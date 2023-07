Phim siêu anh hùng Hollywood hạ nhiệt

Sáu tháng đầu năm, nhiều phim Hollywood thuộc thể loại siêu anh hùng kém sức hút, doanh thu phòng vé tuột dốc.

Theo Variety, doanh thu tuần thứ hai của The Flash (hãng DC) sụt giảm 73% so với tuần đầu công chiếu, với 15,3 triệu USD từ 4.265 rạp ở Bắc Mỹ. Trước đó, Shazam 2 gây thất vọng khi đạt 57,6 triệu USD toàn cầu.

Năm nay, Ant-Man and the Wasp: Quantumania (hãng Marvel) là bom tấn đầu tiên có doanh thu mở màn vượt 100 triệu USD tại Bắc Mỹ, nhưng kém hiệu quả khi chiếu ở Trung Quốc - nước có tỷ lệ người xem cao, chỉ kiếm 19,2 triệu USD trong tuần ra mắt.

Trailer cuối của 'The Flash' Trailer "The Flash", phim của hãng DC lỗ nặng khi ra rạp. Video: Warner Bros.

Marvel và DC là hai đối thủ cạnh tranh trong thể loại siêu anh hùng, nhưng các phim gần đây đều bị đánh giá thấp.

Hãng Marvel chỉ có Black Panther: Wakanda Forever gây chú ý với giới phê bình. Còn Thor: Love and Thunder và Doctor Strange in the Multiverse of Madness không đạt mục tiêu chinh phục khán giả như mong muốn của nhà sản xuất, đồng điểm B+ trên CinemaScore. Thor: Love and Thunder không gây ấn tượng bằng ba phần trước, bị giới phê bình coi là phim tệ nhất trong loạt phim về Thần Sấm.

Morbius là "cơn ác mộng" của Marvel, nhận điểm thấp trên các chuyên trang đánh giá (5.2 trên IMDb, 35/100 trên Metacritic và 16% cà chua "thối" trên Rotten Tomatoes). Tác phẩm chỉ đạt doanh thu tuần mở đầu 39 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ, theo Box Office. Scott Campbell của trang WGTC viết: "Phim là bước thụt lùi lớn đối với vũ trụ Người Nhện, nhiều khả năng sẽ là một trong những bộ phim mang thương hiệu Marvel tệ nhất".

Black Adam của hãng DC kinh phí hơn 250 triệu USD, được phát triển trong gần một thập niên trước khi được khởi quay, nhưng chỉ thu về 393 triệu USD, gây lỗ nặng.

Theo khảo sát của Morning Consult, tỷ lệ người trưởng thành quan tâm phim siêu anh hùng kém hơn so với những năm trước. Khi khảo sát 2.200 người vào tháng 7/2022, có 59% người thích phim siêu anh hùng, giảm 5% so với tháng 11/2021. Tỷ lệ người lớn không thích phim siêu anh hùng tăng 5% so với năm ngoái, tăng 9% kể từ năm 2018.

Thống kê còn cho thấy 82% người hâm mộ Marvel vẫn thích phim của hãng, nhưng con số này giảm 5% so với khảo sát vào năm 2021. Gần một phần ba số người được hỏi nói mệt mỏi với số lượng phim của MCU.

Trang The Ringer chỉ ra phim siêu anh hùng kém hiệu quả vì tình trạng thiếu hụt nhân sự hoặc hãng phim thay đổi đường hướng hoạt động. Ở Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), nhân vật Thần Sấm của Chris Hemsworth khó có nhiều diễn biến mới sau hơn 10 năm ra mắt. Còn Guardians of the Galaxy đã kết thúc sau phần ba, dàn diễn viên bỏ ngỏ ý định tham gia sau khi đạo diễn James Gunn điều hành DC Studios, đối thủ của Marvel.

Từ năm ngoái, Warner Bros. trải qua biến động lớn khi nhiều dự án bị hủy bỏ, kể cả những phim sắp hoàn thành, gồm Batgirl và Wonder Woman 3. Quyết định này đặt ra câu hỏi về số phận của series Supergirl và Blue Beetle. Scandal của tài tử The Flash - Ezra Miller, bị kết tội ăn trộm - cũng khiến công ty gặp khó khăn trong việc xử lý khủng hoảng truyền thông dù phim chưa ra mắt.

Ezra Miller, tài tử "lắm tài nhiều tật" của DC, tại buổi ra mắt phim "The Flash" ngày 12/6. Ảnh: AFP

Bất chấp tình trạng doanh thu thấp, nhiều nhà phê bình cho rằng phim siêu anh hùng vẫn sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng. Theo Collider, dòng phim này đi theo hướng phản ánh các vấn đề thời sự, mang đến một "lối thoát lý tưởng", nơi những người có siêu năng lực gánh vác nhiệm vụ bảo vệ nhân loại, truyền cảm hứng cho khán giả.

Cây bút Emma Oakman của GameRant nói khó có thể dự đoán chính xác xu hướng phòng vé sẽ nghiêng về đâu trong vài năm tới. Có nhiều biến động đang diễn ra trong ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu, điển hình là sự gia tăng của các dịch vụ phát trực tuyến, tạo ra những sản phẩm của riêng họ. Điều này ảnh hưởng đến lựa chọn xem phim của khán giả.

Trên TheWrap, nhà phê bình Scott Mendelson cho biết doanh thu sụt giảm trong năm nay của phim siêu anh hùng là sự cân bằng cho sân chơi điện ảnh, tạo điều kiện cho những thể loại khác. Đồng quan điểm, chủ tịch IMAX Entertainment Megan Colligan nói: "Khán giả muốn có xem những câu chuyện hay, được kể một cách hoành tráng. Đây cũng là công thức cho ngành kinh doanh điện ảnh lành mạnh".

Trailer 'Avengers: Endgame" Trailer phim "Avengers: Endgame", thuộc top phim ăn khách nhất mọi thời. Video: Marvel

Quế Chi