Phụ nữ độc lập

Một người bạn của tôi rơi vào khủng hoảng tài chính khi có thời gian chục năm quanh quẩn ở nhà làm nội trợ.

Tôi có một cô bạn nhiều năm ở nhà chồng nuôi, bạn chăm sóc con cái và quán xuyến gia đình nhưng đến một ngày cô ấy khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng đó như một sự thức tỉnh bứt phá ra khỏi vòng an toàn.

Thay vì đi sơn móng tay mỗi tuần một lần, tối chờ chồng về ăn cơm, thì cô ấy vất vả đêm hôm đi kinh doanh tạo dựng thương hiệu sản phẩm mà cô tâm huyết. Dù chồng cô vẫn nuôi cả gia đình, doanh thu kinh doanh không nhiều do không bị áp lực phải kiếm tiền nhưng có một công việc riêng, tạo công an việc làm cho người khác, khiến cô ấy tìm thấy giá trị cuộc sống, vững vàng tự chủ và niềm an lạc từ bên trong.

Hay một chị bạn khác, tôi luôn thấy chị tháo vát ngọt ngào, biết chăm sóc chu đáo mọi người xung quanh. Sau hơn chục năm ở nhà đang chi tiêu tương đối rủng rỉnh, vì một biến cố, chị rơi vào khủng hoảng. Chị nhận ra mình cần kiếm tiền thêm nhưng nhiều năm không đi làm khiến chị lo lắng mình sẽ tìm việc thế nào đây. Rồi chị cũng tìm được công việc.

Tôi hỏi thu nhập thế nào vì biết thời gian trước đó chị bất an về tài chính. Chị trả lời, lương không cao như mức chị mong đợi nhưng đủ để chị chi tiêu. Những việc bức bối hay lo lắng trước kia thì giờ đây lại không khiến chị bận lòng nữa vì chị đã có nguồn hạnh phúc riêng. Bởi điều quan trọng hơn là chị tìm thấy giá trị bản thân và sứ mệnh của mình trong công việc này. Dù tài chính có thể nào thì chị biết rằng mình sẽ vẫn thu xếp sống vui, ổn.

Hay một người chị khác, đang là tổng giám đốc một công ty, nhưng có biến cố công việc và gia đình. Tưởng như mất mát lớn về tình cảm và tiền bạc sẽ làm người ta suy suỵ, chông chênh nhưng chị vượt qua và sẵn sàng làm lại mọi thứ. Chị biết vừa đủ, giản đơn cuộc sống, bán đi những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền thay bằng túi vải. Chị hướng tìm đến công việc mới mà sẽ tạo ra giá trị chân thực đối với chị.

Hiện con chị đang học trường quốc tế, nhưng nếu cần chị cũng có thể cho con chuyển sang trường công lập để không bị quá áp lực về tài chính mà không dám dứt bỏ để đến với sự tự do tinh thần. Vì chị hiểu rằng, khi chị là một người phụ nữ hạnh phúc, chị cũng sẽ là một người mẹ hạnh phúc để nuôi dạy con trở nên hạnh phúc.

Tuy nhiên một người phụ nữ độc lập về tài chính chưa hẳn là một người phụ nữ hạnh phúc. Vì có thể chính họ đang phụ thuộc giá trị bản thân mình vào số tiền họ đang có hay số tài sản họ đang sở hữu, và cho rằng thành công về tài chính là thứ tạo nên giá trị, vị thế bản thân. Những thứ này có thể lại chính là thứ trói buộc họ. Khi có chuyện họ không dám dứt bỏ những điều đó cho tự do và hạnh phúc của mình.

Yếu tố đầu tiên để trở thành người phụ nữ độc lập không phải là tài chính mà người phụ nữ đó cần độc lập về tinh thần và tư tưởng. Vì khi cần thiết, họ cũng hoàn toàn có khả năng kiếm tiền để tự nuôi mình. Có điều này, phụ nữ có thể hạnh phúc và vững vàng trước những biến động của cuộc đời.

Làm thế nào để trở thành phụ nữ độc lập?

- Quay về bên trong quan sát bản thân để hiểu chính mình thì sẽ tự đưa ra được quyết định. Mình đang cảm thấy gì? Ổn hay không ổn? Mình muốn gì? Điều gì là có giá trị, ý nghĩa với mình? Mình cần phải làm gì để đạt được điều mình mong muốn?

- Tự chịu trách nhiệm chữa lành các vấn đề tổn thương tâm lý của mình, không đổ lỗi hay bám víu vào người khác.

- Chủ động tạo ra nguồn hạnh phúc bên trong thông qua các hoạt động không cần có sự tương tác với bên ngoài. Ví dụ: Đọc sách, vẽ, viết, đi du lịch một mình...

- Chuẩn bị cho sự độc lập về tài chính bằng cách duy trì cập nhật kiến thức, sẵn sàng làm việc nghiêm túc với tinh thần học hỏi.

- Chăm sóc sức khoẻ thể chất.

- Chủ động tạo ra giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc sống.

Giang Kate

