thì số lượng tìm kiếm bất động sản Cần Giờ tăng hai lần.

Phân tích đặc điểm khách hàng tìm kiếm dự án, ông Tuấn nói thể chia làm ba nhóm chính. Đầu tiên là các nhà đầu tư trung và dài hạn - những người đi theo quy hoạch và nhìn thấy tiềm năng khi hạ tầng thay đổi. Việc TP HCM xác định Cần Giờ là một trong sáu phân khu phát triển trọng điểm đến năm 2025, cùng các công trình lớn như cầu Cần Giờ, cao tốc và đường sắt tốc độ cao, được xem là "chìa khóa" mở ra giá trị tăng trưởng dài hạn cho khu vực này. Giống như sự xuất hiện của đường Nguyễn Văn Linh từng làm nên Phú Mỹ Hưng ba thập kỷ trước, hạ tầng mới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích dịch chuyển dân cư và vốn đầu tư về phía Nam thành phố.

Nhóm thứ hai là giới kinh doanh và các nhà đầu tư du lịch - những người nhìn thấy cơ hội từ nhu cầu nghỉ dưỡng và du lịch ngày càng lớn. Nếu Vũng Tàu mỗi năm đón 16 triệu lượt khách nhưng phần lớn là khách nội địa, thì Cần Giờ với lợi thế kết nối từ TP HCM, khi được đầu tư hạ tầng, có thể thu hút lượng du khách quốc tế đáng kể, tương tự như Đà Nẵng hay Nha Trang. Các tiện ích quy mô hàng đầu thế giới là "nam châm" cho dòng khách lưu trú, tạo động lực cho các hoạt động thương mại và dịch vụ cao cấp

Phối cảnh khu vực mũi Hải Đăng với tháp biểu tượng cao 108 tầng ở phân khu C.

Nhóm thứ ba là những người mua để ở thật, đặc biệt là tầng lớp có thu nhập cao tìm kiếm "second home" - ngôi nhà thứ hai giữa thiên nhiên. Khi Hà Nội và TP HCM nằm trong nhóm thành phố ô nhiễm hàng đầu thế giới, nhu cầu sống xanh, gần biển, không khí trong lành trở thành xu hướng mạnh. Nhóm khách hàng này không chỉ là người Việt giàu có mà còn gồm chuyên gia, người nước ngoài theo đuổi lối sống bền vững.

"Ba nhóm khách hàng này tạo nền tảng hình thành cộng đồng cư dân đặc trưng cho khu đô thị lấn biển Cần Giờ vừa là nơi đầu tư sinh lợi, vừa trở thành không gian sống và nghỉ dưỡng cao cấp, mang đậm dấu ấn 'đô thị tinh hoa' của TP HCM", ông Tuấn đánh giá.

Cần Giờ cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, sở hữu khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn UNESCO 75.000 ha. Chủ đầu tư Vingroup đang đẩy nhanh tiến độ dự án, cùng lúc phối hợp với TP HCM giải quyết bài toán hạ tầng giao thông kết nối như tuyến đường sắt tốc độ cao Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ vận tốc 350 km/h, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ngoài ra, một số dự án khác như cầu Cần Giờ, nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường rừng Sác cũng đang được thực hiện các thủ tục để triển khai.

Lê Giang