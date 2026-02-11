Quay lại Xe Thứ tư, 11/2/2026
10 ôtô bán ít nhất tháng đầu năm 2026

Xe thể thao Honda Civic Type R chỉ bán một xe trong tháng 1, Toyota Altis xếp thứ hai với 6 xe, Camry thứ ba với 16 xe.

Thứ tư, 11/2/2026, 13:23 (GMT+7)
  • Bắc
  • Trung
  • Nam
  • Không công bố số liệu vùng miền
Nguồn: VAMA, Hyundai Thành Công

Honda Civic Type R
1

Honda Civic Type R

Doanh số: 1 (1)
 
 
 
Giá niêm yết: 2 tỷ 399 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Hatchback
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Corolla Altis
2

Toyota Corolla Altis

Doanh số: 6 (4 - 2)
 
 
 
Giá niêm yết: 725 triệu - 870 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Camry
3

Toyota Camry

Doanh số: 16 (10 - 3 - 3)
 
 
 
Giá niêm yết: 1 tỷ 220 triệu - 1 tỷ 460 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Isuzu mu-X
4

Isuzu mu-X

Doanh số: 30 (4 - 4 - 22)
 
 
 
Giá niêm yết: 928 triệu - 1 tỷ 269 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng D
Toyota Alphard
5

Toyota Alphard

Doanh số: 32 (15 - 8 - 9)
 
 
 
Giá niêm yết: 4 tỷ 370 triệu - 4 tỷ 415 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ lớn
Suzuki Jimny
6

Suzuki Jimny

Doanh số: 37 (16 - 4 - 17)
 
 
 
Giá niêm yết: 789 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe nhỏ cỡ A
Suzuki Swift
7

Suzuki Swift

Doanh số: 39 (15 - 7 - 17)
 
 
 
Giá niêm yết: 569 triệu - 577 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: Hatchback
Phân khúc: Xe nhỏ hạng B
Toyota Land Cruiser Prado
8

Toyota Land Cruiser Prado

Doanh số: 47 (35 - 3 - 9)
 
 
 
Giá niêm yết: 3 tỷ 460 triệu - 3 tỷ 480 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: SUV
Phân khúc: Xe cỡ trung hạng E
Hyundai Elantra
9

Hyundai Elantra

Doanh số: 57
Giá niêm yết: 579 triệu - 769 triệu
Nguồn gốc: Lắp ráp
Loại xe: Sedan
Phân khúc: Xe cỡ vừa hạng C
Toyota Avanza
10

Toyota Avanza

Doanh số: 69 (8 - 21 - 40)
 
 
 
Giá niêm yết: 558 triệu - 598 triệu
Nguồn gốc: Nhập khẩu
Loại xe: MPV
Phân khúc: MPV cỡ nhỏ
Lương Dũng

