Phim của Steven Spielberg đánh bại 'Avatar 2' ở Quả Cầu Vàng

Mỹ"The Fabelmans" của Steven Spielberg vượt "Avatar 2" thắng "Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc năm nay", ở Quả Cầu Vàng lần 80.

Lễ trao giải diễn ra sáng 11/1 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, được truyền hình trực tiếp sau một năm bị cắt sóng vì những ồn ào bên lề.

Đạo diễn Quentin Tarantino công bố tác phẩm chiến thắng giải Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc năm nay cho tác phẩm của Steven Spielberg. The Fabelmans vượt nhiều bom tấn đình đám trong năm như Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick... để giành giải.

Êkíp "The Fabelmans" phát biểu nhận giải Êkíp "The Fabelmans" của Steven Spielberg phát biểu nhận giải. Video: NBC

Kịch bản lấy cảm hứng từ tuổi thơ của Spielberg, người lớn lên ở Arizona thời kỳ hậu Thế chiến Thứ hai. Dự án có sự tham gia của các ngôi sao như Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen và Gabriel LaBelle.

Nhà làm phim gạo cội còn thắng giải đạo diễn xuất sắc với The Fabelmans. Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ ba trong sự nghiệp của ông. Đạo diễn cũng từng được trao tặng giải danh dự Cecil B. DeMille năm 2008.

Trailer phim "The Fabelmans" Trailer phim "The Fabelmans". Video: Universal Pictures

Các cá nhân, tác phẩm được đề cử năm nay được đánh giá cao về mặt chuyên môn. Quả Cầu Vàng vốn nổi tiếng về tính giải trí thay vì hàn lâm như Oscar. Vì vậy, kết quả cũng không tạo ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng khán giả. The Fabelmans và The Banshees of Inisherin thắng hai giải điện ảnh quan trọng nhất. Đây cũng là những hạt giống hàng đầu cho giải "Phim hay nhất" tại Oscar tới.

Ở các hạng mục diễn xuất, ban tổ chức trao nhiều cup cho các diễn viên đa chủng tộc. Đa phần người đoạt giải là các nghệ sĩ gốc Phi, Á thay vì diễn viên da trắng. Hai ngôi sao châu Á của Everything Everywhere All at Once - Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh - thắng Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Màn phát biểu của họ cũng được đánh giá là những khoảnh khắc truyền cảm hứng tại lễ trao giải năm nay.

Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải Dương Tử Quỳnh phát biểu nhận giải. Video: NBC

Eddy Murphy - một trong những tài tử da đen nổi tiếng nhất - nhận giải thưởng danh dự Cecil B. DeMille dành cho các cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh. Nhà sản xuất phim Ryan Murphy nhận giải Carol Burnett, dành cho những người có thành tựu trong mảng truyền hình. Ông là một trong những người đồng tính thành công nhất tại Hollywood. Trên sân khấu, Murphy phát biểu tôn vinh cộng đồng LGBTQ.

"Bữa tiệc lớn nhất Hollywood" - là cách ban tổ chức quảng cáo về Quả Cầu Vàng năm nay.

MC Jerrod Carmichael cố gắng gây chú ý cho chương trình với tiết mục hài độc thoại mở đầu sự kiện, xoáy thẳng vào các cáo buộc về phân biệt chủng tộc của HFPA (Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood). "Tôi được chọn bởi vì tôi là người da đen", anh đùa. MC cho biết lý do duy nhất nhận lời dẫn chương trình vì khoản cát-xê 500.000 USD, không quan tâm tới những sự cải tổ của ban tổ chức.

Suốt buổi lễ, MC và các khách mời công bố giải thưởng thường xuyên đùa về những chủ đề gây tranh cãi như cái tát của Will Smith, việc Tom Cruise theo giáo phái Scientology... Tuy nhiên, các câu đùa không nhận nhiều sự hưởng ứng của khán giả trong hội trường. Theo Parade, nhiều khán giả trên Twitter nói một số câu đùa của Carmichael kém duyên và không hài hước.

MC Jerrod Carmichael nói kháy vụ Will Smith đánh Chris Rock MC Jerrod Carmichael nói kháy vụ Will Smith đánh Chris Rock. Video: TV 14

Sự kiện chào đón nhiều nghệ sĩ được đề cử, khách mời đình đám. Nhưng số lượng sao Hollywood quay lại với thương hiệu Golden Globes còn khá khiêm tốn khi một số người thắng giải như Cate Blanchett, Zendaya... không đến dự. Một số nghệ sĩ tên tuổi như Brad Pitt, Margot Robbie, James Cameron xuất hiện và tạo nên sự hào hứng. Nhiều khách mời nữ "tán tỉnh" Pitt ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, những câu đùa được lặp lại nhiều lần càng chứng tỏ chương trình năm nay thiếu trầm trọng sao hạng A.

Quả Cầu Vàng do HFPA sáng lập năm 1944, là giải thưởng thu hút đông khán giả thứ ba tại Mỹ, sau Oscar và Grammy. Ban giám khảo là các thành viên của HFPA, đến từ các tờ báo của khoảng 55 quốc gia. Những năm gần đây, giải bị tẩy chay vì không có thành viên da màu trong ban giám khảo và nghi vấn mua giải.

