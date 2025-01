Ôtô Trung Quốc giành giải xe điện tốt nhất trong thử nghiệm an toàn

Euro NCAP công bố những mẫu xe an toàn nhất được thử nghiệm trong năm 2024 tại châu Âu, với Zeekr X giành đến hai giải thưởng.

Trong năm 2024, năm mẫu xe từ Trung Quốc, Đức và Nhật Bản đã thiết lập tiêu chuẩn an toàn cho ngành ôtô. Những mẫu xe đạt giải Best in Class (Tốt nhất phân khúc) bao gồm Skoda Superb và Volkswagen Passat, Mazda CX-80 và Zeekr X, trong khi Mercedes E-class hạng nhất tổng thể.

Mẫu xe hạng sang Đức đạt điểm tổng thể cao nhất dựa trên điểm trung bình của 4 hạng mục an toàn mà các chuyên gia Euro NCAP đánh giá: bảo vệ người lớn, bảo vệ trẻ em, bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương và công nghệ hỗ trợ an toàn.

Phân khúc Xe tốt nhất Hạng nhất tổng thể Mercedes E-class SUV cỡ nhỏ Zeekr X Xe điện Zeekr X Xe gia đình cỡ lớn Volkswagen Passat

Skoda Superb SUV cỡ lớn Mazda XC-80

(Cách gọi tên theo kích thước tùy thị trường, không nhất thiết trùng với thị trường Việt Nam)

Trong năm qua, dòng SUV cỡ nhỏ chiếm ưu thế với 20 trong tổng số 44 xe được Euro NCAP thử nghiệm thuộc phân khúc này, cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng vẫn cao. Đứng đầu phân khúc là Zeekr X từ Trung Quốc, vượt qua các đối thủ từ các nhà sản xuất châu Âu, giành giải Xe tốt nhất. Cùng phân khúc là các mẫu mới như S07 của Deepal, Porsche Macan, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 và Xpeng G6.

Zeekr X cũng giành giải Best in Class cho xe thuần điện an toàn nhất năm 2024, vượt qua những mẫu xe khác như Audi Q6 e-tron, Porsche Macan.

Một phân khúc quan trọng khác trong năm 2024 là SUV cỡ lớn và Euro NCAP đã thử nghiệm 6 mẫu xe 7 chỗ trong hạng mục này. Mazda CX-80 được vinh danh cho năm 2024, vượt qua Audi Q6 e-tron một cách sít sao.

Zeekr X trong một bài thử nghiệm an toàn. Ảnh: Euro NCAP

Trong phân khúc xe gia đình cỡ lớn, Volkswagen Passat cùng Skoda Superb đồng hạng. Hai mẫu xe này, xây dựng trên cùng nền tảng và thuộc tập đoàn Volkswagen, cung cấp hiệu suất an toàn hàng đầu trong phân khúc.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng để lại ấn tượng với mẫu xe bán tải thuần điện đầu tiên được thử nghiệm tại châu Âu bởi Euro NCAP. Maxus eTerron 9, một chiếc bán tải 4 cửa, 5 chỗ, đạt điểm cao trong tất cả 4 hạng mục an toàn.

Trong năm 2024, không có ứng viên nào đủ điều kiện nhận giải Best in Class trong phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ vì các xe đạt điểm cao nhất đều có phần thân không đạt kết quả yêu cầu.

Từ năm 2026, Euro NCAP sẽ thay đổi cách thức thực hiện đánh giá an toàn. Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng 5 sao sẽ tiếp tục là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất an toàn của xe mới.

Mỹ Anh