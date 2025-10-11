10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt tháng 9

Theo báo cáo bán hàng tháng 9 của VAMA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam), danh sách 10 ôtô bán ít nhất tháng 9 chủ yếu là những cái tên quen thuộc, thường xuyên xuất hiện. Đặc biệt, tháng 9 còn có mẫu xe điện hiệu suất cao Ford Mustang Much-E vừa ra mắt cũng nằm trong danh sách, chỉ 13 xe bàn giao.

Dẫn đầu là Honda Civic Type R và Ford Explorer cùng bán một xe. Civic Type R là mẫu xe thể thao kén khách, trong khi Explorer đã dừng bán từ tháng 7. Doanh số một xe là xả hàng tồn. Cùng khai tử với Explorer còn có Toyota Innova, doanh số tháng 9 cũng là lượng xả hàng tồn kho với 4 xe.

Những mẫu xe còn lại trong danh sách tháng 9 chủ yếu là những cái tên quen thuộc, Honda Accord, Suzuki Jimny, Isuzu mu-X, Toyota Corolla Altis, Kia Soluto và Kia K5.

Minh Vũ