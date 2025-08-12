10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7

Dựa vào danh sách có thể thấy các mẫu xe bán chậm tháng 7 trải dài ở nhiều phân khúc khác nhau, từ sedan hạng D (Honda Accord, Kia K5), sedan cỡ C (Toyota Corolla Alits), sedan cỡ B (Kia Soluto), cho đến các mẫu SUV (Ford Explorer, Isuzu mu-X) hoặc xe MPV cỡ lớn (Toyota Alphard) và thậm chí cả xe gầm cao cỡ nhỏ như Suzuki Jimnyl. Đây là những mẫu xe thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm hàng tháng.

Các mẫu xe gầm thấp đang khó bởi xu hướng người dùng ưa chuộng xe gầm cao hơn. Trong khi đó, mu-X đang phải cạnh tranh với những mẫu xe ưa chuộng nhất phân khúc như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Xe gầm cao cỡ nhỏ nhu Jimny gặp khó bởi giá cao và thị yếu người dùng tại Việt Nam.

Mẫu MPV cao cấp như Alphard khó tiếp cận khách hàng, một phần do xe nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản nên giá cao. Cái tên Explorer không còn xuất hiện trên trang web của Ford trong từ tháng 7. Hãng xe Mỹ âm thầm gạch tên khỏi thị trường Việt Nam.

Từ bảng số liệu cho thấy, doanh số bán hàng thấp của 10 mẫu xe này không chỉ là vấn đề của riêng từng thương hiệu, mà còn phản ánh một phần thị trườn ôtô tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và sự thành công của một vài mẫu xe không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu mà còn ở việc định vị sản phẩm, mức giá cạnh tranh, thiết kế phù hợp và chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Lương Dũng