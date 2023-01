'Phía Tây không có gì lạ' dẫn đầu đề cử BAFTA

Hôm 19/1, Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA) công bố các đề cử BAFTA lần thứ 76. Tác phẩm Phía Tây không có gì lạ (All Quiet on the Western Front) nhận nhiều đề cử nhất, với 14 hạng mục, trong đó có Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất...

Diễn viên Felix Kammerer đóng vai chính Paul Bäumer, được giới chuyên môn khen diễn xuất có chiều sâu trong "Phía Tây không có gì lạ". Ảnh: Netflix

Phim chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Enrich Maria Remarque, tấy bối cảnh năm thứ ba của Thế chiến thứ nhất. Lúc này, Đức phát động chiến tranh tại miền bắc nước Pháp. Học sinh trung học Paul Bäumer (Felix Kammerer đóng) cùng ba người bạn khác là Albert Kropp (Aaron Hilmer), Franz Müller (Moritz Klaus) và Ludwig Behm (Adrian Grünewald) quyết định nhập ngũ, trải qua muôn vàn khó khăn và tử trận...

'Phía Tây không có gì lạ': Tình người trong cuộc chiến tranh phi nghĩa Trailer phim "Phía Tây không có gì lạ". Video: Netflix

Giới chuyên môn cho rằng Phía Tây không có gì lạ nhiều khả năng thắng 5-6 hạng mục, nổi bật là Phim hay nhất và Kịch bản xuất sắc.

Phim The Banshees of Inisherin theo sau với 10 đề cử, trong đó có Diễn viên chính xuất sắc (Colin Farrell) và Diễn viên phụ xuất sắc (các nghệ sĩ Kerry Condon, Brendan Gleeson và Barry Keoghan). Dự án ăn khách độc lập Everything everywhere all at once cũng được đề cử 10 hạng mục.

Top Gun: Maverick - Tom Cruise đóng chính - có mặt ở bốn đề cử nhưng toàn giải phụ gồm: Quay phim, Dựng phim, Âm thanh, Kỹ xảo.

>>> Đề cử giải BAFTA 2023

Decision to Leave (Quyết tâm chia tay) của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook góp mặt ở hai hạng mục: Đạo diễn xuất sắc và Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Trước đó, điện ảnh Hàn từng 5 lần được vinh danh tại BAFTA gồm: "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" (Người hầu gái của Park Chan Wook năm 2018, Parasite của Bong Joon Ho hồi 2020), Kịch bản hay nhất (Parasite, 2020) và Nữ phụ xuất sắc (minh tinh Yoon Yeo Jung với phim Minari, 2021).

Theo MNT, lần đầu tiên phim của Park Chan Wook được đề cử "Đạo diễn xuất sắc" tại BAFTA. Trước đó, bom tấn "The Handmaiden (2017)" của ông thắng giải "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Từ trái qua: đạo diễn Park Chan Wook và cặp diễn viên chính phim "Decision to Leave" - Thang Duy, Park Hae Il. Ảnh: AFP

BAFTA (The British Academy of Film and Television Arts) là giải thưởng thường niên của Viện Hàn lâm Điện ảnh và Truyền hình Anh, được xem như "Oscar nước Anh". Lễ trao giải lần thứ 76 được tổ chức vào ngày 19/2 tại Royal Festival Hall, Southbank Center, London, Anh. Tài tử Richard E. Grant - diễn viên gốc Anh - sẽ dẫn chương trình.