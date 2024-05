Phim 18+ về vũ công thoát y đoạt giải Cành Cọ Vàng 2024

Pháp"Anora" kể về chuyện tình của vũ công thoát y kiêm gái mại dâm - do Sean Baker đạo diễn - thắng hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Cannes 2024.

Trên sân khấu bế mạc tối 25/5 ở Cannes (rạng sáng 26/5, giờ Hà Nội), Baker cảm ơn ban giám khảo, nói không thể tin mình đoạt Cành Cọ Vàng. Anh cho biết Francis Ford Coppola và David Cronenberg, hai đạo diễn kỳ cựu có phim tranh giải Cannes năm nay, là nguồn cảm hứng lớn. "Giải thưởng cao nhất liên hoan phim là mục tiêu duy nhất của tôi với tư cách một nhà làm phim trong 30 năm qua", đạo diễn phát biểu.

Đạo diễn Sean Baker nhận Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes 2024. Ảnh: AFP

Theo Variety, tác phẩm thuộc thể loại hài kịch, xoay quanh vũ công thoát y người Mỹ tên Ani (Mikey Madison) kết hôn với Ivan (Mark Eydelshteyn), con trai một nhà tài phiệt người Nga. Câu chuyện cổ tích thời hiện đại gặp phải trở ngại khi cha mẹ nam chính đáp chuyến bay tới Mỹ để buộc cả hai hủy hôn.

Theo Hollywood Reporter, Baker là nhà làm phim người Mỹ đầu tiên giành giải thưởng cao nhất của liên hoan phim sau hơn một thập niên, kể từ khi Terrence Malick chiến thắng với phim The Tree of Life năm 2011. Anora là phim thứ ba của Baker ra mắt tại Cannes. Trước đó, Red Rocket (2021) tranh giải Cành Cọ Vàng. The Florida Project (2017) gây tiếng vang khi chiếu ở hạng mục Directors' Fortnight, mang về cho Willem Dafoe đề cử Nam phụ xuất sắc ở Oscar lần thứ 90.

Tác phẩm là một trong những dự án được mong đợi, nhận tràng vỗ tay 10 phút sau buổi công chiếu, theo Deadline. Trang The Playlist viết: "Sean Baker đã chứng tỏ năng lực của mình với tư cách là một đạo diễn điện ảnh thực thụ. Kỹ năng lớn nhất của anh ấy là hướng dẫn các diễn viên đạt được tầm cao mới ở bất cứ nơi nào mà câu chuyện của anh ấy có thể đưa họ đến".

Cảnh phim "Anora". Ảnh: Neon

Cây bút Serena Seghedoni của Loud and Clear Reviews bình luận: "Không còn nghi ngờ gì nữa, tác phẩm hay nhất của Sean Baker cho đến nay". Trong khi đó, tờ Guardian đánh giá cao diễn xuất của Madison và Eydelshteyn, đồng thời cho rằng kịch bản lôi cuốn người xem.

Dự án quay bằng phim 35 mm, ghi hình tại Las Vegas và New York đầu năm ngoái. Tại một cuộc họp báo ở Cannes, Baker cho biết kỳ vọng tác phẩm giúp xóa bỏ "sự kỳ thị". Theo Variety, bộ phim được thực hiện mà không có người điều phối cảnh thân mật trên phim trường. Baker và vợ, nhà sản xuất Samantha Quan, trao đổi cách thể hiện những phân đoạn nhạy cảm với các diễn viên.

"Tôi đã chỉ đạo khoảng 10 cảnh nóng trong suốt sự nghiệp của mình, có kinh nghiệm hướng dẫn các diễn viên. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là giữ cho họ được an toàn, được bảo vệ, thoải mái khi đóng phim", đạo diễn nói.

Bên cạnh đó, trong buổi lễ, George Lucas nhận Cành Cọ Vàng danh dự - vì những đóng góp cho điện ảnh - từ người đồng nghiệp Francis Ford Coppola. Phim đầu tiên của Lucas, THX-1138, công chiếu trong phần Directors' Fortnight Liên hoan phim Cannes năm 1971. Sau đó, nghệ sĩ còn gặt hái thành công với loạt phim Star Wars và Indiana Jones.

Giải thưởng lớn của ban giám khảo (Grand Prix) thuộc về All We Imagine As Light của đạo diễn Payal Kapadia, là phim Ấn Độ đầu tiên tranh Cành Cọ Vàng kể từ sau Swaham năm 1994 do Shaji Karun chỉ đạo.

Trong bài phát biểu nhận giải, Kapadia nhắc đến cuộc đình công trước thềm sự kiện, cho biết những giá trị thúc đẩy cô trở thành nhà làm phim là sự đoàn kết và đồng cảm của những người đứng phía sau thành công của các liên hoan phim. "Nhiều người làm việc ở hậu trường đã hoàn thành công việc tuyệt vời, chính nhờ họ mà liên hoan phim tồn tại", đạo diễn nói.

