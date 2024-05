Những tác phẩm được mong chờ tại LHP Cannes 2024

"Megalopolis" của Francis Ford Coppola hay "The Apprentice" kể về cuộc đời Donald Trump được chờ đón ở Cannes 2024.

Megalopolis

Ảnh first-look phim "Megalopolis", Adam Driver (trái) và Nathalie Emmanuel. Ảnh: Vanity Fair

Tác phẩm của đạo diễn Godfather Francis Ford Coppola tranh giải Cành Cọ Vàng, kể về hai nhân vật có lý tưởng khác nhau khi tham gia xây dựng lại thành phố: một kiến trúc sư theo chủ nghĩa lý tưởng (Adam Driver thủ vai) và người thị trưởng theo chủ nghĩa thực dụng (Giancarlo Esposito).

Theo Variety, Coppola viết kịch bản lần đầu năm 1983, tự đầu tư hơn 100 triệu USD để thực hiện. Phần lớn kinh phí đến từ việc kinh doanh rượu vang của ông. Ở Cannes, nghệ sĩ từng đoạt Cành Cọ Vàng năm 1979 với phim Apocalypse Now.

Giám đốc nghệ thuật Liên hoan phim Cannes - Thierry Fremaux - thuyết phục được Coppola mang tác phẩm đến sự kiện điện ảnh lớn nhất thế giới. "Megalopolis là dự án Coppola muốn hoàn thành từ lâu, và anh ấy thực hiện nó theo cách riêng. Chúng tôi vinh dự được chào đón anh trở lại", Fremaux nói với Variety.

Kinds of Kindness

Teaser 'Kinds of Kindness' Teaser "Kinds of Kindness". Video: Searchlight Pictures

Hôm 27/3, hơn hai tuần sau khi Poor Things đoạt bốn giải Oscar, nhà sản xuất tung teaser dự án tiếp theo của đạo diễn Yorgos Lanthimos, trong đó Emma Stone tiếp tục góp mặt.

Dự án thuộc hạng mục tranh giải chính thức, gồm ba câu chuyện, về người đàn ông cố kiểm soát cuộc sống của mình, cảnh sát có tính cách kỳ lạ sau khi tìm kiếm người vợ mất tích trên biển, và một phụ nữ quyết tâm tìm kiếm một người có khả năng đặc biệt. Ngoài Stone, phim có sự tham gia của Joe Alwyn, Willem Dafoe, Jesse Plemons, Hồng Châu, Mamoudou Athie, Hunter Schafer và Margaret Qualley.

Theo Collider, tên phim ban đầu là AND, ghi hình ở New Orleans (Mỹ) từ tháng 10/2022 đến tháng 12/2023. Yorgos Lanthimos đồng biên kịch với người từng được đề cử giải Oscar - Efthimis Filippou. Một số nghệ sĩ từng được đề cử giải thưởng của Viện Hàn lâm Mỹ cũng tham gia, gồm đạo diễn hình ảnh Robbie Ryan, biên tập phim Yorgos Mavropsaridis và nhà soạn nhạc Thomas Newman.

The Apprentice

Cảnh phim "The Apprentice". Sebastian Stan (phải) - nổi tiếng với vai sát thủ Winter Soldier trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel - thủ vai Donald Trump. Tài tử Jeremy Strong (trái) đóng luật sư Roy Cohn, cố vấn cho Trump những ngày đầu khởi nghiệp. Ảnh: Scythia Films

Tác phẩm tranh giải Cành Cọ Vàng, do đạo diễn người Iran gốc Đan Mạch Ali Abbasi chỉ đạo. Phim kể về quá trình Donald Trump gây dựng đế chế bất động sản ở New York (Mỹ) những năm 1970-1980.

Dự án đánh dấu lần thứ ba Ali Abbasi tham dự Cannes, sau khi chiến thắng ở hạng mục Un Certain Regard với Border (2018) và tranh giải Cành Cọ Vàng năm 2022 với Holy Spider.

