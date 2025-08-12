10 ôtô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7

Ford Explorer, Honda Accord, Kia Morning là 3 mẫu xe có doanh số ít nhất tháng 7.
|Giá niêm yết:
|2 tỷ 099 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng E
|Ford Explorer 2022 Limited 4WD Giá niêm yết: 2 tỷ 099 triệu
|Xem chi tiết
|Ford Explorer 2022 Limited 4WD
|Giá niêm yết 2 tỷ 099 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng E
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|1 tỷ 319 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Honda Accord 2022 1.5 Turbo Giá niêm yết: 1 tỷ 319 triệu
|Xem chi tiết
|Honda Accord 2022 1.5 Turbo
|Giá niêm yết 1 tỷ 319 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|349 triệu - 424 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Hatchback
|Phân khúc:
|Xe nhỏ cỡ A
|Kia Morning 2022 MT Giá niêm yết: 349 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 AT Giá niêm yết: 371 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 Premium Giá niêm yết: 399 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 GT-Line Giá niêm yết: 424 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 X-Line Giá niêm yết: 424 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 MT
|Giá niêm yết 349 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Hatchback
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 AT
|Giá niêm yết 371 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Hatchback
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 Premium
|Giá niêm yết 399 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Hatchback
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 GT-Line
|Giá niêm yết 424 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Hatchback
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Kia Morning 2022 X-Line
|Giá niêm yết 424 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Hatchback
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|900 triệu - 1 tỷ 190 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT Giá niêm yết: 900 triệu
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT Giá niêm yết: 980 triệu
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 120 triệu
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT Giá niêm yết: 1 tỷ 190 triệu
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 B7 4x2 MT
|Giá niêm yết 900 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 B7 Plus 4x2 AT
|Giá niêm yết 980 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 Prestige 4x2 AT
|Giá niêm yết 1 tỷ 120 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Isuzu mu-X 2022 Premium 4x4 AT
|Giá niêm yết 1 tỷ 190 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|789 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|SUV
|Phân khúc:
|Xe nhỏ cỡ A
|Suzuki Jimny 2024 Jimny tiêu chuẩn Giá niêm yết: 789 triệu
|Xem chi tiết
|Suzuki Jimny 2024 Jimny tiêu chuẩn
|Giá niêm yết 789 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe SUV
|Phân khúc Xe nhỏ cỡ A
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|859 triệu - 999 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ trung hạng D
|Kia K5 2021 2.0 Luxury Giá niêm yết: 859 triệu
|Xem chi tiết
|Kia K5 2021 2.0 Premium Giá niêm yết: 904 triệu
|Xem chi tiết
|Kia K5 2021 2.5 GT-Line Giá niêm yết: 999 triệu
|Xem chi tiết
|Kia K5 2021 2.0 Luxury
|Giá niêm yết 859 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Kia K5 2021 2.0 Premium
|Giá niêm yết 904 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Kia K5 2021 2.5 GT-Line
|Giá niêm yết 999 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ trung hạng D
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|386 triệu - 449 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe nhỏ hạng B
|Kia Soluto 2021 MT Giá niêm yết: 386 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 MT Deluxe Giá niêm yết: 418 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 AT Deluxe Giá niêm yết: 439 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 AT Luxury Giá niêm yết: 449 triệu
