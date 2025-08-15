10 ôtô bán nhiều nhất tháng 7 - đất diễn của xe Việt và Nhật

Bốn mẫu VinFast dẫn đầu danh sách ôtô bán chạy nhất tháng 7, với VF 3 bàn giao nhiều nhất với 3.140 xe, xe Hàn vẫn vắng bóng.