10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 8

Honda Accord, Kia Morning, Kia Soluto là ba mẫu xe có lượng bàn giao thấp nhất tháng 8 với doanh số tương ứng 3, 5, 11 xe.
|Giá niêm yết:
|1 tỷ 319 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Giá niêm yết:
|349 triệu - 424 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Hatchback
|Phân khúc:
|Xe nhỏ cỡ A
|Giá niêm yết:
|386 triệu - 449 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Giá niêm yết:
|725 triệu - 870 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ vừa hạng C
|Giá niêm yết:
|859 triệu - 999 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Giá niêm yết:
|789 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe nhỏ cỡ A
|Giá niêm yết:
|900 triệu - 1 tỷ 190 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Giá niêm yết:
|755 triệu - 995 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|MPV
|Phân khúc:
|MPV cỡ trung
|Giá niêm yết:
|650 triệu - 880 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Bán tải
|Phân khúc:
|Bán tải cỡ trung
|Giá niêm yết:
|4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|MPV
|Phân khúc:
|MPV cỡ lớn
Theo kết quả bán hàng tháng 8 của VAMA (Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam), bên cạnh những xe bán chạy, báo cáo chỉ ra 10 mẫu xe bàn giao ít nhất thị trường.
Danh sách 10 mẫu xe có doanh số thấp nhất thị trường Việt Nam tháng 8 vẫn là những cái tên quen thuộc từ như Toyota, Honda, Kia, cho thấy ngay cả những hãng lớn cũng không tránh khỏi khó khăn.
Điểm đáng chú ý từ báo cáo cho thấy sự chênh lệch doanh số giữa các khu vực. Khu vực phía Nam vẫn là thị trường tiêu thụ chính, trong khi ở miền Bắc thì ảm đạm. Danh sách những xe bán chậm không chỉ bao gồm các mẫu phổ thông mà còn có sự hiện diện của những xe giá trị cao.
Doanh số thấp của 10 mẫu xe trong tháng 8 là minh chính cho sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường. Để cải thiện, các hãng xe cần có những chiến lược về giá, nâng cấp sản phẩm, đặc biệt là sự đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Lương Dũng