Nhà làm phim người Bồ Đào Nha Miguel Gomes giành giải đạo diễn cho phim Grand Tour. Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1917, khi Miến Điện thuộc quyền kiểm soát của Anh. Nội dung kể về công chức người Anh Edward (Gonçalo Waddington) bỏ rơi vị hôn thê Molly (Crista Alfaiate) trước ngày kết hôn. Về phần Molly, khi biết người yêu mất tích, cô lần theo dấu vết của anh. Trong dự án, Lãng Khê - con gái đạo diễn Trần Anh Hùng đóng vai Ngọc, xuất hiện trong hành trình lang thang khắp châu Á của Edward và Molly.

Trailer 'Grand Tour' Trailer "Grand Tour". Video: The Playlist

Giải Kịch bản xuất sắc thuộc về The Subtance, do Coralie Fargeat đạo diễn kiêm biên kịch. Phim thuộc thể loại kinh dị, về minh tinh Elisabeth Sparkle (Demi Moore đóng) thành công trong sự nghiệp. Sợ nhan sắc tàn phai, cô tìm đến những kẻ buôn lậu ở chợ đen để mua một loại thuốc bí ẩn, tạo ra phiên bản trẻ trung hơn của mình.

Bộ phim Iran The Seed of the Sacred Fig của đạo diễn Mohammad Rasoulof, người đã trốn khỏi Iran để sang châu Âu vài tuần trước Cannes, nhận giải thưởng đặc biệt từ ban giám khảo.

Theo Variety, thay vì trao giải Nữ diễn viên xuất sắc cho một nghệ sĩ, ban giám khảo đã tôn vinh các diễn viên trong phim Emilia Pérez. Tác phẩm thứ 10 của đạo diễn người Pháp Jacques Audiard kể về hành trình của một trùm ma túy người Mexico được luật sư giúp đỡ chạy trốn khỏi rắc rối của công việc kinh doanh và chuyển giới. Phim có sự tham gia của Zoe Saldaña, Selena Gomez và ngôi sao chuyển giới Karla Sofía Gascón. Ngoài ra, Emilia Pérez còn giành giải thưởng của ban giám khảo (Jury Prize).

Từ trái qua: Diễn viên Selena Gomez, Edgar Ramirez, đạo diễn Jacques Audiard và Zoe Saldana ra mắt "Emilia Pérez" tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77. Ảnh: AFP

Jesse Plemmons đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong Kinds of Kindness. Nội dung gồm ba câu chuyện, về người đàn ông cố kiểm soát cuộc sống của mình, cảnh sát có tính cách kỳ lạ sau khi tìm kiếm người vợ mất tích trên biển, và một phụ nữ quyết tâm tìm kiếm một người có khả năng đặc biệt.

Giải Camera d'Or cho phim đầu tay hay nhất thuộc về Armand của Halfdan Ullmann Tøndel - cháu của đạo diễn huyền thoại Ingmar Bergman và minh tinh Liv Ullmann. Theo Variety, câu chuyện nói về cậu bé sáu tuổi, Armand, bị buộc tội bắt nạt bạn thân nhất của mình ở trường tiểu học. Dù không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra, sự việc gây loạt mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhân viên nhà trường. Giải Camera d'Or Special Mention thuộc về Mongrel, chiếu trong mục Directors' Fortnight, do Chiang Wei Liang và You Qiao Yin chỉ đạo.

>>> Một số tác phẩm đoạt giải ở Liên hoan phim Cannes 2024

Hollywood Reporter nhận định nhiều tác phẩm nhận các luồng ý kiến trái ngược. Điển hình, Megalopolis của Francis Ford Coppola được hoan nghênh nhiệt liệt với bảy phút vỗ tay, nhưng bị giới chuyên môn chê khi có nhiều cảnh nóng. Emilia Pérez và The Apprentice nhận lời khen từ khán giả đại chúng lại không được lòng nhà phê bình. Trong khi các nhà phê bình Mỹ đánh giá tích cực Anora, tác phẩm bị nhiều người ở châu Âu bác bỏ vì đề tài quá phổ biến để tranh giải Cannes.

Chỉ có một số phim như All We Imagine as Light (đạo diễn Payal Kapadia), The Seed of the Sacred Fig (Mohammad Rasoulof), Bird (Andrea Arnold), The Substance (Coralie Fargeat), The Shrouds (David Cronenberg) được giới phê bình đón nhận.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 diễn ra từ ngày 14 đến 25/5. Đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc và bế mạc. Sự kiện năm nay có thêm hạng mục tranh giải cho các tác phẩm nhập vai thực thế ảo, là một phần của dự án Cannes On Air nhằm phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo tại địa phương. Trong 11 ngày diễn ra, sự kiện điện ảnh thu hút nhiều sao thế giới hội tụ thảm đỏ và các buổi công chiếu phim.

Ngoài phát sóng trên hai đài truyền hình ở Pháp, lễ bế mạc Cannes phát trực tiếp trên YouTube. Lễ trao giải có thời lượng một tiếng 20 phút, gồm màn giới thiệu của MC, các bài phát biểu của người trao giải và người chiến thắng.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter)