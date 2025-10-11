Quay lại Xe Thứ bảy, 11/10/2025
10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt tháng 9

Honda Civic Type R, Ford Explorer là hai cái tên "đội sổ" trong danh sách xe bán ít nhất tháng 9.

Thứ bảy, 11/10/2025, 08:00 (GMT+7)
Ford Explorer
1

Ford Explorer

Doanh số: 1 (1)
 
 
 
Giá niêm yết: 2 tỷ 099 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng E
Honda Civic Type R
1

Honda Civic Type R

Doanh số: 1 (1)
 
 
 
Giá niêm yết: 2 tỷ 399 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Hatchback
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Innova
2

Toyota Innova

Doanh số: 4 (4)
 
 
 
Giá niêm yết: 755 triệu - 995 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ trung
Honda Accord
3

Honda Accord

Doanh số: 5 (2 - 3)
 
 
 
Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Suzuki Jimny
4

Suzuki Jimny

Doanh số: 13 (9 - 4)
 
 
 
Giá niêm yết: 789 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A
Ford Mustang Mach-E
4

Ford Mustang Mach-E

Doanh số: 13 (5 - 2 - 6)
 
 
 
Giá niêm yết: 2 tỷ 599 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Crossover
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Isuzu mu-X
5

Isuzu mu-X

Doanh số: 15 (2 - 4 - 9)
 
 
 
Giá niêm yết: 900 triệu - 1 tỷ 190 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Toyota Corolla Altis
6

Toyota Corolla Altis

Doanh số: 17 (6 - 1 - 10)
 
 
 
Giá niêm yết: 725 triệu - 870 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Kia Soluto
7

Kia Soluto

Doanh số: 18 (7 - 3 - 8)
 
 
 
Giá niêm yết: 386 triệu - 449 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Kia K5
8

Kia K5

Doanh số: 19 (6 - 13)
 
 
 
Giá niêm yết: 859 triệu - 999 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Theo báo cáo bán hàng tháng 9 của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), danh sách 10 ôtô bán ít nhất tháng 9 chủ yếu là những cái tên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện. Đặc biệt, tháng 9 còn có mẫu xe điện hiệu suất cao Ford Mustang Much-E vừa ra mắt cũng nằm trong danh sách, chỉ 13 xe bàn giao.

Dẫn đầu là Honda Civic Type R và Ford Explorer cùng bán một xe. Civic Type R là mẫu xe thể thao kén khách, trong khi Explorer đã dừng bán từ tháng 7. Doanh số một xe là xả hàng tồn. Cùng khai tử với Explorer còn có Toyota Innova, doanh số tháng 9 cũng là lượng xả hàng tồn kho với 4 xe.

Những mẫu xe còn lại trong danh sách tháng 9 chủ yếu là những cái tên quen thuộc, Honda Accord, Suzuki Jimny, Isuzu mu-X, Toyota Corolla Altis, Kia Soluto và Kia K5.

Minh Vũ

