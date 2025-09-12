10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 8

Theo kết quả bán hàng tháng 8 của VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam), bên cạnh những xe bán chạy, báo cáo chỉ ra 10 mẫu xe bàn giao ít nhất thị trường.

Danh sách 10 mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam tháng 8 vẫn là những cái tên quen thuộc từ như Toyota, Honda, Kia, cho thấy ngay cả những hãng lớn cũng không tránh khỏi khó khăn.

Điểm đáng chú ý từ báo cáo cho thấy sự chênh lệch doanh số giữa các khu vực. Khu vực phía Nam vẫn là thị trường tiêu thụ chính, trong khi ở miền Bắc thì ảm đạm. Danh sách những xe bán chậm không chỉ bao gồm các mẫu phổ thông mà còn có sự hiện diện của những xe giá trị cao.

Doanh số thấp của 10 mẫu xe trong tháng 8 là minh chính cho sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Để cải thiện, các hãng xe cần có những chiến lược về giá, nâng cấp sản phẩm, đặc biệt là sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Lương Dũng