Phong cách người mẫu gốc Việt ở tuổi 61

Trong những năm 1980-1990, Ánh Dương nhanh chóng nổi tiếng khi tham gia chiến dịch quảng cáo của Yves Saint Laurent, John Galliano, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix... Bà từng catwalk cho Dior, Donna Karan, Moschino, xuất hiện trên các tạp chí Vogue, Elle, Harper's Bazaar. Hiện bà ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu nổi tiếng IMG. Ngoài làm mẫu, Ánh Dương còn tham gia diễn xuất trong các phim "I Shot Andy Warhol", "High Art", "Love Me", "The Only Living Boy in New York" ...