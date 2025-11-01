Ôtô thoát ngập nước nhờ dùng bạt bọc kín

Đà NẵngAnh Phan Cường dùng tấm bạt lớn bọc kín chiếc Mitsubishi Xforce, cột chặt và dùng thêm hai bơm hút nước giúp xe nổi trên mặt nước.

Chiều 1/11, anh Cường ở rốn lũ Hà Mỹ, xã Nam Phước (xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên cũ) tự tin nổ máy chiếc Mitsubishi Xforce đi dự tiệc cưới. Anh Cường mua ôtô hôm 26/10. Một ngày sau, Đà Nẵng mưa như trút, nước lũ tràn về ngập mấp mé đường trước nhà.

Chiếc Mitsubishi Xforce của anh Cường tự nổi trên nước, khi lũ tràn vào nhà hơn một mét, ngoài đường ngập 2 m, trưa 30/10. Ảnh: Nguyễn Đông

Từng đọc báo tháy anh Thanh Nguyên ở phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng dùng tấm bạt lớn bọc kín chiếc BMW 320i để chống ngập trong đợt mưa hôm 22/10, anh Cường quyết định làm theo. Anh chạy ra tiệm bán đồ điện nước gần nhà, mua một tấm bạt khổ 4x8 m, giá 250.000 đồng.

Do lần đầu chưa có kinh nghiệm, anh Cường trải tấm bạt trước sân nhà rồi chạy ôtô vào. Tuy nhiên, tấm bạt bị cuốn vào bánh xe và rách, buộc phải vứt bỏ. Không bỏ cuộc, anh đi mua tấm bạt thứ hai. Lần này, anh nhờ hàng xóm đẩy xe vào nơi đã trải tấm bạt, mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Anh Cường sau đó cùng mọi người bọc kín chiếc xe bằng bạt. Ở nóc xe, nơi các đầu bạt được túm lại, anh dùng dây rút bọc kín và dùng sợi dây dù buộc cố định xe vào kèo sắt trên mái hiên. "Sợi dây chỉ giúp cố định xe, không kéo căng, để xe có khoảng dao động an toàn và không làm gãy khung sắt", anh giải thích.

Đêm 30/10, nước lũ tràn vào sân nhà hơn một mét. Anh Cường không dám ngủ, lội nước ra kiểm tra, phát hiện tấm bạt và xe đã tự nổi lên. Tuy nhiên, ở góc 4 bánh xe vẫn bị rỉ nước qua các khe nhỏ. Để an toàn hơn, anh dùng hai máy hút nước bể cá, đặt vào phía trong, dùng máy nổ phát điện để chạy máy hút suốt đêm, giúp nước thoát ra ngoài.

Chiếc Mitsubishi Xforce nổi trên mặt nước suốt hai ngày. Đến chiều 31/10, khi nước rút, anh Cường cẩn thận nới từng đoạn dây dù để tránh bạt bị rách vì trọng lượng của xe lớn. Đến khi xe chạm đất, nước đã rút hết ra ngoài, anh mới cẩn thận mở bạt kiểm tra và xác định toàn bộ xe đều khô ráo.

Anh Cường vui mừng kể về việc mình đã bảo vệ chiếc xe vừa mua vượt qua được đợt lũ lịch sử. Ảnh: Nguyễn Đông

"Tôi không dám nổ máy mà gọi điện cho nhân viên của hãng đến kiểm tra. Rất may, nhân viên xác nhận không hư hại gì", anh Cường nói, cho biết trong khi nhiều xe xung quanh, dù chạy lên khoảng sân cao bên trong trụ sở UBND xã Duy Vinh cũ (đối diện nhà anh Cường) đã bị hư hỏng do ngâm nước.

Theo anh Cường, việc bọc bạt diễn ra khá nhanh, chỉ cần quen tay là đẩy bạt vào và túm gọn lại được. "Đêm đó tôi thức trắng vì sợ dây buộc đứt, nhưng cuối cùng xe vẫn an toàn. So với việc để xe ngập nước, công sức đó hoàn toàn xứng đáng", anh Cường nói, cho rằng nên dùng hai lớp bạt để giảm nguy cơ nước vào.

Cạnh nhà anh Cường, ông Vũ Đức Mạnh, 66 tuổi, cũng dùng một tấm bạt lớn bọc xe. Nước lũ dâng, chiếc xe đã nổi lên. Tuy nhiên, ông Mạnh để xe ngoài sân, không cố định dây như anh Cường. Khi nước lũ dâng cao, sợ xe trôi sẽ va đập vào tường làm hư hỏng, ông quyết định đẩy xe vào phòng khách.

Không may, khi nước lũ ngập vào nhà hơn một mét, chiếc sập gỗ được đặt nhiều đồ đạc lên trên đã nổi lên, khiến các vật dụng này đổ ập xuống, trong đó có nhiều mảnh kính bị vỡ, cứa rách tấm bạt, khiến xe chìm. Cuối cùng xe vẫn bị thủy kích. "Tôi tiếc mãi, nếu cố định xe như anh Cường thì đã an toàn", ông Cường nói.

Kinh nghiệm bọc xe bằng bạt được một số người dân ở Thái Nguyên chia sẻ trong đợt lụt hồi đầu tháng 10. Anh Nguyên ở phường Thanh Khê áp dụng, nhưng đợt mưa vừa qua trung tâm TP Đà Nẵng không bị ngập.

Nguyễn Đông