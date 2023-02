'Ant-Man 3': Đại chiến ở thế giới lượng tử

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" được ví giống một phiên bản "Star Wars" của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Tác phẩm là phần phim riêng thứ ba về siêu anh hùng Người Kiến của Marvel, sau thành công về mặt thương mại của hai tập Ant-Man (2015) và Ant-Man and the Wasp (2018). Kịch bản lấy bối cảnh sau trận đại chiến với Thanos trong Avengers: Endgame (2019), Scott Lang (Paul Rudd đóng) bỏ bê công việc siêu anh hùng và tập trung phát triển sự nghiệp viết sách, kể lại những chiến tích của anh trong quá khứ. Trong khi đó, Cassie - con gái anh - trở thành một nhà hoạt động xã hội, thường xuyên dính vào các rắc rối.

Trailer "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" Trailer "Ant-Man and the Wasp: Quantumania". Video: CGV

Một lần về gặp con gái, Scott Lang được biết Cassie đang phát triển thiết bị có thể kết nối với thế giới lượng tử (Quantum Realm). Đúng lúc này, một sự cố xảy ra đẩy cả nhóm Scott Lang, Cassie, Hope (Chiến Binh Ong), hai vợ chồng Hank - Janet (bố mẹ của Hope) đến thế giới siêu vi của Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Họ bị tách thành hai nhóm. Cha con Người Kiến bị một nhóm người bản địa bắt giữ để thẩm vấn. Trong khi đó, Janet - người từng mắc kẹt nhiều năm trong Quantum Realm - đưa chồng và con gái Hope tìm kiếm những người bạn cũ tại đây để nhờ giúp đỡ.

Ant-Man 3 mở rộng Vũ trụ Điện ảnh Marvel, đưa khán giả tới thế giới lượng tử - vùng đất chưa được giới thiệu nhiều trong các phần phim trước.

Nơi đây là thế giới riêng biệt với nhiều loài sinh vật, nền văn minh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi một phiên bản của Kang the Conqueror (Jonathan Majors đóng) bị lưu đày đến đây. Hắn dần khôi phục sức mạnh và chiếm lấy toàn bộ thế giới lượng tử, chờ ngày quay lại thế giới thường để tiếp tục công cuộc chinh phạt, hủy diệt các dòng thời gian.

Anh hùng Ant-Man đối đầu phản diện Kang trong phần ba. Ảnh: IMDb

Theo nguyên tác truyện tranh, Kang có thể dịch chuyển sang những dòng thời gian khác nhau để thiết lập lại kế hoạch thống trị thế giới của mình. Nhân vật lần đầu xuất hiện trên màn ảnh trong mùa một series Loki (2021), cũng do Jonathan Majors thủ vai. Hắn dự kiến tái xuất trong Avengers: The Kang Dynasty (2025) và Avengers: Secret Wars (2026). Kang nhiều khả năng trở thành phản diện quan trọng nhất của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trong giai đoạn tiếp theo, sau sự ra đi của Thanos.

Sự xuất hiện của Kang và vùng đất Quantum Realm là những điều hấp dẫn nhất đối với người hâm mộ Marvel trong Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Bộ phim thành bước đệm quan trọng để phát triển mạch truyện của thương hiệu phim, là tác phẩm đầu tiên thuộc giai đoạn năm của MCU. Toàn bộ nội dung Ant-Man and the Wasp: Quantumania mở ra những cánh cửa để phát triển câu chuyện chung hơn là khai thác hành trình của Scott Lang và các đồng đội.

Kịch bản phim dễ đoán, mang nhiều điểm trùng lặp các bộ phim gần đây của Marvel trong giai đoạn bốn. Đạo diễn chọn cách kể nhanh, không đi vào chi tiết để tập trung phát triển hồi cuối. Khán giả lần đầu được chu du qua thế giới lượng tử, gặp nhiều nhân vật mới. Tuy nhiên, êkíp không dành nhiều thời gian để giới thiệu về những điều này. Sự xuất hiện của Kang cũng chỉ mang tính chất "chào mời", hứa hẹn một màn ra mắt chi tiết hơn trong các tập phim tiếp theo của MCU.

Trận đại chiến giữa phe Scott Lang và ác nhân Kang được dàn dựng công phu, hoành tráng. Nhiều trang điện ảnh như Variety, Rotten Tomatoes nhận xét cuộc giao tranh khiến khán giả liên tưởng đến các bộ phim của thương hiệu Star Wars. Diễn biến quá nhanh của hai hồi trước khiến trận chiến phần nào mất đi sự căng thẳng. Sức mạnh vượt trội của Kang khiến cuộc khởi nghĩa của phía Scott Lang ban đầu gần như vô vọng. Tuy nhiên, êkíp vẫn biết cách tạo ra nút thắt để cân bằng thế trận ở cuối phim.

Người Kiến cùng con gái Cassia (trái) chiến đấu kẻ thù ở thế giới lượng tử. Ảnh: IMDb

Ant-Man and the Wasp: Quantumania mang tính giải trí với những câu thoại hài hước, hình ảnh đẹp. Sự xuất hiện của nhân vật phản diện với sức mạnh đủ để thay đổi toàn bộ thương hiệu phần nào sẽ đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ MCU. Tuy nhiên, kịch bản có phần hời hợt dễ khiến khán giả đại chúng cảm thấy nhàm chán.

Tác phẩm nhận phản hồi tiêu cực từ giới phê bình, đạt điểm "tươi" 48% trên tổng 289 bài đánh giá, theo thống kê của Rotten Tomatoes. Trang BBC gọi Ant-Man 3 là dự án tệ nhất của Marvel tính đến nay. Đa phần chê các khâu kịch bản, phát triển nhân vật trong phim. Số khác khen ngợi diễn xuất của phản diện chính - Jonathan Majors, hứa hẹn màn xuất hiện xứng đáng hơn của Kang trong các phim tiếp theo của MCU.

Phương Mai