Furiosa: A Mad Max Saga

Trailer 'Furiosa: A Mad Max Saga' Trailer "Furiosa: A Mad Max Saga". Video: Warner Bros. Vietnam

Phim thuộc hạng mục không tranh giải, do George Miller đạo diễn. Phần tiền truyện của Mad Max: Fury Road (2015) xoay quanh thời trẻ của nữ chiến binh Furiosa (Anya Taylor-Joy đóng). Trong bản phim 2015, vai này do minh tinh Charlize Theron thủ vai. Tác phẩm kể về hành trình Furiosa bị bắt cóc khỏi "Vùng Xanh của Những người mẹ" và phải đấu tranh để tồn tại. Trải qua nhiều nguy hiểm, Furiosa lên kế hoạch đi xuyên qua Vùng Đất Hoang để tìm đường về nhà.

Theo Hollywood Reporter, tác phẩm về Furiosa được nhiều khán giả mong đợi do tiếp nối thành công của Mad Max: Fury Road. Ở Oscar 2016, phim thắng 6/10 đề cử, gồm hạng mục Dựng phim, Thiết kế sản xuất, Thiết kế phục trang, Hóa trang và làm tóc, Dàn dựng âm thanh xuất sắc.

Oh, Canada

Tạo hình của Jacob Elordi trong phim "Oh, Canada". Ảnh: Jeong Park

Phim tranh giải Cành Cọ Vàng của đạo diễn, biên kịch từng được đề cử Oscar Paul Schrader. Tác phẩm lấy cảm hứng tiểu thuyết Foregone (2021), kể về những ngày cuối cùng của nhà làm phim tài liệu Leonard Fife, đến Canada để trốn quân dịch cho chiến tranh ở Việt Nam.

Theo Variety, Schrader là bạn lâu năm của Banks, cả hai biết nhau từ khi Schrader đạo diễn Affliction (1997) - chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Banks. Hồi tháng 1/2023, Banks qua đời khi Schrader đang thực hiện kịch bản Oh, Canada.

Diễn viên Jacob Elordi và Richard Gere lần lượt thủ vai Richard Gere lúc trẻ và về già, Uma Thurman, Michael Imperioli và Zach Shaffer cũng tham gia dự án.

Anora

Cảnh phim "Anora". Ảnh: Neon

Theo IndieWire, Anora là một trong những bộ phim được giới chuyên môn mong đợi nhất Liên hoan phim Cannes 2024, do Sean Baker đạo diễn, thuộc hạng mục tranh giải chính. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn, hiện chưa có nhiều thông tin về nội dung. Dự án quay bằng phim 35 mm, ghi hình tại Las Vegas và New York.

Baker là gương mặt quen thuộc tại Cannes. Trước đó, Red Rocket (2021) là phim đầu tiên của Sean Baker tranh giải Cành Cọ Vàng. The Florida Project (2017) từng gây tiếng vang khi chiếu ở hạng mục Directors' Fortnight, mang về cho Willem Dafoe đề cử Nam phụ xuất sắc ở Oscar lần thứ 90.

Armand

Poster "Armand". Ảnh: Ella van der Woude

Tác phẩm là phim đầu tay của nhà làm phim người Na Uy Halfdan Ullmann Tøndel - cháu của đạo diễn huyền thoại Ingmar Bergman và minh tinh Liv Ullmann. Armand là một trong 18 phim hạng mục Un Certain Regard. Theo Variety, câu chuyện nói về cậu bé sáu tuổi, Armand, bị buộc tội bắt nạt bạn thân nhất của mình ở trường tiểu học. Dù không ai biết chuyện gì thực sự xảy ra, sự việc gây ra loạt mâu thuẫn giữa phụ huynh và nhân viên nhà trường.

Theo Deadline, phần tóm tắt phim gợi cảm giác giống Monster của Hirokazu Kore-eda - Kịch bản xuất sắc Cannes 2023, hay Carnage (2011) do Roman Polanski đạo diễn. Tác phẩm có Renate Reinsve - từng đoạt giải Nữ chính xuất sắc với The Worst Person in the World (2021) tại Cannes - đóng chính.

