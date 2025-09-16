10 ôtô xăng, dầu bán nhiều tháng 8 - xe Nhật lấn át

Danh sách 10 ôtô động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng 8 chủ yếu xe Nhật Bản, hai xe Mỹ, trong khi xe Hàn nằm ngoài top 10.