Chuyên gia gốc Việt trang điểm cho Adele

Anthony H. Nguyen - chuyên gia Mỹ gốc Việt - trang điểm cho Adele trong MV "Easy on me".

Sau sáu năm vắng bóng, Adele tái xuất làng nhạc với hình ảnh được chuẩn bị, đầu tư kỹ lưỡng. MV Easy on me trong album 30 của cô ra mắt hôm 15/10 hiện đạt 71 triệu lượt xem trên Youtube. Theo Cosmopolitan, phụ trách trang điểm cho "họa mi" nước Anh là Anthony H. Nguyen. Anh tạo cho nữ ca sĩ đôi mắt kẻ viền ấn tượng với phần đuôi kéo dài, cong vút theo kiểu mắt mèo. Son môi màu đỏ rượu ăn ý áo khoác. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi kỹ thuật trang điểm của Anthony với cụm từ "hoàn hảo".

Adele - MV "Easy on me" MV "Easy on me" của Adele. Video: Adele

Anthony H. Nguyen 34 tuổi, sinh ra trong một gia đình người Việt ở Mỹ, hiện sống và làm việc tại Los Angeles. Ngoài Adele, anh từng hợp tác nhiều gương mặt lớn của ngành giải trí như Katy Perry, Dua Lipa, Christina Aguilera, Jessie J, Camila Cabello, Lil Nas X, Ava Max... Tài năng anh được công nhận trên Vogue, Harper's Bazaar, Allure, Marie Claire.

Nghệ sĩ trang điểm Anthony H. Nguyen. Ảnh: Instagram Anthony H. Nguyen

Anthony đã thực hiện các chiến dịch quảng bá cho nhiều thương hiệu làm đẹp như MAC Cosmetics, Anastasia Beverly Hills và KVD Beauty. Năm 2014, anh là một trong 30 gương mặt nghệ sĩ trang điểm thế giới được lựa chọn để tạo nên bảng phấn mắt đặc biệt cho dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hãng Make Up For Ever.

Trong một cuộc phỏng vấn với Harper's Bazaar hồi tháng 7, Anthony cho biết con đường theo đuổi nghệ thuật của anh không dễ dàng. Anh nói: "Cha mẹ không hiểu ước mơ nghệ thuật của tôi. Trong thực tế, ngành này cũng khó theo đuổi. Để kéo gần khoảng cách thế hệ, văn hóa và để chứng minh đam mê sẽ tạo ra thành công, tôi phải cố gắng gấp ba lần bình thường". Ngoài trang điểm, anh thích chụp hình thời trang và làm phim ngắn kinh dị.

Adele diện phong cách thanh lịch, gần gũi đời sống trong MV "Easy on me". Ảnh: Lanvin

Trong MV, ngoài trang điểm, Adele còn ghi điểm với phong cách thanh lịch. Toàn bộ trang phục do nhà thiết kế Bruno Sialelli của Lanvin thực hiện, được stylist Jamie Mizrahi phối lại. Trong các cảnh quay, cô diện áo khoác dáng dài làm từ nhựa vinyl ước tính 2.500-4.500 bảng, kết hợp nhẫn và vòng cổ đính đá mã não, bộ móng tay đồng màu áo, quần ống rộng và bốt cao gót.

Ý Ly