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 MT
|Giá niêm yết 386 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe nhỏ hạng B
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 MT Deluxe
|Giá niêm yết 418 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe nhỏ hạng B
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 AT Deluxe
|Giá niêm yết 439 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe nhỏ hạng B
|Xem chi tiết
|Kia Soluto 2021 AT Luxury
|Giá niêm yết 449 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe nhỏ hạng B
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 475 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|MPV
|Phân khúc:
|MPV cỡ lớn
|Toyota Alphard 2024 Xăng Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu
|Xem chi tiết
|Toyota Alphard 2024 Hybrid Giá niêm yết: 4 tỷ 475 triệu
|Xem chi tiết
|Toyota Alphard 2024 Xăng
|Giá niêm yết 4 tỷ 370 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe MPV
|Phân khúc MPV cỡ lớn
|Xem chi tiết
|Toyota Alphard 2024 Hybrid
|Giá niêm yết 4 tỷ 475 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe MPV
|Phân khúc MPV cỡ lớn
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|725 triệu - 870 triệu
|Nguồn gốc:
|Nhập khẩu
|Loại xe:
|Sedan
|Phân khúc:
|Xe cỡ vừa hạng C
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G Giá niêm yết: 725 triệu
|Xem chi tiết
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V Giá niêm yết: 780 triệu
|Xem chi tiết
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV Giá niêm yết: 870 triệu
|Xem chi tiết
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 G
|Giá niêm yết 725 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C
|Xem chi tiết
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 V
|Giá niêm yết 780 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C
|Xem chi tiết
|Toyota Corolla Altis 2023 1.8 HEV
|Giá niêm yết 870 triệu
|Nguồn gốc Nhập khẩu
|Loại xe Sedan
|Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C
|Xem chi tiết
|Giá niêm yết:
|825 triệu - 950 triệu
|Nguồn gốc:
|Lắp ráp
|Loại xe:
|Crossover
|Phân khúc:
|Xe cỡ vừa hạng C
|Mitsubishi Outlander 2022 2.0 CVT Giá niêm yết: 825 triệu
|Xem chi tiết
|Mitsubishi Outlander 2022 2.0 CVT Premium Giá niêm yết: 950 triệu
|Xem chi tiết
|Mitsubishi Outlander 2022 2.0 CVT
|Giá niêm yết 825 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Crossover
|Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C
|Xem chi tiết
|Mitsubishi Outlander 2022 2.0 CVT Premium
|Giá niêm yết 950 triệu
|Nguồn gốc Lắp ráp
|Loại xe Crossover
|Phân khúc Xe cỡ vừa hạng C
|Xem chi tiết
Dựa vào danh sách có thể thấy các mẫu xe bán chậm tháng 7 trải dài ở nhiều phân khúc khác nhau, từ sedan hạng D (Honda Accord, Kia K5), sedan cỡ C (Toyota Corolla Alits), sedan cỡ B (Kia Soluto), cho đến các mẫu SUV (Ford Explorer, Isuzu mu-X) hoặc xe MPV cỡ lớn (Toyota Alphard) và thậm chí cả xe gầm cao cỡ nhỏ như Suzuki Jimnyl. Đây là những mẫu xe thường xuyên xuất hiện trong danh sách xe bán chậm hàng tháng.
Các mẫu xe gầm thấp đang khó bởi xu hướng người dùng ưa chuộng xe gầm cao hơn. Trong khi đó, mu-X đang phải cạnh tranh với những mẫu xe ưa chuộng nhất phân khúc như Ford Everest hay Toyota Fortuner. Xe gầm cao cỡ nhỏ nhu Jimny gặp khó bởi giá cao và thị yếu người dùng tại Việt Nam.
Mẫu MPV cao cấp như Alphard khó tiếp cận khách hàng, một phần do xe nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản nên giá cao. Cái tên Explorer không còn xuất hiện trên trang web của Ford trong từ tháng 7. Hãng xe Mỹ âm thầm gạch tên khỏi thị trường Việt Nam.
Từ bảng số liệu cho thấy, doanh số bán hàng thấp của 10 mẫu xe này không chỉ là vấn đề của riêng từng thương hiệu, mà còn phản ánh một phần thị trườn ôtô tại Việt Nam đang dịch chuyển mạnh mẽ. Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn và sự thành công của một vài mẫu xe không chỉ phụ thuộc vào thương hiệu mà còn ở việc định vị sản phẩm, mức giá cạnh tranh, thiết kế phù hợp và chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Lương Dũng