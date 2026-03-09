10 ôtô bán ít nhất tháng 2

Ford Mustang Much-E chỉ bàn giao 1 xe trong tháng Tết, Toyota Corolla Altis xếp thứ 2 với 4 xe, Suzuki Jimny ở hạng ba bán 7 xe.
Lương Dũng
Xe thể thao Honda Civic Type R chỉ bán một xe trong tháng 1, Toyota Altis xếp thứ hai với 6 xe, Camry thứ ba với 16 xe.
Ba mẫu crossover nhà VinFast dẫn đầu danh sách xe bàn giao nhiều nhất tháng cuối năm, Xforce và CX-5 lần lượt ở các thứ hạng tiếp theo.
Ba mẫu gầm cao của VinFast dẫn đầu danh sách bán chạy nhất năm, Mazda CX-5 và Mitsubishi Xforce lần lượt ở các thứ hạng tiếp theo.
Toyota Vios là xe gầm thấp bán chạy nhất với 13.424 xe, Honda City và Hyundai Accetn giữ các thứ hạng tiếp theo với 10.899 xe và 7.088 xe.