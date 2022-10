Sao 'The Flash' đối mặt án tù 26 năm

MỹTài tử Ezra Miller từ chối thỏa thuận đầu thú của tòa án, đối mặt án tù lên đến 26 năm nếu bị kết tội đột nhập và ăn trộm.

Theo Variety, ngày 17/10, Miller được phép dự phiên tòa online. Diễn viên từ chối điều khoản thú tội từ thẩm phán, sẽ ra hầu tòa về hai tội danh liên quan đến việc đột nhập gia cư bất hợp pháp ở Stamford, hồi đầu tháng 5. Chủ căn hộ cho biết Miller đã vào nhà họ để trộm rượu. Dựa trên hình ảnh từ các máy quay an ninh, cảnh sát khởi tố ngôi sao The Flash. Tòa cấm Miller đến gần Aiden Early, Isaac Winokur - những người hàng xóm ở Vermont bị anh đột nhập vào nhà.

Ezra Miller tại một sự kiện thời trang năm 2018. Ảnh: Vogue

Phiên tòa ở Vermont là một trong những rắc rối pháp lý Miller vướng phải gần đây. Hồi tháng 3, anh bị cảnh sát bắt hai lần trong vòng một tháng vì các tội danh gây rối trật tự công cộng và hành hung người khác. Tài tử nộp 500 USD tiền phạt cùng 30 USD án phí. Các nạn nhân sau đó rút đơn kiện Miller.

Diễn viên cũng bị cáo buộc bóp cổ một phụ nữ tại quán bar tại Iceland và quấy rối một phụ nữ khác tại nhà riêng của cô ta ở Berlin (Đức) năm 2020. Hồi tháng 8, Miller lần đầu xin lỗi về các hành vi, tiết lộ hiện trong quá trình điều trị sức khỏe tinh thần.

Một nguồn tin của Rolling Stone cho biết Miller bộc lộ các vấn đề tâm lý ngay trên trường quay năm ngoái. Anh thường xuyên gặp khủng hoảng và nổi nóng khi đóng phim. Tuy nhiên, diễn viên chưa từng đánh hay bạo hành đồng nghiệp.

Ezra Miller sinh năm 1992, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Anh được biết đến qua vai phụ trong The Perks of Being a Wallflower (2012). Năm 2016, anh nhận vai siêu anh hùng The Flash của vũ trụ điện ảnh DC, xuất hiện trong các bom tấn như Justice League, Suicide Squad, Batman v Superman: Dawn of Justice... Hãng dự kiến phát hành tập phim riêng về nhân vật vào tháng 6/2023.

Trailer 'Justice League' bản 2021 Trailer "Justice League" bản 2021. Ezra Miller xuất hiện ở 01:00. Video: HBO Max

Phương Mai (theo Variety)