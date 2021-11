Diễn viên gốc Cần Thơ khoe váy áo bên sao Hollywood

Sinh năm 1997 tại Cần Thơ, Lana (tên thật: Trần Đồng Lan) là con gái nuôi của vợ chồng nhà báo Bob Condor của tờ Chicago Tribune (Mỹ). Người đẹp là diễn viên triển vọng ở Hollywood sau khi tham gia bom tấn "X-Men: Apocalypse" cùng loạt phim "Patriot's Day", "To All The Boys I've Loved Before", "Atila: Battle Angel", "To All the Boys: Always and Forever". Hiện cô tham gia dự án phim hài kịch lãng mạn "Moonshot", dự kiến ra mắt năm sau. Ảnh: AFP