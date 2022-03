Ôtô gầm cao tụt dốc doanh số vì khan hàng

Cả xe cỡ C và D gầm cao đều có doanh số sụt giảm mạnh, vì hầu hết các mẫu xe "hot" đều thiếu hụt nguồn cung.

Trong tháng 2, Mazda CX-5 vẫn giữ ngôi đầu doanh số phân khúc crossover cỡ C với 1.054 xe. Trong khi đó Hyundai Tucson chỉ bán 287 chiếc, và đứng cuối phân khúc. Honda CR-V cũng giảm gần 50% doanh số, khi bình quân hàng tháng bán được hơn 1.000 xe thì trong tháng 2 chỉ bán 476 xe.

Mitsubishi Outlander cũng bị giảm doanh số khi tháng 2 chỉ bán được 78 xe, con số này tháng 1 là 362 xe. Theo các đại lý, nguyên nhân chủ yếu là do các hãng đều đang thiếu linh kiện dẫn tới khan hàng. Riêng CR-V do tồn kho giảm, các đại lý thu bớt lượng khuyến mãi khiến doanh số cũng giảm.

Với nhóm xe 7 chỗ phân khúc D, tất cả mẫu xe đều giảm 30-50% doanh số. Xe bán chạy nhất phân khúc Hyundai Santa Fe giảm so với tháng 1 từ 1.093 xe còn 793 xe, Toyota Fortuner giảm từ 1.389 xe còn 478 xe, Ford Everest giảm từ 128 xuống 80 xe, Mitsubishi Pajero Sport giảm từ 252 xe còn 83 xe.

Riêng Mazda CX-8 vẫn bán đều đều khoảng hơn 300 xe/tháng. Khi các đối thủ đang thiếu hàng, cơ hội cho CX-8 giảm giá xả hàng tồn là rất rõ ràng.

Làn sóng thiếu xe đang xảy ra với nhiều hãng do đứt gẫy chuỗi cung ứng linh kiện do ảnh hưởng dịch bệnh và xung đột Nga - Ukraine. Ngoài ra, dịp đầu năm nhiều hãng xe phải giảm dung lượng sản xuất do nhiều công nhân mắc Covid-19.

Ánh Dương