Bọc kín ôtô bằng vải bạt tránh ngập lụt

Đà NẵngHọc kinh nghiệm từ người dân vùng lũ Thái Nguyên, anh Thanh Nguyên dùng tấm bạt 6x12 m bọc kín chiếc BMW 320i đặt trong phòng khách.

Chiều 21/10, anh Trần Thanh Nguyên, 34 tuổi, mua tấm bạt kích cỡ lớn nhất về trải ra giữa phòng khách ngôi nhà ba tầng số 107 đường Mẹ Nhu, phường Thanh Khê, sau đó lùi chiếc BMW 320i mới mua vào chính giữa.

Hai người trong gia đình phụ anh Nguyên trùm kín chiếc xe trong tấm bạt. Ở nóc xe, nơi các đầu bạt được túm lại, anh dùng dây rút buộc kín. Phía trước đầu xe cũng được túm chặt.

Anh Trần Thanh Nguyên bọc kín chiếc BMW 320i trong tấm bạt lớn để tránh ngập. Ảnh: Nguyễn Đông

Anh Nguyên tự gọi phương pháp này là "gói bánh". Chiếc BMW được bọc kín trong bạt, chỗ nào có khả năng bị hở thì được gia cố thêm băng keo. Trường hợp nước tràn vào nhà, xe có thể tự nổi lên.

Hồi đầu tháng 10, chứng kiến một số hộ dân vùng lũ Thái Nguyên dùng tấm bạt bọc kín giữ xe an toàn, anh Nguyên quyết định áp dụng cho xế hộp trị giá hơn hai tỷ đồng. Tưởng đơn giản, nhưng tấm bạt to và cứng, ba người phải cẩn thận từng công đoạn, bọc từng góc của chiếc xe để đảm bảo không có nước lọt vào. Ba người mất gần một giờ mới "gói xong" chiếc xe.

Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đồng tình với phương pháp của anh Nguyên, số khác cho rằng nên đưa xe gửi ở những chỗ cao ráo, bọc kín để trong nhà vẫn không an toàn. Anh Nguyên giải thích Đà Nẵng thiếu nhiều bãi đỗ xe. Đợt mưa này dự báo lên đến 900 mm, ngập lụt đô thị có thể xảy ra ở nhiều nơi nên không biết nơi nào mới an toàn.

Chiếc đàn piano đặt trong phòng khách cũng được bọc kín bằng bạt. Ảnh: Nguyễn Đông

"Tôi chuẩn bị sẵn nhiều tấm hợp kim, có gioăng cao su để khi nước lên sẽ gia cố thêm ngoài cổng, có thể ngăn được nước cao 1,4 m. Thiên tai ngày càng khó lường, càng chủ động sẽ càng giảm được thiệt hại", anh nói thêm.

Đợt mưa tháng 10/2022, anh Nguyên để ôtô ngoài đường, bị ngập nặng, phải bán rẻ. Vì thế đợt mưa lũ này, anh chủ động phòng tránh sớm. Ngoài dùng bạt bọc ôtô, anh cũng áp dụng với cây đàn piano. Chi phí mua bạt không nhiều (500.000 đồng tấm bạt lớn), người dân vùng thấp trũng có thể tham khảo cách này để bảo vệ tài sản, anh Nguyên gợi ý.

Trong khi đó trên nhiều tuyến phố Đà Nẵng, nhiều người chọn cách đưa ôtô lên vỉa hè hoặc đỗ dưới lòng đường để tránh ngập lụt. Trên đường Điện Biên Phủ, nơi cao ráo ở khu vực trung tâm, ôtô đậu kín hai bên. Những khu vực thấp trũng như đường Hàm Nghi, Hải Phòng, Quang Trung... lượng xe đậu đỗ ít hơn, do người dân đã biết khu vực này nước có thể đổ dồn về trước khi thoát ra biển.

Nhiều người dân đưa ôtô đến vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu để đỗ tạm tránh lũ bất ngờ trong đêm, dù khu vực này không được phép đỗ xe. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại TP Huế, công viên Trung tâm hành chính ở phường Vỹ Dạ nằm trên đồi cao trở thành điểm đỗ ôtô tránh lũ cho hàng chục người dân. Ôtô đậu sát nhau trên đường lót đá granite vốn dành cho người đi bộ.

"Thấy nước sông Hương dâng cao, lại nghe dự báo mưa lớn kéo dài có thể gây lũ vượt báo động ba, tôi chủ động đưa ôtô ra đây đỗ trước", anh Nguyễn Văn Quang, 39 tuổi, ở phường Vỹ Dạ nói.

Theo anh Quang, khi mưa lớn kéo dài, đường Hoàng Lanh, Vũ Thắng gần các khu chung cư Vicoland, Aranya, Xuân Phú thường bị ngập. Những năm trước, lũ từ sông Như Ý tràn vào, nhiều ôtô bị ngâm nước, hư hỏng.

Ôtô đỗ trên các tuyến đường đi dạo dành cho người đi bộ. Ảnh: Võ Thạnh

Ngoài công viên Trung tâm hành chính công, nhiều tuyến đường cốt nền cao như Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, dốc cầu chợ Dinh và cầu vượt Thủy Dương đều kín ôtô tránh lũ. Trong kinh thành Huế, các đường Lương Ngọc Quyến, Xuân 68 cũng trở thành điểm đỗ xe an toàn.

Anh Nguyễn Văn Minh, 35 tuổi, phường Phú Xuân, đưa ôtô đến đậu ở khu Eo Bầu, đường Xuân 68, sau khi nghe dự báo sông Hương lên báo động ba. "Nhờ di chuyển xe đến chỗ cao trong các đợt lũ năm 2020 và 2022 tôi tránh được thiệt hại hàng chục triệu đồng", anh nói.

Người Huế đưa ôtô đi tránh mưa lũ Ôtô đậu ở công viên Trung tâm hành chính công, phường Vỹ Dạ nhằm tránh lũ lụt. Video: Võ Thạnh

Tối 21/10, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, tâm bão Fengshen cách Đà Nẵng khoảng 390 km, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển hướng tây tây nam. Dự báo đến 19h ngày 22/10, tâm bão ở vùng biển Huế - Quảng Ngãi, sức gió giảm còn cấp 8 rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, đi vào Đà Nẵng và tan ở Nam Lào.

Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ mưa rất to trong các ngày 22-27/10, riêng Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 500-700 mm, có nơi trên 900 mm. Lũ các sông Hương, Bồ, Vu Gia - Thu Bồn, Trà Khúc... có thể lên báo động ba, nguy cơ ngập sâu, sạt lở, lũ quét rất cao.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khuyến cáo người dân vùng núi theo dõi dấu hiệu sạt lở, sẵn sàng sơ tán; vùng trũng kê cao tài sản, chủ động ứng phó ngập lụt; vùng đô thị tránh để xe, hàng hóa ở khu vực thấp.

Nguyễn Đông - Võ Thạnh