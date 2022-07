'Thor: Love and Thunder': Bản chất các vị thần

Khi vào đường cùng, Thor (Chris Hemsworth) và Gorr (Christian Bale) đều tìm đến các vị thần để xin giúp đỡ nhưng bị từ chối.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Thor: Love and Thunder (Thor: Tình yêu và sấm sét) là phần phim riêng thứ tư về nhân vật Thần Sấm do Chris Hemsworth thủ vai trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Tiếp nối câu chuyện sau Avengers: Endgame (2019), Thor đồng hành đội Guardians of the Galaxy trong nhiệm vụ bảo vệ các hành tinh khỏi những kẻ xâm lăng xấu xa. Tuy nhiên, anh không nhiều động lực sau những mất mát trước đó. Vị thần xứ Asgard lấy lại vóc dáng "sáu múi" nhưng nội tâm trống rỗng. Anh tự nhủ bản thân chỉ cần ngừng yêu sẽ không còn phải chịu cảm giác đau khổ.

'Thor: Love and Thunder' trailer tháng 5/2022 Trailer "Thor: Love and Thunder". Video: Marvel

Một ngày, Thor nhận lời cầu cứu từ Lady Sif (Jaimie Alexander). Anh cùng người bạn Korg (Taika Waititi) từ biệt đội Guardians of the Galaxy và đến cứu bạn cũ. Sif cảnh báo với Thor về Gorr (Christian Bale), ác nhân bí ẩn sở hữu thanh kiếm Necrosword - có khả năng giết các vị thần. Thor quyết định tìm đến những vị thần từ các hành tinh khác, kêu gọi họ đoàn kết để chống lại kẻ thù nguy hiểm.

Với sự chỉ đạo của đạo diễn Taika Waititi, Thor: Love and Thunder được thực hiện theo phong cách hài hước, châm biếm giống phần trước - Thor: Ragnarok (2017).

Nhà làm phim người New Zealand tiếp tục mang đến tác phẩm vui nhộn, sôi động và sặc sỡ sắc màu. Khâu hình ảnh và âm thanh chịu ảnh hưởng từ thể loại âm nhạc hard rock và hair metal thịnh hành tại Mỹ trong thập niên 1980. Sự lựa chọn này phù hợp với ngoại hình của Chris Hemsworth và chủ đề bộ phim hướng đến. Đạo diễn từng tiết lộ muốn khâu nghe - nhìn đạt được sự "khoa trương, ồn ào với những bảng màu sặc sỡ" như dòng nhạc này.

Sau thành công của phần ba, Taika Waititi quyết định tăng tần suất các câu đùa, tình tiết châm biếm. Từ đầu đến cuối, khán giả liên tục bắt gặp các phân đoạn gây cười có chủ đích của êkíp. Tiết tấu phim diễn ra nhanh nhưng vẫn đủ để khán giả theo dõi diễn biến câu chuyện.

Chris Hemsworth khoe cơ bắp trong "Thor: Love and Thunder". Ảnh: Marvel

Tuy nhiên, khác Thor: Ragnarok, Waititi không thành công trong việc cân bằng yếu tố hài kịch trong phim. Là người thích pha trộn và bẻ cong các thể loại điện ảnh, đạo diễn nhồi nhét nhiều phong cách như tâm lý, giả tưởng, lãng mạn, kinh dị và hành động trong kịch bản. Tất cả chỉ dừng lại ở những nét chấm phá trên nền một tác phẩm hài có thời lượng gần hai tiếng. Việc lạm dụng tình tiết gây cười cũng khiến người xem cảm giác phim thiếu nghiêm túc, không có sự kịch tích cần thiết trong các đoạn hành động cao trào.

Tài tử từng đoạt giải Oscar - Christian Bale - gây chú ý khi trở lại thể loại siêu anh hùng, vào vai Gorr - ác nhân chính của phần này. Hắn vốn là một con chiên ngoan đạo tại một hành tinh xa xôi, bị các vị thần lừa dối và thao túng. Sau khi biết bản chất của đấng tối cao, Gorr tìm đến nguồn sức mạnh đen tối trong cây kiếm Necrosword và lên đường đi trả thù, trừng phạt tất cả vị thần trong vũ trụ.

Tài tử Christian Bale trong vai ác nhân Gorr (The God Butcher). Ảnh: Marvel

Các phân đoạn về Gorr trong phim mang hơi hướng thể loại hành động, tâm lý và kinh dị. Vì vậy, mạch truyện trở nên nghiêm túc hơn mỗi khi tên ác nhân này xuất hiện. Tuy nhiên, đặt cạnh lối diễn có phần ngổ ngáo của Chris Hemsworth, màn thể hiện của Bale trở nên lạc điệu trong một tác phẩm quá ưu tiên yếu tố hài hước. Tương tự, quyết định xây dựng kịch bản theo đề tài về bản chất tha hóa của các vị thần cũng không tương đồng không khí châm biếm, thiếu nghiêm túc của bộ phim.

Bên cạnh mạch phim chính, câu chuyện của Thor: Love and Thunder cũng xoay quanh màn tái hợp của Thor và tình cũ Jane Foster (Natalie Portman). Sau nhiều năm xa cách các sự kiện liên quan đến siêu anh hùng, nữ tiến sĩ bất ngờ nhận sức mạnh từ chiếc búa thần thánh Mjolnir và trở thành siêu anh hùng Mighty Thor bản nữ. Cô đồng hành bạn trai cũ trong nhiệm vụ lần này nhưng cũng giấu đi một ẩn ức khó nói với anh.

Natalie Portman có nhiều phân đoạn là điểm sáng trong phim, khi vai trò nhân vật của cô không còn đơn thuần là bóng hồng bên cạnh nam chính. Minh tinh Black Swan có thêm nhiều cảnh hành động, chiến đấu các loài quái vật, ác quỷ ở phần này. Mighty Thor có những tuyệt chiêu, sức mạnh riêng biệt so với Thor. Portman cũng diễn đạt cách cảnh hài, lãng mạn bên cạnh Chris Hemsworth. Mối tình giữa hai người là một trong những điểm thu hút của phim.

Natalie Portman (trái) có màn tái xuất trong thương hiệu "Thor". Ảnh: Marvel

Mặc cho màn thể hiện tốt của Portman, về tổng thể, êkíp không có nhiều thời lượng để xây dựng lại nhân vật Jane Foster một cách chi tiết. Nhân vật không xuất hiện ở phần trước - Thor: Ragnarok, khi đạo diễn Taika Waititi tiếp quản thương hiệu và chuyển hướng sang thể loại mang màu sắc hài hước. Vì thế, tính cách nữ tiến sĩ trong lần tái xuất này có nhiều thay đổi, mâu thuẫn so với hai tập đầu. Cách cô sở hữu sức mạnh thần thánh từ búa Mjolnir được giải thích hợp lý nhưng không đặc sắc, ấn tượng.

Thor: Love and Thunder tiếp tục là một dự án mang đậm phong cách làm phim của hãng Marvel những năm gần đây. Tác phẩm giàu tính giải trí, đan xen giữa yếu tố hài và hành động, đi kèm phần hình ảnh - âm thanh hoành tráng. Kịch bản đem đến một câu chuyện trọn vẹn, đồng thời là bước đệm cho những sự kiện, nhân vật tiếp theo của Vũ trụ Điện ảnh Marvel xuất hiện. Phim hiện đạt điểm "tươi" 70% trên tổng 183 bài đánh giá từ giới phê bình, theo thống kê của trang Rotten Tomatoes.

Đạt Phan