Bird

Cảnh phim Bird. Ảnh: BBC Film

Sau khi làm chủ tịch giám khảo hạng mục Un Certain Regard năm 2021, nhà làm phim người Anh Andrea Arnold trở lại Cannes với dự án mới. Tác phẩm quy tụ hai tài năng diễn xuất được đánh giá cao: Barry Keoghan (đóng Saltburn) và Franz Rogowski (Passages).

Hiện có ít thông tin về dự án, nội dung kể về cô bé 12 tuổi tên Bailey (Nykiya Adams), sống cùng anh ruột Hunter (Jason Buda) và người cha Bug (Barry Keoghan).

Lần thứ tư Arnold tranh giải cao nhất Liên hoan phim Cannes, sau phim đầu tay Red Road (2006), Fish Tank (2009) và American Honey (2016). Cả ba tác phẩm trước đó đều giành giải thưởng của ban giám khảo.

Caught by the Tides

Một cảnh phim "Caught by the Tides". Ảnh: Xstream Pictures

Phim của Giả Chương Kha lấy bối cảnh đầu những năm 2000 ở Trung Quốc, Kiều Kiều và Quách Bân yêu nhau nhưng cả hai dần nguội lạnh trước những lo toan cuộc sống. Khi Quách Bân đột ngột biến mất để tìm kiếm công việc ở tỉnh khác, Kiều Kiều quyết định đi tìm anh ta. Dự án có Lưu Đào - vợ đạo diễn - đóng chính. Theo Variety, tác phẩm mất gần 22 năm thực hiện, những cảnh đầu tiên của bộ phim quay vào năm 2001.

Giả Chương Kha, 54 tuổi, là đại diện của thế hệ các nhà làm phim thứ sáu (giai đoạn 1990 đến nay) ở Trung Quốc, sau thế hệ của Trương Nghệ Mưu. Ông gây chú ý với hàng loạt tác phẩm kinh phí thấp, đưa ra cái nhìn gai góc về xã hội Trung Quốc ngày nay. Giả Chương Kha là "người quen" ở Cannes với bốn tác phẩm đều tranh giải Cành Cọ Vàng là Unknown Pleasures (2002), 24 City (2008), I Wish I Knew (2010) và A Touch of Sin (2013). Năm 2013, nghệ sĩ giành giải Kịch bản xuất sắc cho phim A Touch of Sin.

She's Got No Name

Poster "She's Got No Name (Tương viên lộng). Ảnh: AlloCiné

Phim do Trần Khả Tân đạo diễn, thuộc hạng mục không tranh giải. Theo nhà sản xuất, phim kể về một phụ nữ mà nỗi đau khổ của cô trở thành chất xúc tác cho cuộc cách mạng về quyền của phụ nữ ở Trung Quốc. Dự án có sự góp mặt của dàn ngôi sao gồm Chương Tử Di, Lôi Giai Âm, Dịch Dương Thiên Tỉ, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Trần Khả Tân, 62 tuổi. là đạo diễn kỳ cựu Hong Kong, từng thành công với loạt tác phẩm Kim chi ngọc diệp, Điềm mật mật, Nếu như yêu, Thập nguyệt vi thành. Bạn đời của ông là diễn viên Ngô Quân Như.

>>> Các tác phẩm tham dự Liên hoan phim Cannes 2024

Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 25/5. Đạo diễn kiêm diễn viên Mỹ Greta Gerwig làm chủ tịch ban giám khảo giải Cành Cọ Vàng. Minh tinh người Pháp Camille Cottin chủ trì lễ khai mạc và bế mạc. Đạo diễn Star Wars George Lucas sẽ nhận Cành Cọ Vàng danh dự. Sự kiện năm nay có thêm hạng mục tranh giải cho các tác phẩm nhập vai thực thế ảo, là một phần của dự án Cannes On Air nhằm phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo tại địa phương. Năm ngoái, Anatomy of a Fall của đạo diễn Justine Triet đoạt Cành Cọ Vàng. Trần Anh Hùng thắng Đạo diễn xuất sắc với The Pot-au-Feu, nhà làm phim trẻ Phạm Thiên Ân nhận giải Camera d'Or cho phim đầu tay xuất sắc - Bên trong vỏ kén vàng.

Quế Chi